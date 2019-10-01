 Зеленский в 19:00 проведет брифинг

Соответствующий анонс размещен на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул. Банковая, 11", - сказано в сообщении.
Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма во время встречи в Минске подписал документ, предусматривающий реализацию так называемой "формулы Штайнмайера".
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Сьогодні, 1 жовтня, під час акції протесту «Львівщино, вставай!» громадські активісти провели черговий пікет проти нового очільника Головного управління Нацполіції Львівської області Василя Віконського, який 21 вересня на станції «Соснівка» керував розгоном мирної акції протесту.
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Львівщина починає революцію !
Что счас поднимется! Готовьтесь к воплям "зрада", проклятиям и угрозам. Зеленский - президент мира, и он делает для мира в Донбассе все, что в его силах. А крикуны поорут и успокоятся. Им еще почти 5 лет орать.