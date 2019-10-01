 Луценко: Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит Арахамия

Об этом он написао в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия.

Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино?" - отметил Луценко.

Он также напомнил, что прошел полную проверку своей декларации, и что все его доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.

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