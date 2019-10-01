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 Политика Украины
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Все про:порт (375) увольнение (1715) Мининфраструктуры (633)

 В Мининфраструктуры отстранили руководителей трех портов за неэффективный менеджмент и анонсировали продолжение увольнений

Министерство инфраструктуры Украины уволило директоров ГП "Одесский морской торговый порт" Виктора Войтко, ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Сергея Сечкина и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" Константина Волощука.

Соответствующие приказы от 30 сентября 2019 года подписаны министром инфраструктуры Владиславом Криклием, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что это первые, но не последние увольнения руководителей портов.

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"Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые вызывают убытки государственных предприятий. Войтко входит в топ-10 рейтинга руководителей государственных компаний с самой высокой заработной платой, при этом финансовое состояние предприятия вызывает вопрос", - заявил глава министерства.

Согласно информации Мининфраструктуры, Виктор Войтко был назначен и.о. директора ГП ОМТП с ноября 2017 года. За 2018 год фактический фонд зарплаты Войтко составил 5,2 млн грн, в том числе должностной оклад - 1,4 млн грн, другие стимулирующие выплаты - 3,8 млн грн., соответственно, среднемесячная зарплата – 439,99 тыс. грн.

При этом под руководством Войтко ГП ОМТП значительно ухудшил финансово-экономические показатели деятельности: при плановом размере чистого дохода от реализации продукции в 323,6 млн грн в 2018 году фактически было получено лишь 164,9 млн грн. А при плановом размере общих доходов в 552 млн грн фактически было получено лишь 421,9 млн грн.

При этом себестоимость реализованной продукции возросла с 188,2 млн грн в 2016 году до 222,8 млн грн в 2018 году административные расходы соответственно увеличились с 31,9 млн грн до 51,3 млн грн. У предприятия также отсутствуют утвержденные в установленном порядке финпланы на 2019 и на 2020 годы.

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"Деятельность руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" также признана не соответствующей требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли", - отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3151458
 
 
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Автобуса? Она сторож в автобусном парке подрабатывает?
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И это правильно . Коррупционная кормушка Омеляна и Народного Фронта. Только вот кого назначат?!
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От молодці, памятаю Ющенко гаїшників уволив, всі на червоне почали їздить. Не ясно кого тепре назначати - Юзік вже в депутатах.
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А не хочуть відсторонити керівництво МВС...Логово корупції подонків, вбивць, садистів, хабарників, шахраїв, сепаратистів на чолі з Сабаковими і його оточенням
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