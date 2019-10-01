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 Общество
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Все про:конкурс (804) СНБО (3275) техника (608) Кривонос Сергей (53) ВСУ (354)

 Лучшие автомобили и бронетехнику для ВСУ выберут на соревнованиях, - Кривонос

Чтобы избежать обвинений в коррупции, бронетехнику и автомобили для ВСУ будут выбирать на спецсоревнованиях, состоящих из 3 этапов. Процесс соревнований заснимут на видео, а их честность будут контролировать представители ВСУ.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"При поддержке нового руководства "Укроборонпрома" и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин по проверке заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники", - пообещал он.

Программа соревнований будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш на Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем и ночью. Все этапы соревнований будут сниматься с земли и с воздуха.

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"Контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных сил Украины - те, кто затем будет эксплуатировать образцы и технику "в полях", - сказал Кривонос.

После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов". В нем будут участвовать производители техники, руководство Минобороны, Генштаба ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и "Укроборонпрома". По возможности будет приглашен также президент Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я запретил себе в первый же день встречаться с поставщиками", - министр обороны Загороднюк о реформе системы закупок

Источник: https://censor.net.ua/n3151481
 
 
 Топ комментарии
 
Кучма в Минске подписал "формулу Штайнмаера". Зебилы, вы сделали это вместе.
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Это реформа, а не блеяние порошенок.
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ЗЕБЕня Кучму реанимировал и заставил подписать "формулу штанмайера"
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Кучма в Минске подписал "формулу Штайнмаера". Зебилы, вы сделали это вместе.
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в 19.00 брифинг преЗЕдента (для "квартала" вроде рановато)
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Дибил!
Кто поставил куЧМО в переговорщики?? Не шоколадный ли, РЫГО-УБЛЮДОК??? Лучшие автомобили и бронетехнику для ВСУ выберут на соревнованиях, - Кривонос - Цензор.НЕТ 2170
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вот я одно не понимаю русских 140 млн. а украинцев 35 млн. Мы даже по численность не потягаемся
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Нужно было пэте не держать в оборонке всяких там гениталиев, полторосраков и свинарылчуков, а откапывать кадров, которые действительно что то знают в военном ремесле и имеют свои стратегические планы. Так по крайней мере хоть отпоры достойные были. Эт, кста и касается зеленого придурка.
Вон япошки в 40-х дрюкали корейце, китайцев, бритов и на сэрэсэрэ глаз накидывали, пока "пиндосы" не вмешались
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Юра дай я тебя "расцелую", золотые слова ты сказал. Пэта вообще должен был на следующий день после инагурации собрать некий ГКЧП и сказать членам: "На нас напала Россия. Ребята полная мобилизация интеллекта, финансов, и всего всего всего. Одним словом ПОЛНАЯ БОЕГОТОВНОСТЬ".
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ЗЕБЕня Кучму реанимировал и заставил подписать "формулу штанмайера"
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Зебил поручил, Кучма и подписал. Какие к нему и тем более к Порошенко могут быть вопросы.
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Мудак , куЧМО при порохе ушло , а при зеле вернулся. Делай вывод , какой бы порох не был но Украину здавать не соберутся , вот кучмо и ушло, презиком стал зе, кучмо понял , можно здать, вот и вернулся. И если это правда о подписании формулы ,то без разрешения из ОП не обошлось , и не ясно пока какой текст, ведь их есть несколько , самого этого маера, наш, и прашенский тобиш пуйла. Ждём информации.
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Ну да, и немцы и французы тоже старались. ВЫ хотели в ЕС, тогда придется слушаться .

Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав під документа, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".
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Mikhail Golub

@golub

·5 мин

Команда Зеленского сдала Украинуhttps://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-podpisala-formula-shtanmayera-1569941317.html

Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера"

Лучшие автомобили и бронетехнику для ВСУ выберут на соревнованиях, - Кривонос - Цензор.НЕТ 1049
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А кто входит в нормандскую четверку знаешь ?

Дослівно: "Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав під документа, узгодженого раніше радниками глав" нормандської четвірки ".
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Ці дібіли в кедах таки дібіли. Які нах змагання? Це шо,***, олімпіада? Всі озброюються в відповідності до ТТВ(тактико-технічних вимог), наші нові ослотрахи вирішили "гонкі колєсніц" влаштувати. Бо таке десь по тєліку бачили...
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А ты Кривоносу скажешь в глаза, что написал ?
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А Кривонос якась "свящєнная корова"?
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А ти хто взагалі? Запхни себе назад в маму! Уберменш хєров...
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Я скажу. Я в "восьмерочке" начинал свою офицуцерскую карьеру. И кривой нос оттуда же. Как низко пала бригада в прошлом, а ныне полк. Эта тупая кирза не понимает ничего об оборонной промышленности в частности и в целом. Для него главное - побеленные бордюры и подшитые подворотнички. Член, мля, Совета безопасности...
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Кандидат в президенты Украины, которого выдвинули поддержали военные против одного вашего брюзжания.
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Итоги итогами, а КТО ЖЕ ВСЁ ТАКИ БУДЕТ ПОДПИСЫВАТЬ САМИ КОНТРАКТЫ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВСЕ ПЛАТЕЖИ? Суммы, суммы нужно опубликовать и сколько чего куплено и за сколько, а не "подведение итогов". Воруют деньги, а не технику. хватит уже еврейских заморочек и лохотронов.
Кстати, почему мародёр Вальцман и Свинарчуки гуляют на воле? Лучшие автомобили и бронетехнику для ВСУ выберут на соревнованиях, - Кривонос - Цензор.НЕТ 8845
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а як людський фактор? На перегони не впливає? Водії всі Шумахєри?
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Генералу Кривоносу респект ( при всей той предистории его назначения его не удалось втянуть в политику ), честные офицеры сделают ВСУ современной , сильной и непобедимой .
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Навіщо наб зброя, якщо у нас при владі капітулянти....
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""Контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных сил Украины - те, кто затем будет эксплуатировать образцы и технику "в полях", - сказал Кривонос."

Беда в том, что контролировать будут полковники, а эксплуатировать потом, будут солдаты)))
Как то вот так)
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А зачем теперь вся эта техника? Клоунам из 95 квартала для гастролей

в Донецке и Луганске ?
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"Стрілянина" - це коли нап'ються мисливці... Підшукайте інше слово...
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Эта техника и бронемобили госприемка прошли еще при СССР. А сейчас надо внедрять новое (ссылка)
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Хм-м соревнования,это как КАМАЗ для ралли Париж-Дакар,для соревнований будет особо подготовленная техника а где гарантия что для ВСУ не будут поставки с дополнительными буквами и из хреновой характеристикой?
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