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Все про:Кучма (1807) Штайнмайер (411) Трехсторонняя контактная группа (147)

 Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера", - росСМИ со ссылкой на источники

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал документ с так называемой "формулой Штайнмайера".

Об этом сообщает со ссылкой на множественные анонимные источники российское государственное информагентство "ТАСС", информирует Цензор.НЕТ.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - цитирует ТАСС слова одного из источников.

Информагентство утверждает, что подписи под документом поставили также представители России, ОБСЕ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" (незаконные вооруженные формирования, удерживающие власть на временно неподконтрольной территории Донбасса. – Ред.).

"Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение", - уточнили, по данным ТАСС, источники.

Читайте на Цензор.НЕТ: Безсмертный опубликовал текст о реализации "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать

Российский "Интерфакс" также со ссылкой на источники сообщает, что контактная группа, кроме этого, согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках на Донбассе. Обмен пленными при этом на встрече не обсуждался.

По словам источника "Интерфакса" в контактной группе, подписание "формулы Штайнмайера" создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".

Также на Цензор.НЕТ: Подписать "формулу Штайнмайера" в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев

Источник: https://censor.net.ua/n3151487
 
 
 Топ комментарии
 
Буду сейчас обзванивать всех знакомых атошников, думаю вряд ли кому-то из них эта новость понравится. Нового майдана не будет. Будет расстрел зеленых человечков во власти
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Ну это капитуляция. Поздровляю! Вы зробылыце разом Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера", - росСМИ со ссылкой на источники - Цензор.НЕТ 8070
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а шо с Моникой в презах должно было быть по другому ? для этого его и выбрали уставшие ,ну те шо ********* ********** от повесток . все к тому и шло .
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Зрадників на палю! Імпічмент Зеленій шмарклі і його кліці!!!
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Лауреата игри хером на пианино в ОТСТАВКУ!
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Та то вы фсё не так поняли - надо ствть частью расии чтобы развалить её изнутри... Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера", - росСМИ со ссылкой на источники - Цензор.НЕТ 7270
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от і все... а Україна мала шанс... ЗЕЛЕНІ СУКИ сдали Україну... підписали капітуляцію перед ******...
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шо опять майдан? может лучше стеной и рвом с крокодилами отделить лугандон и пусть куйло предателей кормит и поит?
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Первый здравый комент за вечер из всех, что тут под статьей написано. Наконец-то.
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не нужно было подписывать то, что не входит в Минские. Это моральное поражение.
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А потом рвом одесскую и зарьковскую область. А потом уже и не надо ров копать - днепр есть. Примерно так происзодит в жизни. Потому что патриот эмбицил хуже ватника.
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Ну вот и закончилась эпопея. Предсказуемо. Их для того к власти и привели. Но ребята быстрые. Не стали затягивать. Правду бурят говорил, до нового года, а потом... а потом тут будут руководить уже напрямую из Кремля, как в старые добрые. В перспективе югославский сценарий однозначо. Единственная надежда что без войны. Она все равно уже ничего не решит. Страна ********. Есть надежда что пуйло таки сдохнет и рашестан *********. Оно так и будет. но.. Украины не станет раньше.
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***** еще жить будет долго . не стоит на это рассчитывать . А у нас народ примет с короваями и солью .северного соседа . сейчас дело националистов поднимут народ супер нет ,значит они не националисты .Надо то всего лишь пугнуть власть и все даже без крови сойдет .
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України як країни настав кінець - якщо народ терміново не скине цього зеленого виродка, то дуже скоро ***** буде розсікати по Хрещатику, дожили, мля.
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Я вас умоляю, фсбшники найдут 20 новых копий пуйла.
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ну все. штейны доскакались. Майдан форева.
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Акція протесту у Львові. Активісти «поставили» на коліна «керівника» Нацполіції: що сталося?

Сьогодні, 1 жовтня, під час акції протесту «Львівщино, вставай!» громадські активісти провели черговий пікет проти нового очільника Головного управління Нацполіції Львівської області Василя Віконського, який 21 вересня на станції «Соснівка» керував розгоном мирної акції протесту.


