Об этом сообщает со ссылкой на множественные анонимные источники российское государственное информагентство "ТАСС", информирует Цензор.НЕТ.
"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - цитирует ТАСС слова одного из источников.
Информагентство утверждает, что подписи под документом поставили также представители России, ОБСЕ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" (незаконные вооруженные формирования, удерживающие власть на временно неподконтрольной территории Донбасса. – Ред.).
"Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение", - уточнили, по данным ТАСС, источники.
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Российский "Интерфакс" также со ссылкой на источники сообщает, что контактная группа, кроме этого, согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках на Донбассе. Обмен пленными при этом на встрече не обсуждался.
По словам источника "Интерфакса" в контактной группе, подписание "формулы Штайнмайера" создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".
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Сьогодні, 1 жовтня, під час акції протесту «Львівщино, вставай!» громадські активісти провели черговий пікет проти нового очільника Головного управління Нацполіції Львівської області Василя Віконського, який 21 вересня на станції «Соснівка» керував розгоном мирної акції протесту.
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Львівщина починає революцію !
поздравляю...)))))))))))))))))))))
Формули Штанмаєра не існує...а інсінуації старого хромого меріна не можуть бути документом.
Regym Ze debila bude pidtrymuvaty Parasha.
Vse jak v Syrii. Ta, za rik takooi pidtrymky bulo vbyto 400 000 civilnyh.
Dorechi - i vsiomu svitu na ce nasreat' - majte na uvazi.
..
ги-и-и-и-и!
як ви живете без мозку???
будьте ви прокляті, зелебоби!
Может не стоит так расстраиваться , ибо это было неизбежно и можно было бы уже смириться ?
как я рад за вас 73-тьи ))))))))
рашистські джерела виражають величезне задоволення, при цьому вже погрожують, та вистауляють ультиматуми. дЫры - уважаемые, признанные партнёры!
Украинская делегация, как и остальные стороны, подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил представитель лЫнЫрЫ в контактной группе родя мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание также подтвердили два источника, знакомые с ходом заседания.
Надежду на успешное проведение встречи во вторник выразил помощник президента России Юрий Ушаков. «Надеемся, что будет окончательно согласована «формула Штайнмайера» и украинская сторона это официально зафиксирует», - заявил он «Интерфаксу» незадолго до начала мероприятия. Пресс-секретарь президента рассєї діма піськов предупредил, что отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/01/10/2019/5d926d059a794753f1e110c7?from=from_main