 Заложен переходной период в 15 месяцев, если это профанация, можно будет отсрочить или отменить, - нардеп Железняк о новых законах о бизнесе

Об этом первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы партии "Голос" Ярослав Железняк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы провели в комитете рабочую встречу с предпринимателями, на которой также представители Минфина, налоговой службы. Вопрос касался РРО (Регистратор расчетных операций. - Ред.), на который больше всего нареканий. Люди приехали из разных регионов и имели возможность привести свои аргументы. К счастью, большинство логических вещей нам удалось на этапе подготовки ко второму чтению отстоять. Уменьшили штрафы и отложили их применения, увеличили переходный период до обязательного применения РРО для "упрощенцев", повысили предельный оборот для ФЛП 2 группы, закрепили норму, чтобы использование Книги учета расчетных операций было необязательным, и тому подобное. Но концептуально сам подход не был изменен. И поскольку эти документы поддержаны и монобольшинством, и правительством, вряд ли президент будет накладывать на них вето. Хотя возможно, они откроют диалог относительно дальнейшего изменения налогового законодательства и будут понемногу смягчать принятые нормы. Там заложен большой переходный период - 15 месяцев, этого времени достаточно, чтобы вносить какие-то коррективы", - отметил нардеп.

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При этом он сообщил, что диалог с бизнесом ведется постоянно.

"Мы постоянно общаемся с бизнесом, думаем, что еще сможем упростить. В окончательной редакции выписали, что программное обеспечение можно будет установить на любой девайс, не нужны никакие дополнительные комплексы. Это важно, потому что такое программное обеспечение будет находиться в свободном доступе, что устраняет риск монополизации.

Далее можно думать. Программные РРО запустят через полгода, а первая волна рисковых групп, таких как реализация ювелирки, обязана перейти на них только осенью следующего года. Поэтому у нас еще есть время, чтобы мы как законодатели посмотрели в тестовом режиме, работает ли оно вообще. Если это профанация, уверен, что это можно будет отсрочить или отменить", - сообщил Железняк.

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Напомним, законы №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" Верховная Рада приняла 20 сентября.

Для того, чтобы они вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.

Читайте полное интервью с первым зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы партии "Голос" Ярославом Железняком.