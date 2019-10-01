 Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления по работе с личным составом СБУ

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В частности, указом №725/2019 от 1 октября президент уволил с этой должности Бориса Балиоза.
Указом №726/2019 от 1 октября начальником Управления работы с личным составом СБУ назначен Игорь Фараджев.
"Назначить Фараджева Игоря Эльхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.
Балиоз занимал должность начальника управления по работе с личным составом СБУ с января 2015 года.
А почему фотку не выложил Цензор, а то гугол внятно не показывает его фейс...
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[ HD ] Last Week Tonight with John Oliver (HBO) 9/29/19 | Last Week Tonight Today Sep 29, 2019