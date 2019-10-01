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 Общество, За рубежом
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Все про:подарок (105) Сенцов (1055) Макрон (324)

 Сенцов о встрече с Макроном: Подарил ему свою тюремную кружку, ответы по Путину удовлетворили

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный недавно из российского заключения, подарил президенту Франции свою тюремную кружку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сенцова в фейсбуке.

"Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили", - написал он.

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По словам Сенцова, Макрон спросил про тюрьму, но он не стал об этом говорить, отметив, что теперь есть вещи и поважнее.

"Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных"", - добавил Сенцов.

Сенцов о встрече с Макроном: Подарил ему свою тюремную кружку, ответы по Путину удовлетворили 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151468
 
   
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а вообще кто не знает - вчера и были похороны в Париже Ширака - были лидеры 80 государств - а монику нашу не пригласили - вот это результат так результат
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у вас проблемы называть вещи своими именами?
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В смысле - " лидером государства", как назвали вы?
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бо твоя моніка свинарчук більше не президент , роздуплись нарешті !
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Надеюсь Макрон с Олегом был искренен.
А кружку надо было Пете подарить.
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Не твое дело интурист, ты за своим усатым ****** смотри федераст.
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Саша, держите себя в руках. Что за припадок?
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У меня все ок, а ты своему лукашенку дырявую ложку подарил уже?
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и ложку, предварительно продырявыв, будет фафли хлепать, свынюка
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А Макрон, наверное об этой кружке уже пять лет мечтал как. Вот не нарадуется же теперь
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зустріч організована спецслужбами росії. ганьба тобі сенцов!
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Надо было гранату без чеки подарить ...
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Да какая разница Путлеру доверяет ли ему Макрон или нет, главное Макрон под него прогибается, делает как выгодно Путлеру, остальное так, пустые разговоры.
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Судя по коментариям то сдесь сидит 80 % ольгинских троллей .
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