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Львівщина починає революцію ! Українська делегація підписала "формулу Штайнмаєра", - росЗМІ з посиланням на джерела - Цензор.НЕТ 7057
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Нямайте бандерлоги, не обляпайтесь! СТРАДАТЬ! СТРАДАТЬ и негодовать, недоумки!
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Даже слово *******, для тебя слишком мягко
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Рано радуешься - лахтинское дерьмо, у украинского народа всегда в запасе есть майдан.
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Политика - это реализация возможностей! Что может сделать Моника, если Трамп прямым текстом послал решать вопросы Донбасса к Путину - это видел и слышал весь мир. Больше поддержки в этом вопросе искать негде - это реальность, от этого не уйти. Думаю, что и в закрытом режиме этот вопрос обсуждался, так что в данном случае сопротивляться ведущим странам Европы дело малоперспективное, это надо учитывать - не стреляйте в топера, он играет как может!
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он (тапер) играет очень куево и не на пользу Украины! Антоша, а что сказать матерям и членам семей погибших в луганде солдат ВСУ и других силовых структур? сидя закордоном легко киздеть!!! думай прежде чем коменты строчить!
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Я еще раз повторяю - что можно сделать в данной ситуации, когда на тебя давят со всех сторон, да и потом, разве решение проблемы Донбасса не в интересах самой Украины, этот чирий слишком долго нарывал, пора бы ему и прорваться! От этого никто не выигрывает, ну кроме тех барыг, которые наживаются на войне, но за чей счет они наживаются, на своем народе - война в любом случае слишком дорогое удовольствие - не даром говорят, лучше плохой мир, чем хорошая война. Запад устал от этой непонятного состояния и ищет пути хоть какого-то решения, так что если не пойти на уступки, то они могут пойти своим путем и это может не понравиться.
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Как то вот трамп уже давно. И вот когда был Порошенко - как то не надо было идти к *****.
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вот за это вы как раз и проголосовали, товарищи 73-тьи))))))
поздравляю...)))))))))))))))))))))
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опять майдан? зебилы вы идете на любой отсос путлеру лишь бы вернуть лугандон? а кто подумал он нам вообще нужен? и сколько бабла туда ввалить Украине придется. за счет своих пенсионеров и налогоплательщиков? может стена и ров с крокодилами! и пусть их куйло кормит!
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не думаю , но хотелось бы . думаю народ схавает . как блины с лопаты .
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какая может быть формула (про выборы) если ещё прекращения огня нет, или выборы од оккупацией это в стандартах обсе. скорее хотят побыстрячку провести фейковые выборы и сделать филиал парашки.
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здобули твари.... ну ничего. все только начинается...
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Владимир Александрович Левински сделал очередное одолжение Пукину за счет Украины... Українська делегація підписала "формулу Штайнмаєра", - росЗМІ з посиланням на джерела - Цензор.НЕТ 3039
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Не вірю.
Формули Штанмаєра не існує...а інсінуації старого хромого меріна не можуть бути документом.
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Ну что ж! Всех поздравляю! Начался процесс ползучей федерализации Украины с последующим делением ее на части. Раз уж ЛДНР получили статус автономных республик, то тепеть будут раскачивать ситуацию на Закарпатье. А потом референдумы организуют, как в Крыму, но все уже будет выглядеть более- менее законно! Adieu, Ukraine!
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Зебы, вы заметили - сколько на форуме добавилось лахты, которая вам мозги вправляет?
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На Цензоре были толпы Лахты до второго тура выборов президента, потом, когда избрали нужного - массово пропали, а теперь они приползли формулу Штайнмайера в переводе ***** поддерживать...
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Лахта уже начала праздновать, кураторы всем по пузырьку бояры выдали.
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зеЛеная падаль сливает Украину...втихаря
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мудозвоны форумные зебики "устали воевать" строча годами на форуме
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Унижали , унижали Украину и опустили ниже плинтуса.Как и ожидалось наркоманка моня прокакала Украину под улюлюкание приверженников зелемони.Остались чистые формальности
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Bude vijna Ukrainviv proty regyma Zedebila.
Regym Ze debila bude pidtrymuvaty Parasha.

Vse jak v Syrii. Ta, za rik takooi pidtrymky bulo vbyto 400 000 civilnyh.

Dorechi - i vsiomu svitu na ce nasreat' - majte na uvazi.
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А вот ещё .. ПаРаша ТВ снова на Майдане , преспокойненко , как ни в чём не бывало , снимают сюжеты на месте гибели Небесной Сотни . Всё походу , Украина -мацкали , мир -дружба-жвачка . х.йло в Киев уже пригласили , зе-уроды ?? Українська делегація підписала "формулу Штайнмаєра", - росЗМІ з посиланням на джерела - Цензор.НЕТ 8494 .

