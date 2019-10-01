 Законопроект о столице, принятый профильным комитетом ВР, - лучший вариант, - Ткаченко

Об этом на встрече с журналистами сказал депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко отметил, что законопроект № 2143-3 разработан на базе рекомендаций ООН.

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Согласно докумету, количество в горсовете будет 80 депутатов, избранных по пропорциональной системе с открытыми списками. При этом на выборах предлагается установить пятипроцентный барьер.

У депутатов будут полномочия принимать концепцию и план развития города, однако не будут иметь права решать земельные вопросы. Также они будут получать зарплату.

Киевский городской голова будет возглавлять магистрат. Он фактически наделяется полномочиями, которые сегодня выполняет глава КГГА. По сути, городской голова становится префектом, выполняя функции надзора с возможностью остановки любого решения путем подачи судебного иска.

Депутатов районных советов предлагают избирать по мажоритарной системе. Они будут собираться на заседания не реже четырех раз в год для решения проблем теробщины.

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Предложено также перейти на трехгодичное бюджетное планирование, а на основании новой стратегии развития столицы, разработка которой может занять около 1,5 года, - принять генеральный план города.

На главного архитектора возлагается функция формирования визии города, однако он не будет иметь права подписи по земельным вопросам.

Глобальной целью изменения управления столицы Ткаченко назвал сделать город максимально комфортным для жизни и перевести максимум услуг в электронный формат. С этой целью планируется создать Единую электронную канцелярию города.

"Жители должны получать удовольствие от созерцания города", - отметил Ткаченко.

При этом в коммунальном управлении останутся только стратегические отрасли. Остальные услуги будут предоставляться частными компаниями, заказчиком их услуг будут профильные департаменты горуправления.

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Ткаченко подчеркнул, что данный законопроект вынесен на текущую сессию парламента, и выразил надежду, что вся процедура его принятия и необходимых изменений в Конституцию пройдет как можно быстрее.