 Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе

"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным работает над тем, чтобы эти договоренности реализовались на практике.
Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели провести саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств. Он выразил надежду, что эта встреча позволит "начать новый этап".
Ибо нефиг трепать языком у трампа в гостях...
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 1 октября, призвал к выполнению минских договоренностей путем реализации формулы Штайнмайера, сообщает Европравда.
Они же нам ничего не должны (с)
А решать вопрос с донбассом необходимо,но не на условиях агрессора рф
В тоже время ***** никуда не спешит,т.к. он ничего не теряет
Собственно, как и Украина.
В цифрах можно о страданиях Европы от санкций?
Закончить можно только так или никак иначе. И перед этим фактом Украину уже все поставили.
Это как лисы бы "работали" с волком шоб у фермера перестали пропадать овцы.
Мокрон, ты наверное всегда хотел поступить в цирковое училище, но "шутил" настолько плоско, как Земля была, пока попов не посрамили шо она не совсем плоская. тьху, короче иди на г*сподина Путина, работун.
Так началась третья мировая...
Поддержать Украину оружием да,но не воевать
У дураков всё просто.
Можно с Путиным сесть за один стол и договориться посередине.
Можно подписать официальные договорённости с юридически никем.
Можно ляпать языком и не думать о последствиях.
Еще один мнит себя величайшим политическим лидером современности - прыщи на жonе истории.