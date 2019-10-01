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Все про:Горловка (2329) плен (1802) СБУ (13874) терроризм (18119) шпионаж (820) Донбасс (19490)

 Террористы из НВФ "ДНР" "осудили" жительницу Горловки Чуйкову на 11 лет колонии за якобы шпионаж в пользу СБУ

Пособники оккупантов утверждают, что горловчанка Марина Чуйкова якобы собирала для СБУ данные "военного характера" о "милиции ДНР". Сыновья женщины добиваются ее освобождения уже больше года.

Боевики захватили Марину Чуйкову в марте 2018 года, но "приговор" ей "вынесли" только сейчас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Донецкая правда".

Чуйкову обвиняют в том, что она в середине апреля 2016 года посещала подконтрольную Украине территорию и якобы дала согласие сотрудничать с СБУ.

Утверждается, что женщина собирала сведения о боевиках НВФ "ДНР", делала снимки мест дислокации вооружения группировки и отправляла в СБУ.

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Марина Чуйкова была задержана боевиками НВФ "ДНР" 19 марта 2018 года на блокпосту "Майорск". У женщины есть два сына, которые сейчас живут на подконтрольной украинским властям территории и добиваются ее освобождения с помощью международных инстанций. Они узнали о задержании мамы от горловских соседей. НВФ "ДНР" подтвердила удержание Чуйковой только летом 2018-го. Сыновья Чуйковой отрицают, что она могла заниматься шпионажем.

В прошлом году Европейский суд по правам человека обязал правительства Украина и России принять немедленные меры для освобождения Марины Чуйковой.

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Сын Марины Чуйковой Савва рассказал "Новостям Донбасса", что представители НВФ "ДНР" на переговорах в Минске подтвердили, что удерживают ее как пленную.

В рамках переговоров Трехсторонней контактной группы идет подготовка обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и незаконными вооруженными группировками "Л-ДНР". Предварительной формулой обмена является 69 (украинцев) на 208 (те, кого требуют "Л-ДНР"). Конкретные сроки обмена пока не называются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151457
 
 
 Топ комментарии
 
Учитесь какие срока давать надо
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И у них будет рычаг давления на них в виде матери? Как по мне эта новость не уместна для шуток и трололо...
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возможно просто хватают или подговаривают для массовки...
это подонки и моральные уроды, не ищите логики в их поступках, ожидайте всего самого подлого и мерзкого и скорее всего не ошибетесь...
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а какая разница - главное шоб всех наших
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Нет там наших... Или посадили по делу...Или поклонница раша-весна просто дождалась прихода русского мира, но в тюрьму...
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возможно просто хватают или подговаривают для массовки...
это подонки и моральные уроды, не ищите логики в их поступках, ожидайте всего самого подлого и мерзкого и скорее всего не ошибетесь...
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о, у нас таких відпускають без санкцій
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Для ее освобождения было бы больше пользы сыновьям не отсиживаться в тылу, а подписать контракт.
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И у них будет рычаг давления на них в виде матери? Как по мне эта новость не уместна для шуток и трололо...
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То что сыновья за мать не удивительно и нормально. Вот только интересно, реально, она шпионила в пользу СБУ или нет?
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Осталась на оккупированной территории русского мира ждать . Дождалась .
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Пля, что одни, что другие, гоняют людей как свиней
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