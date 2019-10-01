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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1466) Елизавета Ясько (6)

 В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+", - Ясько

В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций "Балтик+" в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу", - рассказала Ясько.

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В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Народный депутат отметила, что группа будет собираться не только в Страсбурге. В частности, следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.

Участники "Балтик+" приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.

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В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151452
 
 
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Деятельность группы покажет настоящие цели ее участников.
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ПАСЕ следует распустить. Пользы от неё, как с козла молока
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В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.Источник: https://censor.net.ua/n3151452

Хана ПАСЕ. большинство создало оппозицию и будет нещадно гнуть ассемблею.
У відповідь на повернення делегації РФ у ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+", - Ясько - Цензор.НЕТ 9390

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Плохо с арифметикой? В ПАСЕ 47 государств, какое большинство.
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