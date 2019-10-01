 Обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом, - Зеленский о переговорах в Минске. ВИДЕО

Прямую трансляцию срочного брифинга президента ведет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
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В рабочей группе ТКГ по безопасности обсуждали возобновление разведения сил и средств в Золотом и Петровском, - Сайдик
Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе. ВИДЕО
Зеленский ждет нового разведения сил на Донбассе и встречи в нормандском формате: "Тянуть некуда"
Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский
"Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский
+44
Все и так понятно - зепредатель
+39
Зелю - ГЕТЬ!!!!!!
+38
Текстовую трансляцию бы, бо не могу слушать как оно гундосит.
и с народом Украины тоже?
Мляяя...наркологи!????!!! У вас пациент сбежал!!
Я вообще охреневаю как этот наркопед пургу метёт...И это ********** Украины....
Какой позор....это капец....