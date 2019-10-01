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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1702) минские соглашения (2656) нормандская четверка (688) Макрон (324)

 Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что для решения украинского вопроса необходима реализация минских договоренностей и других вариантов для этого - нет.

"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным работает над тем, чтобы эти договоренности реализовались на практике.

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Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели провести саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств. Он выразил надежду, что эта встреча позволит "начать новый этап".

Источник: https://censor.net.ua/n3151445
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно работать не с путиным, а против путина.
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Самое смешное, что это именно мальдивский барыга подписал минские соглашения, согласившись эту раковую опухоль запихать обратно с особым статусом. И на протяжении всей своей каденции подчеркивал их важность и безальтернативность. И теперь, когда европейцы уже прямо требуют исполнять от Украины то, что подписал её пятый гидрант, порохососы плюются гомном в Зеленского, которому наши европейские друзья уже открыто не оставляют выбора.
Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 5297
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Такие наивные хоть 100 таких минсков,мордор не хочет окончания войны,пока не отвоюем донбас сами они не уйдут,а выборы там передвигают автоматически границу мордора к Днепропетровской обл,ну и на этом не конец войны,как это не понимать
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Дебальцево по минским договоренностям не часть этих криминальных новообразований.. Макрон подставляет нас под Путина.
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лягушатнику яйца стоит оторвать за сегодняшние опусы в ПАРЕ по поводу приветствия возврата россии в ПАРЕ и заигрывания с росийским народом
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Только заигрывает он с ордынским диктатором, а не народом. Народ там грубо имеют.
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Украина должна послать нахер минские соглашения, которые не подписывала и активировать протокол "будапештский меморандум", соответствующим обращением к гарантам нашей территориальной целостности.
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Ты лучше поучи свою училку готовить, умник.
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А как же формула штангенциркуля? Немец так старался
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Так не немец же, Лавров проболтался, что это его наработки, немец просто озвучивал.
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СЕНСАЦИЯ!!!! ДО МЕНЯ ТОЛЬКО, ЧТО ДОШЕЛ СМЫСЛ ФОРМУЛЫ ШТАНМАЕРА!!!
Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1312

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Он сообщил об этом цензор не знаю почему не упоминул
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Потому что если упомянет, это будет пропаганда против нашего бубочки Зеленского. Видно СМИ получили указание про "формулу Штайнмайера" или молчать, или освещать в выгодном свете. Нас готовят к сдаче национальных интересов, потому что Европа хочет побыстрее закрыть украинский вопрос. А свои, украинские интересы у нас худо-бедно защищала предыдущая власть, нынешней интересны только продажи "Сватов" в Россию.
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Формула Штайнмайера - просто уточнение и конкретизация Минских договоренностей
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Молодчина! Цілком підтримую............... Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2730
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Вот и ответочка от макрона
Ибо нефиг трепать языком у трампа в гостях...
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Не договораваете НЕ ПРОСТО МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ А ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА-Французский президент призвал реализовать минские договоренности, реализовав формулу Штайнмайера.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера, сообщает Европравда.
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Когда Европа по сути поддерживает агрессора Путлера, то все остальное так, пустые разговоры.
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Значит это лишь вопрос времени, когда они будут исполнены. Новая власть должна это сделать.
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Самое смешное, что это именно мальдивский барыга подписал минские соглашения, согласившись эту раковую опухоль запихать обратно с особым статусом. И на протяжении всей своей каденции подчеркивал их важность и безальтернативность. И теперь, когда европейцы уже прямо требуют исполнять от Украины то, что подписал её пятый гидрант, порохососы плюются гомном в Зеленского, которому наши европейские друзья уже открыто не оставляют выбора.
Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 5297
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Пане Мільштейн, я вас прошу, трохи використовуйте логіку, а? Всі ж вважали євреїв розумними...
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Не терпится франции, германии обеспокоенным разной степени уже в открытую торговать с мордором и санкции снять.
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Франция и Германия в первую очередь должны думать про свои национальные интересы, а не про какую-то Украину. На них, собственно, грех обижаться...
Они же нам ничего не должны (с) Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3981
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Ну да,а по моему они просто боятся перечить диктатору с очень перенасыщенной атомной дубинкой
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А то пеца не торговал с ******...к то му же пеца заварил кашу с минским договорняком
А решать вопрос с донбассом необходимо,но не на условиях агрессора рф
В тоже время ***** никуда не спешит,т.к. он ничего не теряет
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Они и так торгуют в открытую.
Собственно, как и Украина.
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Послушайте умного человека и все будет ок
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Это надо же какой этот Макарон тупой ,он не брат Януковича ???
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Наследие Шоколадной дупы дает о себе знать... а оно еще гордилось, что само составляло пункты этих соглашений.
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Не,оно только подмахивало,а правило ***** расейской *********
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Сдулся макрон под натиском расейского фюррера
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Не будет движухи в реализации минских соглашений, санкции снимут с вероятностью 90%
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100% - в любом случає - отвєтствєнность навєсілі на Україну
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Не знаю как страдают, но золотовалютные резервы растут. Европа , читал немецкие газеты страдает намного больше.
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россия крепчает...
В цифрах можно о страданиях Европы от санкций?
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Такие наивные хоть 100 таких минсков,мордор не хочет окончания войны,пока не отвоюем донбас сами они не уйдут,а выборы там передвигают автоматически границу мордора к Днепропетровской обл,ну и на этом не конец войны,как это не понимать
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Не хотел окончания войны как раз барыга мальдивский и его приспешники, было на что валить свою профнепригодность и дебилизм. И бедственное положение народа
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Пять лет Германия и Франция говорят именно єто , не новость.
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формула шахєра-махєра - смертельна отрута для України
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Отрута , как и сами "Минские соглашения" , если их вьіполнять тупо под диктовку Москвьі и не заставлять делать шаги по вьіполнению соглашений от их марионеток.
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Только Минские договоренности. Ко орых просто нет. Нет ни обязательств ни Франции, ни Германии, ни России. Есть только война в Украине. И придурок Президент Порошенко, ко орый опустил страну до устных договоренностей с туманными формулировками, которые понимает каждый как хочет.... И другой еврей Моника Зелински, ко орый так и не понял, что страна ждала от него принципиально других решений.
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Не важно, есть они или нет юридически. Это просто формальности.
Закончить можно только так или никак иначе. И перед этим фактом Украину уже все поставили.
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Как можно было ,чего- то ждать ,от от безвольной марионетки 💩кАломойши?
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и президентом РФ Владимиром Путиным работает над тем, чтобы эти договоренности реализовались на практике. Источник: https://censor.net.ua/n3151445\\\\\\\\\\

