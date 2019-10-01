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 Политика Украины
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Все про:брифинг (26) Зеленский (3071) трансляция (67)

 Обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом, - Зеленский о переговорах в Минске. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский проводит срочный брифинг. Мероприятие анонсировали менее за час до начала. В это же время российские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Украина подписала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске документ, предусматривающий реализацию так называемой "формулы Штайнмайера". Зеленский рассказал о результатах переговоров в Минске.

Прямую трансляцию срочного брифинга президента ведет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3151491
 
 
 Топ комментарии
 
Все и так понятно - зепредатель
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Текстовую трансляцию бы, бо не могу слушать как оно гундосит.
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Начал как всегда с пленных, это единственная фишка, козырь в его колоде, потом начал о разводе сил ( пока это делает только украинская сторона), фактически это отвод наших сил, вероятно постепенно до административных границ двух областей. Ну а потом "вишенка на торте" подписание формулы "швондера- шмайсера*, ну а потом сказки о том что мы возьмем контроль над границей, о выборах по законам Украины что там не будет ни каких "войск" ( да там 30 - 40 тысяч местных вооруженных формирований полицаев и власовцев , плюс к этому "заблудившиеся" россияне с паспортами ДНРоЛНРии.. Вместо брифинга, шутовские улыбочки, шуточки и кривляния. В общем по быстрому "отстрелялся" и в кусты. Гнетущее, постыдное зрелище.
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Виборів не буде, якщо там будуть "БУДЬ ЯКІ ВІЙСЬКА" - тобто Української Армії на Донбасі не буде?
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Вот и все ПНХ порохососы от Зе. Никакой капитуляции не будет
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Это предательство Украины и ее национальных интересов.
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и самое главное ниче ни с кем не обсуждали, тупо слили втихаря
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Молодец Заля! Все верно сказал и все верно сделал. Не зря я за него голсовал.
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Надо засркинить, а то через год крайних не найдешь, кто все это натворил.
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а нахрена брифинг если все должно быть согласовано - и с народом Украины тоже?
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Мы подписал, а хрень какую то, которая ни чего не значит, ни для кого! Всё что он объяснил !
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Какой же он дэбил. Ето ОБСЕ нам скажет что выборы прошли законно и я должен подчиняться приказам ОБСЕ? Да пашли вы нах. Из Украины сделали посмешище где боевики будут нам законы принимать. Пора собираться на Майдан.
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МАЛАДЦА Зеленский!! расставил все точки...никакой сдачи Украины не было и не будет!! Фейк раздутый свинарчукапи порохоботами лопнул как рваный гандон!!
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Дуже цього хочеться, але... ще не вечір! Поживемо-побачимо.
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эта зеЛЕная мразь закочит на ростове!дело времени
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быстрей ты уедишь мразь
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расходимся зрады не случилось🤣
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Это то самое ДыНыРы, которое по факту узаконили минскими договорняками?
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По ходу он потеряный и перепуганый. Брифинг не поготовлен. Петрушку тупо подставили и поставили перед фактом. И петрушка только сейчас понял как куево это все пахнет. Пуйло с олигархами обыграли все на 5 с пюсом. Не по формуле штайнмаера а по формуле куй железо пока горячо ..или пока петрушка у власти.
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В свое время Кучма отдал ядерный арсенал Украины за пустую бумажку, сейчас подписал катитуляцию Украины перед Путлером. Мразь.
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в чем капитуляция??? ты совсем идиот разве не понимаешь украина с россией не сможет тягаться .....или вы дауны порохоботы???
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Порохоботский путч и майдан как обычно закончились на первом пуке в муку.
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Порохобот на Цензоре аргументировано критикует Зеленского

Терміновий брифінг Зеленського - Цензор.НЕТ 2014
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Идиот, главное, что ты их подписал...а с тебя теперь не слезут. Оно само путается в ответах. Собаки блохастые. А как с погибшими и покалеченными нашими воинами? А концовка брифинга просто фантастичная..."Дуже дякую вам. Хай щастить!" Ты, падла со своим кодлом ***********, страну сдал, как стеклотару, и теперь нам "Хай щастить?" Правильно сказано.- ЗЕДЕБИЛ.
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Почему не показали зал, чтобы увидеть сколько было журналистов и от каких изданий задавали вопросы? Похоже на подготовленное шоу с заранее заготовленными вопросами-ответами.
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Пусть это будет твоей эпитафией ЗЕДЕРЬМО!
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Не думаю що це був непродуманий крок.
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У соевой ботофермы обьявлен аврал и обещана тройная оплата труда за ночное дежурство Терміновий брифінг Зеленського - Цензор.НЕТ 6947
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Порохоботы, зрада переноситься под Качановку где будет сидеть ваша Гонтарева.
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Ничего мерзотней я ещё от этого зелёного говняного гаденыша гнусавого не слышала!
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Если в Украине уже законы подписывает штанмаер и кучма то нах. нам етот зеленский? Ето насмешка над Конституцией Украины большое преступление.
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а где обещанная капитуляция, майдан? Нытики, я надеюсь вы уже за поребриком? Будьте мужиками, те кто орал "все пропало,нет Украины" - сделайте себе харакири.
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У меня одного такое впечатление,что это зелёное чмо опять обдолбленое??
Мляяя...наркологи!????!!! У вас пациент сбежал!!
Я вообще охреневаю как этот наркопед пургу метёт...И это ********** Украины....
Какой позор....это капец....
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Вітаю 73% українців. Ви це зробили разом. Допомогли ***** добити Україну
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