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 Политика Украины, Экономика
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 Заложен переходной период в 15 месяцев, если это профанация, можно будет отсрочить или отменить, - нардеп Железняк о новых законах о бизнесе

Законопроекты №1053-1 и 1073 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг) вызвали волну возмущения среди предпринимателей. Они пообещали Налоговый майдан, если президент не ветирует эти документы. Однако, вероятнее всего, эти документы будут подписаны.

Об этом первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы партии "Голос" Ярослав Железняк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы провели в комитете рабочую встречу с предпринимателями, на которой также представители Минфина, налоговой службы. Вопрос касался РРО (Регистратор расчетных операций. - Ред.), на который больше всего нареканий. Люди приехали из разных регионов и имели возможность привести свои аргументы. К счастью, большинство логических вещей нам удалось на этапе подготовки ко второму чтению отстоять. Уменьшили штрафы и отложили их применения, увеличили переходный период до обязательного применения РРО для "упрощенцев", повысили предельный оборот для ФЛП 2 группы, закрепили норму, чтобы использование Книги учета расчетных операций было необязательным, и тому подобное. Но концептуально сам подход не был изменен. И поскольку эти документы поддержаны и монобольшинством, и правительством, вряд ли президент будет накладывать на них вето. Хотя возможно, они откроют диалог относительно дальнейшего изменения налогового законодательства и будут понемногу смягчать принятые нормы. Там заложен большой переходный период - 15 месяцев, этого времени достаточно, чтобы вносить какие-то коррективы", - отметил нардеп.

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При этом он сообщил, что диалог с бизнесом ведется постоянно.

"Мы постоянно общаемся с бизнесом, думаем, что еще сможем упростить. В окончательной редакции выписали, что программное обеспечение можно будет установить на любой девайс, не нужны никакие дополнительные комплексы. Это важно, потому что такое программное обеспечение будет находиться в свободном доступе, что устраняет риск монополизации.

Далее можно думать. Программные РРО запустят через полгода, а первая волна рисковых групп, таких как реализация ювелирки, обязана перейти на них только осенью следующего года. Поэтому у нас еще есть время, чтобы мы как законодатели посмотрели в тестовом режиме, работает ли оно вообще. Если это профанация, уверен, что это можно будет отсрочить или отменить", - сообщил Железняк.

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Напомним, законы №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" Верховная Рада приняла 20 сентября.

Для того, чтобы они вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.

Читайте полное интервью с первым зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы партии "Голос" Ярославом Железняком.

Источник: https://censor.net.ua/n3151473
 
 
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Голосовали за зелю что бы на майдан выйти - нонсенс . Платите и не варнякайте раз мозгов нет .
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ооо, сок пустили. нужно дожать,ребята.
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ну значит получите налоговый майдан - янык то же с него начал
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логически правильно, налоги нужно платить, но в этой логике не задействованы разные офшорники, которые не платят налоги, через разные схемы, не задействованы чиновники, которые должны жить на налоги, но живут богаче предпринимателей, с которых хотят содрать еще больше
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Вот как этих людей можно назвать умными если они изначально допускают , что то что они приняли профанация ?!
Какого рожна нужно принимать уйню изначально ??? Допуская , что это не будет работать ?
А эффект получат отрицательный на все сто ! Ведь не они первые которым приходится объяснять , что будет только хуже для всех .
Они думают , что податковый майдан пройдёт тихо мирно , ошибаются , это не 2010 год .
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Нужно тестировать на регионе, с потенциальным риском, а потом внедрять на всю страну.
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А что тестировать ?
Единый налог ФОПа , он единый ! Кассовым аппаратом хотят понять может ли человек пользоваться этим налогом , или вылезет за рамки . Но при этом ты должен нести всю нагрузку штрафов , платить за трафик рро, за обслуживание , за расходники . Вы изучите историю единого налогообложения . В кучмовские времена , это была единственная возможность вывести массово деньги из тени . Это дало развиться малому бизнесу . Пошло наполнение бюджета . В нынешней экономической ситуации нужно не досушивать тех , кто сам зарабатывает , и ещё даёт рабочие места , тех кто не висит на шее государства , а искать реальную экономическую модель выведения страны . Результат будет только отрицательный , ещё больше уйдут в тень , закроются , уедут в Европу.
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Ну это только моделирование , а для доказательства права на существование реформы нужны факты, которые можно получить в результате тестирования в отдельном регионе..
Ну в крайнем случае хотя бы компьютерную модель теста .
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