Это как лисы бы "работали" с волком шоб у фермера перестали пропадать овцы.
Мокрон, ты наверное всегда хотел поступить в цирковое училище, но "шутил" настолько плоско, как Земля была, пока попов не посрамили шо она не совсем плоская. тьху, короче иди на г*сподина Путина, работун.
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С вами, жабоеды , никакого мира не будет на даунбасе. А варианты всегда есть. Вы, ***** продажные, вместе с меркель затянули эту войну. Украине надо отказаться от ваших "услуг", а привлечь США и Великую Британию.
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Ну привлечешь, а дальше что? Как будто ВБ и США принципиально больше волнует судьба Украины.
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они ввязались в войну против агрессора рф помогая Украине
Так началась третья мировая...
Поддержать Украину оружием да,но не воевать
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Клоун може вийти з Мінських домовленостей, адже 70% народу підтримують все що він робить Тільки мінські домовленості. Все дуже просто, - Макрон про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6055
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Это не жабоед Макрон, а просто склизкая жаба Макрон.
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"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто",Источник: https://censor.net.ua/n3151445

У дураков всё просто.
Можно с Путиным сесть за один стол и договориться посередине.
Можно подписать официальные договорённости с юридически никем.
Можно ляпать языком и не думать о последствиях.

Еще один мнит себя величайшим политическим лидером современности - прыщи на жonе истории.
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Эти договоренности неисполнимы ! Это понимают все кроме макрона и меркель !
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А чё все пишут что Франция тож подписала со стороны гарантов территориальной целостности Украины Будапештский меморандум, а обсуждает не его выполнение, а какие то минские договорённости?
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Задача Макрона - сделать так, чтобы невыгодные французскому бизнесу санкции с россии можно было снять, но при этом не вызвать конфликта со странами, которые сами боятся пострадать от российской агрессии: Польшей, странами Балтии и др. Поэтому он стремится заставить Украину закончить конфликт на условиях россии, чтобы потом сказать, что Украина сама с этим согласилась. В этих условиях Украине нужен сильный президент, способный защищать интересы Украины. Но 73% имеют другое мнение, к сожалению.
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Как и 50% которые выбрали президента в первом туре.
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А может начать с выполнения будапештских соглашений, а лягушатник. Ничего в этом мире не меняется. Был Мюнхенский сговор, где Франция в сообществе с Великобританией и Италией сдали Гитлеру Чехословакию на дерибан. Теперь спустя 81 год решили повторить это с Украиной под названием "Минские соглашения" Примем данное положение вещей, повторим судьбу тогдашней Чехословакии, и не сомневайтесь. ( может с легка "гибридным" отличием, такая сейчас мировая тенденция, хотя суть от этого не меняется.)
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