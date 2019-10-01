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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (280) Штайнмайер (408) Донбасс (19490)

 Подписать "формулу Штайнмайера" в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев

Украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Порошенко Константин Елисеев считает, что подписав "формулу Штайнмайера" Украина будет жить с проигранным Донбассом под дистанционным управлением из Москвы.

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписать формулу Штайнмайера в навязанной редакции - это прекратить бороться и капитулировать. РФ постоянно проталкивает идею этой бумажки. Для нас - ничего не согласовано пока все не согласовано. Плюс четкая дорожная карта. Сначала безопасность, включая устойчивый и полный режим прекращения огня!", - отметил Елисеев.

Дипломат считает, что Украине навязывают просто сценарий: подписание формулы, закон/амнистия, выборы, признание их в ОБСЕ "в целом", автономный статус.

"И мы "счастливые" живем с проигранным Донбассом под дистанционным укправлением из Москвы. И это не только о внешней политике", - подытожил Елисеев.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера"

Подписать формулу Штайнмайера в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев 01
Подписать формулу Штайнмайера в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151467
 
   
 Топ комментарии
 
Объявить референдум по поводу минских договорняков и Крыма. Мне с сепарами не по пути. Пусть сами восстанавливают свой бамбас. Иначе этот зверинец погубит Украину. Мое предложение заморозить эту тему и заняться коррупцией и экономикой.
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"Во время визита президента Украины Виктора Януковича в Брюссель в ноябре 2010 года СМИ подвергли критике поведение Елисеева, которого сравнили со швейцаром. Представитель Украины при Евросоюзе первым вышел из автомобиля, открыл дверь для главы государства, а затем подхватил его одежду". СМИ: в Брюсселе посол Елисеев был швейцаром Януковича…
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Думаете, кто то за вас сейчас придет воевать? Ага, счаз.
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так для этого ублюдка Земонку чтоб его разорвало и продавили на выборах такие же чмо и шмаркля малороссы..кацапы но с Паспортиной Украины... украинские ГНИДЫ помогают Московским вошам....
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может Steinmeier-а пригласить на полиграф?
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Сбитый летчик дает советы мастерам воздушного боя
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И кто там мастер? То что было с трампом это мастер класс от моники зеленской ?
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Ну может быть мы не все знаем? Может наша моника умеет одновременно сразу двоим импичмент делать
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Подпишут. Всем уже надоела Украина. Даже жители сша, отродясь не слыхавшие о такой стране, теперь только о ней и говорят (в негативном тоне). Для этого убрали бессмертного, волкера и прочих. В конце концов, зачем отдали крым просто так? Без единого выстрела? Немыслимо.
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Думаете, кто то за вас сейчас придет воевать? Ага, счаз.
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Кацап давай бегом в свою великую росиюшку назад звиздуй, пока при памяти, вразумел меня федераст?
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Зачем крым отдали, как последние трусы?
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Какое расстояние от земли до луны
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Сколько муравьев проживает в штате флорида?
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Мендельша -бультельерша ,оказалась сотрудницей раша-тудэй,фото 2016 г
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"Во время визита президента Украины Виктора Януковича в Брюссель в ноябре 2010 года СМИ подвергли критике поведение Елисеева, которого сравнили со швейцаром. Представитель Украины при Евросоюзе первым вышел из автомобиля, открыл дверь для главы государства, а затем подхватил его одежду". СМИ: в Брюсселе посол Елисеев был швейцаром Януковича…
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Украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Порошенко Константин Елисеев
І, взагалі, то все видумки, що в партії порошенка четверть складали риги Подписать "формулу Штайнмайера" в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев - Цензор.НЕТ 8763
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Объявить референдум по поводу минских договорняков и Крыма. Мне с сепарами не по пути. Пусть сами восстанавливают свой бамбас. Иначе этот зверинец погубит Украину. Мое предложение заморозить эту тему и заняться коррупцией и экономикой.
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Ты что это, землями государственными разбрасываешься? Офанарел? Не по пути тебе- дуй в польшу.
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Вот как находятся в карантине пусть там и остаются, пока не поумнеют. Кацапская зараза в Украине не нужна.Нас вполне устраивает как сейчас и пусть рашка санкции отгребает
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Тебя в твери все устраивает, разве что морошка в этом году не уродилась
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Да откажитесь вы от этой драной даунбас-территории! Там уже нет ничего и никого человеческого.
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Кацапы еще хотят харьков, запорожье и одессу? Может, откажемся и от них? Там тоже полно ваты, ну их к черту.
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нє, неправильно мислиш. Території ніззя дарувати - мона заморозити конфлікт по-корейському, а потім, коли московщина рухне, повернути свої території на Донбасі, в Криму та прирости на Кубані
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Куда запёрли Сергеева, порохоботы, а, главное, за что? Уж не за пораженческую ли политику порошенко?
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера.
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Формула проста: не подписать нельзя подписать.
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По-другому эти территории Украине никто не вернет.
Надо либо следовать этому решению, либо официально признавать ОРДО не территорией Украины, а отдельной республикой.
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Ага, крым до сих пор не признали, есть все органы власти, прокуратура и суд )
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Крым присоединило к себе другое государство.
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Ты глянь как ботоферма налетела рассказывать про безальтернативность........и спорят мокшане сами с собой.
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Что то часто у нас про Штангмаера и ***** говорят как будто они Украиной управляют а не украинцы
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