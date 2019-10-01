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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11234) субсидия (506) отопительный сезон (250) Гончарук_Алексей (133)

 Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Отопительный сезон уже через две недели. Активно готовимся! Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем... Все, кто потребует - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - говорится в сообщении.

Также премьер подчеркнул, что Кабмин приложит усилия, чтобы все детские сады, школы, больницы были с теплом, электроэнергией и горячей водой.

"Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", - подытожил Гончарук.

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Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151477
 
   
 Топ комментарии
 
У зебилов будут отбирать назад, все субсидии, которые они получили раньше. И это правильно.
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гончарук, монику зеленского проверяли? Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7058 20 квартир в Киеве - и на все субсидии, при зарплате:
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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кошмарная нищета в селах- ни работы, ни доходов, только с огорода
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кошмарная нищета в селах- ни работы, ни доходов, только с огорода
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гончарук, монику зеленского проверяли? Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7058 20 квартир в Киеве - и на все субсидии, при зарплате:
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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Весь рейтинг держиться на антагонізмі до свинюки, пропаде свиня, та хоча б на Мальдіви, все тут же рухне д "0" і всіх уламками придушить
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Пруфы будут или подбарыжные украинофобские гниды жрут бездумно любое соевое дерьмо?
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да ЕВРЕЯ СУБСИДАНТА БЕНЮ КОЛОШМАТОГО С ВНУЧКОЙ ЗЕМОНИКОЙ ПРОВЕРЬТЕ НА ПРЕДМЕТ СОКРЫТИЯ.... ПРОФЕССОРРРРР.. АСТРАЛЬНЫХ НАУК..... Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6601
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ДА ЗАБЫЛ - ГОНЧАРУК.... КАК ТАМ ВАША СЕМЬЯ ДОЛЖНИКОВ.... ВСЕ ДОЛГИ ПОМОГЛИ ИМ СПИСАТЬ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ??????????
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Как то вот получаеться, что другие фермеры с огорода живут и процветают, а наши - нет. Может надо просто в себе совок убить? И копить на условнй трактор, а не на евробляху, потому что у других тоже есть?
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правильно делают, настоящие слуги народные, этих олигархов давно надо наказать, ишь чего вздумали, воровать из бюджета
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Сколько у Алигархов(государства)не укради,а своего не вернёшь!
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Ага. Обычно так говорит "простый нарид" который не заплатил ни копейки налогов.
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А шо там на лугандонии ? Или и ты из крысНяша пердишь.
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ты совсем тупой? или не в Украине живешь?
или тебе рассказать сколько неуплата налогов по разным офшорным схемам контрабанде, игровым заведениям у украинской элиты или как простому человеку выживать приходится, что некоторые даже разводились, чтобы получать субсидии?
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особенно красноречивы неуплаты налогов у зеленского - спрятано всё по офшорам на десятки, если не сотни миллионов долларов
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Да он вообще святой человек, по сравнению с некоторыми, которые из бюджета брали, находясь у власти
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Хто зміг виростити більше 500 кг картоплі в 2019 році буде позбавлений субсидії, оскільки таку кількість картоплі неможливо з"їсти домогосподарству.
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а кто не зміг - все одно позбавлять, бо треба було весною саджати картоплю, а не за зелену шмарклю голосувати.. Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6262
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У зебилов будут отбирать назад, все субсидии, которые они получили раньше. И это правильно.
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Будут отбирать как раз у подбарыжных украинофобоских гнид,по этому они так и воют.
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Спасибо ха очередное подтверждение что среди подбарыжников только олигофрены.
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а скрытые доходы олигархов и зеленского - не расследует. такие дела
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Зранку 1 жовтня п'ятий президент України Петро Порошенко мав пройти психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Але Порошенко на дослідження не прийшов.Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки - 24 Канал Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2983
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у меня одна знакомая пенсионерка переехала к детям, прожить на пенсию в 1500, невозможно все дорожает, но получает субсидию, ловите ее, что пришлось сдавать квартиру, чтобы хоть как-то выжить, а то вашим хозяевам олигархам все мало
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Получает субсидію , але квартиру здає ? То ви зможете з 01 01 21 трошки на ній підзаробити, хоча б вам краще стане жити
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я не зможу, є таке поняття в мене, як совість
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так зебилов так - всех проверять и потом еще раз проверять - вы сделали это вместе - так вам зебилы и надо
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правильно! лишить всех зебилов пенсий и субсидий! Ибо эра зубожиння закинчилася ще в маю, пусть живут на свои 4000 евро
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Подбарыжные украинофобские гниды по идее сами должны отказаться от субсидии, их образ циничной барыги будет греть.
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Что вы по мелочам пересичных украинцев мордуете? Миллиарды тырят уроды, которые платят налоги только до 40 000 грн, остальное им прощается. С минималки в никакой стране нет налога. Посчитайте, что получают минимальщики. А таких навалом. Все, кому больше 35, соглашаются на эти условия. Народ бежит от этого обдиралова.
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Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию,

А не осталось ли 5 копеек в кармане трудящегося...
Как по мне- субсидия- удостоверение нищего.Прямое издевательство над народом.
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