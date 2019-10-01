 Зеленский в 19:00 проведет брифинг

Соответствующий анонс размещен на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул. Банковая, 11", - сказано в сообщении.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма во время встречи в Минске подписал документ, предусматривающий реализацию так называемой "формулы Штайнмайера".

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