Українська делегація підписала "формулу Штайнмаєра", - росЗМІ з посиланням на джерела - Цензор.НЕТ 3837 ..
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Те кто подписали эту "формулу",кто ее проталкивал несомненно предатели и враги Украины,которые рано или поздно обязательно получат по заслугам! Ганьба власти. сдающей территорию своей страны ее лютым врагам!
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После смерти моих родителей, это самый худший день в моей жизни. Сволочи. Нет у них ни Флага ни Родины. Порошенко этого бы не сделал.
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Тамара. если бы в 2014 году не пришел бы к власти Порох , то всего этого не было бы .У него были все возможности делать вещи , а не просрать шанс . Но сейчас открывается опять шанс , поглядим на нацсилы , закрутят тему подтянутся почти все . нет значит протсо ляля.
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аваківці йому закрутять?
ги-и-и-и-и!
як ви живете без мозку???
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Сейчас МАЙДАН это шанс завершить его , то-есть повесить . расстрелять власти. олигархов и коррупционеров . Прошлы Майдан то не завершен .и страна по любому скатилась бы в канаву . сейчас опять шанс. НО
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Если Кучмоская Сволочь подписала такие документы, то эту Тварь нужно порвать, как газету. Українська делегація підписала "формулу Штайнмаєра", - росЗМІ з посиланням на джерела - Цензор.НЕТ 7728 Это капитуляция Украины перед Козломордией.
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При чем тут Кучма. Ему зебил поручил, тот и подписал.
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Кучма вийшов із контактної групи в Мінську тому що був не згоден з позицією Порошенко та Волкер. От і продавав свою власну позицію, яку видають за Зе. Немає в Зе власної позиції, воно текст говорить
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А шо у Кучмы своей головы на плечах нет или он остаток ума окончательно пропил?
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Эта зеленая **** еще пленными прикрывается, типа очень хочет их домой вернуть.
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Если бы украинцы не были такими тупыми эта война закончилась еще в 2014м! Кто с кем и зачем воевал? Донбасс воевал за Россию которая вытерла об него ноги и все это время запихивала его обратно в Украину а Киев воевал за Европу которая поступила с ним аналогично... Реализация формулы Штанмайера это возвращение в Украину 2013 года без Крыма с худшими экономическими показателями и взаимной ненавистью внутри страны.
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Зелену шмарклю та всю ЗеМанду на гілляки!!!
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Давайте зебилы, завывайте свои мантры про Пороха работающего на *****! Українська делегація підписала "формулу Штайнмаєра", - росЗМІ з посиланням на джерела - Цензор.НЕТ 6186
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фига себе тут пожарище в теме.
Может не стоит так расстраиваться , ибо это было неизбежно и можно было бы уже смириться ?
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объявляйте конкурс на памятник моторыле в центре киева - херой)))))))))))))))))
как я рад за вас 73-тьи ))))))))
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все на майдан зрады нет но все на майдан
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це зрада національних інтересів..просто нема слів
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ЗеБіли підписали капітуляцію, погодились на всі вимоги рашистської сволоти, готові визнати дЫри та прийняти ці ракові пухлини в тіло України!!!

рашистські джерела виражають величезне задоволення, при цьому вже погрожують, та вистауляють ультиматуми. дЫры - уважаемые, признанные партнёры!

Украинская делегация, как и остальные стороны, подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил представитель лЫнЫрЫ в контактной группе родя мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание также подтвердили два источника, знакомые с ходом заседания.

Надежду на успешное проведение встречи во вторник выразил помощник президента России Юрий Ушаков. «Надеемся, что будет окончательно согласована «формула Штайнмайера» и украинская сторона это официально зафиксирует», - заявил он «Интерфаксу» незадолго до начала мероприятия. Пресс-секретарь президента рассєї діма піськов предупредил, что отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/01/10/2019/5d926d059a794753f1e110c7?from=from_main
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Если вдруг Майдан , в чем есть сомнения , то дайте его возглавить моральным патриотам - Хмара , Коханивський , Кошулинский и тд . кто не засран общением с олигархатом и политикумом .. Типа Белецкого , Яроша и прочая серость .
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