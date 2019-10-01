 В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+", - Ясько

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу", - рассказала Ясько.

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В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Народный депутат отметила, что группа будет собираться не только в Страсбурге. В частности, следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.

Участники "Балтик+" приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.

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В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.