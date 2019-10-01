 Лучшие автомобили и бронетехнику для ВСУ выберут на соревнованиях, - Кривонос

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"При поддержке нового руководства "Укроборонпрома" и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин по проверке заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники", - пообещал он.

Программа соревнований будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш на Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем и ночью. Все этапы соревнований будут сниматься с земли и с воздуха.

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"Контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных сил Украины - те, кто затем будет эксплуатировать образцы и технику "в полях", - сказал Кривонос.

После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов". В нем будут участвовать производители техники, руководство Минобороны, Генштаба ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и "Укроборонпрома". По возможности будет приглашен также президент Украины.

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