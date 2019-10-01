 Нидерланды просят прокуратуру РФ содействовать в допросе террориста Цемаха

Об этом заявил посол Нидерландов в России Роб Свартбол, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Недавно произошел обмен (удерживаемыми лицами. – Ред.) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
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Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Подумав пару-тройку недель власти Нидерландов вдруг оживились и направили письмо российской прокуратуре с просьбой найти Владимира Цемаха, которого в результате обмена 7 сентября украинская сторона передала России. в письме сообщается, что Цемаха считают подозреваемым в совершении тяжелого преступления.
О запросе властей Нидерландов рассказал СМИ посол Нидерландов в России Роб Свартбол. Он высказал надежду, что российские правоохранители приложат усилия для того, чтобы найти Цемаха и предоставить его нидерландским следователям для допроса. Владимира Цемаха считают исполнителем приказа о запуске российского «Бука», из которого и был сбит малазийский Боинг.
Комментируя информацию, российский журналист и блогер Саша Сотник отмечает, голландцы откровенно повеселили своим запросом о Цемахе. По словам журналиста, ответ российской прокуратуры будет примерно таким: «Под холмиком заховался, али в бетоне остыл? Ну, нет так нет. Звиняйте, голландцы, не нашли... Страна большая, растворился ваш Цемах...».
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Але я чомусь думаю, що Росія організує їм таку можливість.
Но куда там, Европа лижет Путлеру задницу, боится против него идти, про ужесточении санкции и речи нет, слабенькие и то уже готовы снять. Со следствием Нидерланды уже шестой год тянут и конца-края не видать. Лет через 30 наверное закончат уголовное дело в связи с истечением срока давности.