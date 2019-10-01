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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11234) Минздрав (2028) увольнение (1715)

 "То, что происходит в Минздраве, происходит во многих других госорганах", - сотрудница Минздрава Литовченко заявила об увольнениях в министерствах

Представители новых команд в различных министерствах заставляют руководителей директоратов писать заявления об увольнении по собственному желанию.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко.

"То, что происходит в Минздраве, происходит сейчас во многих других государственных органах. Сегодня, вчера один за другим пишут заявления на увольнение генеральные директора директоратов в других министерствах. Которых просят уйти по-хорошему, и они уходят по-хорошему", - сказала Литовченко.

По ее словам, происходящее нивелирует реформу госслужбы.

"Зная, сколько средств наше государство потратило на реформу госслужбы, сколько средств Европейский Союз и другие наши партнеры потратили, сколько сил было в это вложено - мы сейчас просто нивелируем все то, что делалось в последние 3 года", - добавила Литовченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы найдем причину тебя уволить": госслужащие Минздрава Сухорукова и Литовченко о конфликте с новым руководством. ВИДЕО

Сотрудница Минздрава подчеркнула, что под угрозой оказалась не только реформа здравоохранения.

"Это вопрос о реформе государственной службы и о том, хотим ли мы на самом деле построить сильный государственный аппарат", – подытожила она.

Напомним, 24 сентября работники Минздрава обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук о конфликте в МОЗ: Это проблема коммуникации, люди не могут найти общий язык

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3151465
 
 
 Топ комментарии
 
Гандоны - ну нет у меня на это других сравнений
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5 лет тотального воровства, коррупции, мародёрства. Переплюнули "злочынну владу" Януковоща. Что стонать?! Иди в народное хозяйство, предпринимательство...почувтвуй все "прелести" наёмного сотрудника в частном бизнесе. От кормушки не оттащить. "Специалисты" бля.
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Бот, речь об увольняемых коррупционерах, а не о том, за что тебе платят тут.
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Гандоны - ну нет у меня на это других сравнений
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Бот, речь об увольняемых коррупционерах, а не о том, за что тебе платят тут.
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дебил, их кто-то увольняет за коррупцию ?

там даже дела про коррупцию не заведены
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Я тебя не спрашиваю малорос что мне писать. Мне платит госдеп и Порошенко, не ты .
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Коррупционные действия доказываются судом, бот. Заставлять писать заявления об увольнении - вот это противозаконно, бот. Но тебе платят за твои ничтожные безграмотные высеры.
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у меня есть.

Они - это зелёная блевотина упившегося до пьяного угара организма,
а организм этот - наш жлобский нарид
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Вы бездарно проср..ли деньги, которые должны были пойти на реформу, недоделанные активисты. Уходи, дура, молча.
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Ти не гидь, а підтверджуй фактами. Хоча ви ж так не робите. Ви лише гидите
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5 лет тотального воровства, коррупции, мародёрства. Переплюнули "злочынну владу" Януковоща. Что стонать?! Иди в народное хозяйство, предпринимательство...почувтвуй все "прелести" наёмного сотрудника в частном бизнесе. От кормушки не оттащить. "Специалисты" ***.
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методичка смениласб, ты не в курсе? Уже никто не говорит о мифических "карупцыи, варавстве, марадерстве".
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Коррупционеры возмущены увольнениями!
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а что ж коррупционеров не садят, а увольняют? Нет доказательств, видимо?
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О-о, сироток Гроссмана обижают . Есть Академия наук и профильные институты- дайте им задачу, а не придумали структуру для родственников и мажоров.
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Ага, сидели на жопе ровно при сыньоносом, воровали, а тут работать заставляют. Каравул, ахтунг！
Пшла вон, скотина, на больничку санитаркой, ведь рэформа супрунихи такие прекрасные условия создала.
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Пацак, действия зеленой плесени противозаконны. К тому же увольняют как раз тех, кто проводил реформы.
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ага, ты полностью 8% конченное. Пшол вон, псина блохастая. 😀😀😀
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Пацак, слабовато. Ярче, жестче, чему там вас в лахте учат?
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Действия "зеленой коМанды", естественно, противозаконны. Немного успокаивает то, что 73% уволенных голосовали за своих будущих "гонителей".
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Соемразота, что конкретного сделала эта тварюка литовченко？
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Я рад что ты в бешенстве. Скоро, значит, конец зебилам.
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я рад, шо таких примороженых всего 8%
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что конкретного она сделала что ты обзываешь ее "тварюкой"?
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Скулёж борцунов за всеобщее здоровье нации, в результате которого уже некого, да и некому лечить, понятен. Вопрос: кого взамен?
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"просто нивелируем все то, что делалось в последние 3 года" так это очень хорошо - за 3 года медицину вконец развалили. вот только боюсь что новые назначенцы не восстанавливать будут, а воровать по новому, как и старые.
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Все органы государственной власти жизненно необходимо как можно скорее очистить от окопавшегося в них соевого дерьма, которое все равно будет только вставлять палки в колеса и заниматься саботажем
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це - повзуча кацапізація України
ви зробили це разом
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так это инерция от сыньоносого пока. Радуйся, восьмипроцентник
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