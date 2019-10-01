 Заложен переходной период в 15 месяцев, если это профанация, можно будет отсрочить или отменить, - нардеп Железняк о новых законах о бизнесе

Об этом первый зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы партии "Голос" Ярослав Железняк заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы провели в комитете рабочую встречу с предпринимателями, на которой также представители Минфина, налоговой службы. Вопрос касался РРО (Регистратор расчетных операций. - Ред.), на который больше всего нареканий. Люди приехали из разных регионов и имели возможность привести свои аргументы. К счастью, большинство логических вещей нам удалось на этапе подготовки ко второму чтению отстоять. Уменьшили штрафы и отложили их применения, увеличили переходный период до обязательного применения РРО для "упрощенцев", повысили предельный оборот для ФЛП 2 группы, закрепили норму, чтобы использование Книги учета расчетных операций было необязательным, и тому подобное. Но концептуально сам подход не был изменен. И поскольку эти документы поддержаны и монобольшинством, и правительством, вряд ли президент будет накладывать на них вето. Хотя возможно, они откроют диалог относительно дальнейшего изменения налогового законодательства и будут понемногу смягчать принятые нормы. Там заложен большой переходный период - 15 месяцев, этого времени достаточно, чтобы вносить какие-то коррективы", - отметил нардеп.
При этом он сообщил, что диалог с бизнесом ведется постоянно.
"Мы постоянно общаемся с бизнесом, думаем, что еще сможем упростить. В окончательной редакции выписали, что программное обеспечение можно будет установить на любой девайс, не нужны никакие дополнительные комплексы. Это важно, потому что такое программное обеспечение будет находиться в свободном доступе, что устраняет риск монополизации.
Далее можно думать. Программные РРО запустят через полгода, а первая волна рисковых групп, таких как реализация ювелирки, обязана перейти на них только осенью следующего года. Поэтому у нас еще есть время, чтобы мы как законодатели посмотрели в тестовом режиме, работает ли оно вообще. Если это профанация, уверен, что это можно будет отсрочить или отменить", - сообщил Железняк.
Напомним, законы №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" Верховная Рада приняла 20 сентября.
Для того, чтобы они вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.
Читайте полное интервью с первым зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы партии "Голос" Ярославом Железняком.
Какого рожна нужно принимать уйню изначально ??? Допуская , что это не будет работать ?
А эффект получат отрицательный на все сто ! Ведь не они первые которым приходится объяснять , что будет только хуже для всех .
Они думают , что податковый майдан пройдёт тихо мирно , ошибаются , это не 2010 год .
Единый налог ФОПа , он единый ! Кассовым аппаратом хотят понять может ли человек пользоваться этим налогом , или вылезет за рамки . Но при этом ты должен нести всю нагрузку штрафов , платить за трафик рро, за обслуживание , за расходники . Вы изучите историю единого налогообложения . В кучмовские времена , это была единственная возможность вывести массово деньги из тени . Это дало развиться малому бизнесу . Пошло наполнение бюджета . В нынешней экономической ситуации нужно не досушивать тех , кто сам зарабатывает , и ещё даёт рабочие места , тех кто не висит на шее государства , а искать реальную экономическую модель выведения страны . Результат будет только отрицательный , ещё больше уйдут в тень , закроются , уедут в Европу.
Ну в крайнем случае хотя бы компьютерную модель теста .