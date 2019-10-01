 Луценко: Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит Арахамия

Об этом он написао в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия.
Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино?" - отметил Луценко.
Он также напомнил, что прошел полную проверку своей декларации, и что все его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.
и некуда бежать...
несчастная абхазия(((
А также возбуждал дело против еще одного грузина (забыла фамилию), так того даже несколько месяцев держали в СИЗО, потом выпустили.
И сколько лет положено за незаконное уголовное преследование?
Луцер и его Вислоносиха 3-го тысячелетия, конечно, мрази еще те. Но для меня и быдлоид-хам араХАМия ничем не лучше. Не сомневайтесь, свою мерзостность это самовлюбленное говно еще покажет. Уже показывает.
В милиции поверят,вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты,хулиган"(с)Иван Васильевич Бунша