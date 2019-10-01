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Все про:Нидерланды (851) Россия (73973) Цемах (69)

 Нидерланды просят прокуратуру РФ содействовать в допросе террориста Цемаха

Власти Нидерландов обратились к российской прокуратуре с просьбой оказать содействие в поиске террориста Владимира Цемаха. Его хотят допросить по делу о крушении Боинга-747 над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом заявил посол Нидерландов в России Роб Свартбол, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Недавно произошел обмен (удерживаемыми лицами. – Ред.) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Читайте на Цензор.НЕТ: Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные?

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину", - разведчик Гержан о спецоперации по доставке Цемаха

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3151449
 
 
 Топ комментарии
 
А зебилы мне доказывали, что Цемах никто и он не интересен для следствия. Мол даже не шестерка: ничего не видел, ничего не знает Нидерланды просят прокуратуру РФ содействовать в допросе террориста Цемаха - Цензор.НЕТ 1196
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а зелебобы говорили что уже допросили до выдачи
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Да какие проблемы?! Вон Нидерланды как дружно проголосовали за возвращение Рашки в ПАСЕ, поди и по Цемаху без проблем договорятся.
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А зебилы мне доказывали, что Цемах никто и он не интересен для следствия. Мол даже не шестерка: ничего не видел, ничего не знает
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Если он так интересен стал после выдачи, то почему не был интересен почти 2 мес до выдачи? Ответ однозначен: все и так всё знают, но бабло нужнее. И плевать на всё и всех.
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А при чём тут РФ? Он же гражданин молодой республики
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так они просто проверяют или свидетеля не убрали. Будет еще один аргумент против банды Нидерланды просят прокуратуру РФ содействовать в допросе террориста Цемаха - Цензор.НЕТ 4184
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а зелебобы говорили что уже допросили до выдачи
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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.Источник: https://censor.net.ua/n3151449
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Развеселили Путина: Нидерланды просят РФ помочь с поисками Цемаха
Подумав пару-тройку недель власти Нидерландов вдруг оживились и направили письмо российской прокуратуре с просьбой найти Владимира Цемаха, которого в результате обмена 7 сентября украинская сторона передала России. в письме сообщается, что Цемаха считают подозреваемым в совершении тяжелого преступления.

О запросе властей Нидерландов рассказал СМИ посол Нидерландов в России Роб Свартбол. Он высказал надежду, что российские правоохранители приложат усилия для того, чтобы найти Цемаха и предоставить его нидерландским следователям для допроса. Владимира Цемаха считают исполнителем приказа о запуске российского «Бука», из которого и был сбит малазийский Боинг.

Комментируя информацию, российский журналист и блогер Саша Сотник отмечает, голландцы откровенно повеселили своим запросом о Цемахе. По словам журналиста, ответ российской прокуратуры будет примерно таким: «Под холмиком заховался, али в бетоне остыл? Ну, нет так нет. Звиняйте, голландцы, не нашли... Страна большая, растворился ваш Цемах...».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331713-*******************************************************************
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Да какие проблемы?! Вон Нидерланды как дружно проголосовали за возвращение Рашки в ПАСЕ, поди и по Цемаху без проблем договорятся.
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Удивительное-рядом. Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство./ «Цемах» означает «растение». Цемах упоминается в ТаНаХе в пророчестве Зехарии (Зехария 3:8).
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Вот , что значит и своих заложников освободить , и РФ-ию подставить ! Грамотная комбинация , тем более , что голландцьі у Раши будут требовать не одного Цемаха , а более серьезньіх людей.
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Взагалі то вони ж його вже раз допитували...............
Але я чомусь думаю, що Росія організує їм таку можливість.
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А де ж вони були , коли затримали того "свідка "?!! Тепер просять ,просять ... напевне допросяться кірзовим чоботом по морді !
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Так пусть Нидерланды похитят Цемаха, если он им действительно так нужен. Украина же смогла.
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Не 747, а 777. А параша ответит, что не было ни какого цемаха и европа в это поверит.
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Так он споткнулся, упал, откусил язык и поломал все пальцы, не говорить не писать не может)))
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Если бы Европа ввела жесткие санкции против Рашки, то и проблем бы не было. Давно бы путлер вернул заложников, да и Донбасс бы освободил. И Цемаха бы Нидерланды забрали если он действительно им нужен.

Но куда там, Европа лижет Путлеру задницу, боится против него идти, про ужесточении санкции и речи нет, слабенькие и то уже готовы снять. Со следствием Нидерланды уже шестой год тянут и конца-края не видать. Лет через 30 наверное закончат уголовное дело в связи с истечением срока давности.
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По этой просьбе от Нидерландов, убеждаешься в очередной раз что это курящая страна
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Куйло может посодействовать обрыв лифта .Motorola-2 .
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Сегодня утром меня хапнул Кондрат, Я все ответы услышал по телику: В России плохо, а кто ж виноват? Соединенные Штаты Америки Я во дворе у верзилы спросил, Что пиво пил по утру в грязных трениках: Скажи мне кто хочет, чтоб ты так жил? Соединенные Штаты Америки Дороги наши - из дырок настил, По ним проехать нельзя без истерики, Но кто ж дороги нам все разбомбил? Соединенные Штаты Америки Чинуша прет из бюджета бабло, Являя нам чудеса эзотерики, Но кто ж назначил нам это мурло? Соединенные Штаты Америки Не дай вам Бог попасть на допрос, У нас в полиции служат затейники, Кто ж этих к нам полицейских привез? Соединенные Штаты Америки Наука наша из простаков Возьмут мильярд, чтоб вязать нановеники, Кто виноват, что она без мозгов? Соединенные Штаты Америки Из гастарбайтеров новый народ, По-русски знают лишь эники-беники, Но кто же нам нелегалов везет? Соединенные Штаты Америки И так почти, ты куда не взгляни ЕГЭ, машины и нищие медики, Все это нам подсылают они, Соединенные Штаты Америки Мы все встанем к дебилу дебил, И закричим, разорвав свои тельники: Скорей бы Путин уже победил Соединенные Штаты Америки, Скорей бы Путин уже разбомбил Соединенные Штаты Америки
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Ёптить, его же допросили, когда здесь был. Не все вопросы задали?
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Не зрозумів .. зе розповідав, що цемаха допитали, і він більше не цікавий слідству. Хто бреше?
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Скоріш всього буде так - росіяни скажуть "сагласни, забірайтє, спрашивайтє, нам нєчєва скривать". А на другий день "ізвінітє, он умєр в ДТП (ліфтє, бальніце тощо).
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А чо цензор, мож пора намекать на "зраду" Зеленскогр бокавами во весь экран, шоб даже самый тупой порохобот видел шо его приглашают на горшок?
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