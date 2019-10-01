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 Госархстройинспекция усилит контроль за деятельностью территориальных органов на местах

По поручению Премьер-министра новый руководитель Госархстройинспекции Александр Строкач усиливает контроль за деятельностью территориальных органов ГАСК.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГАСИ.

"Премьер-министр дал поручение разобраться с состоянием дел по каждому региону, упорядочить работу территориальных органов и усилить контроль за их деятельностью. Поэтому сегодня ДАБИ будет мониторить работу структурных подразделений по ключевым показателям - это соблюдение установленных процедур, наличие жалоб со стороны субъектов градостроительной деятельности и общественности, общая градостроительная ситуация в областях и сопоставление ее с действиями должностных лиц. По результатам анализа будут приниматься управленческие решения", - отметил и.о. Председателя Госархстройинспекции Александр Строкач.

Особое внимание территориальные органы должны обратить на соблюдение предусмотренных законодательством сроков при регистрации разрешительных документов на строительство. В частности, по объектам незначительного класса последствий информация о сообщениях о начале строительных работ должнат вноситься в Единый реестр своевременно - в пятидневный срок - и без каких-либо надуманных отказов. Аналогично в срок должна рассматриваться полнота данных, внесенных в декларации о готовности объектов к эксплуатации.

Недопустимы случаи затягивания сроков рассмотрения документов и на строительство объектов со средними и крупными последствиями, так же как и вымогательство непредвиденной законом документации или необоснованные неоднократные отказы в выдаче разрешений или сертификатов.

Александр Строкач отметил, что сегодня уже стабилизирована работа разрешительного департамента ГАСК, где были проведены первые кадровые изменения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151483
 
 
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