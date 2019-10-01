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 Политика Украины
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Все про:брифинг (26) Зеленский (3071) Офис Президента (118)

 Зеленский в 19:00 проведет брифинг

Пресс-служба главы государства анонсировала брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий анонс размещен на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул. Банковая, 11", - сказано в сообщении.

Зеленский в 19:00 проведет брифинг 01

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма во время встречи в Минске подписал документ, предусматривающий реализацию так называемой "формулы Штайнмайера".

Читайте также: Подписать "формулу Штайнмайера" в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев

Источник: https://censor.net.ua/n3151488
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленый ублюдок уничтожил Украину. Вы зебилы сделали это разом....
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Вся вата голосовала за зеленского. Это факт, который можно посмотреть по географии голосования.
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Акція протесту у Львові. Активісти «поставили» на коліна «керівника» Нацполіції: що сталося?

Сьогодні, 1 жовтня, під час акції протесту «Львівщино, вставай!» громадські активісти провели черговий пікет проти нового очільника Головного управління Нацполіції Львівської області Василя Віконського, який 21 вересня на станції «Соснівка» керував розгоном мирної акції протесту.

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Львівщина починає революцію ! Зеленский в 19:00 проведет брифинг - Цензор.НЕТ 4551
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Новое лицо тоже не вошло, а вляпалось в "историю", у нас было достаточно "руководителей" и все они были мягко говоря не ахти, но если до этого Янукович был самым одиозным, то нужно было умудриться , что бы переплюнуть его и стать "иудой №1" ( и тут не национальная составляющая, а по факту), а не стыдно перед собственной семьей, женой, детьми, родителями. Или "стыд глаза не ест" Как там говорил Богдан ( не Хмельницкий), до нового года поработаем и все. А теперь вот заготовленная речь "гаранта капитуляции". ( хорошо хоть не на новый год, это я так, черный юмор)
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пдарас кучьма по вказівці пдараса кловуна підписав в мінську капітуляцію України.
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Кучма покочевряжился для виду, потом ему напомнили о деле Гангадзе, он пожизненно на крючке. Куда ему деваться. Подписал.
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Ну вот мы и увидели последнего преЗЕдента Украины. В принципе логично. Такие долбодятлы как раз и войны проигрывают и страны разваливают. Будет втирать про конец войны. Зебобики еще и поаплодируют стоя..
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Эта формула предусматривает прекращение огня, разведение войск - слава богу! Хоть бы на самом деле прекратился огонь и произошло разведение войск по всему фронту! Также предусмотрена амнистия - Украина не пойдет на амнистию боевиков! Амнистированы будут только те, на чьих руках нет крови. Ну, и проведение местных выборов - по украинским законам и при участии международных наблюдателей.
Что счас поднимется! Готовьтесь к воплям "зрада", проклятиям и угрозам. Зеленский - президент мира, и он делает для мира в Донбассе все, что в его силах. А крикуны поорут и успокоятся. Им еще почти 5 лет орать.
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Миля, ты дебил? Не твоих ли предков гнали в газовые камеры, объясняя, что это баня?
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Владимир Александрович Левински сделал очередное одолжение Пукину за счет Украины... Зеленский в 19:00 проведет брифинг - Цензор.НЕТ 8603
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Єдине питання - куди подівся Голобородько,за якого проголосували?..Натомість маємо чорнявого маланчика,який мотається по світу і потискає руки знаковим особам...При цьому мліє від власної значимости...
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Земля у УКРАЇНЦІВ, а у хахлов в головах ковбаса по 2.20.
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Мы знали что у нас **********, но не до такой же степени
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Кравчук був правий, коли сказав, що в нас це були останні вибори, далі тільки призначення.(((
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