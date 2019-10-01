 Лучшие автомобили и бронетехнику для ВСУ выберут на соревнованиях, - Кривонос

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"При поддержке нового руководства "Укроборонпрома" и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин по проверке заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники", - пообещал он.
Программа соревнований будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш на Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем и ночью. Все этапы соревнований будут сниматься с земли и с воздуха.
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"Контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных сил Украины - те, кто затем будет эксплуатировать образцы и технику "в полях", - сказал Кривонос.
После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов". В нем будут участвовать производители техники, руководство Минобороны, Генштаба ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и "Укроборонпрома". По возможности будет приглашен также президент Украины.
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Кто поставил куЧМО в переговорщики?? Не шоколадный ли, РЫГО-УБЛЮДОК???
Вон япошки в 40-х дрюкали корейце, китайцев, бритов и на сэрэсэрэ глаз накидывали, пока "пиндосы" не вмешались
Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав під документа, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".
Mikhail Golub
@golub
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Команда Зеленского сдала Украинуhttps://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-podpisala-formula-shtanmayera-1569941317.html
Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера"
Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав під документа, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".
Кстати, почему мародёр Вальцман и Свинарчуки гуляют на воле?
Беда в том, что контролировать будут полковники, а эксплуатировать потом, будут солдаты)))
Как то вот так)
в Донецке и Луганске ?