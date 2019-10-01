 Суд о возвращении акций "ПриватБанка" Коломойскому опять перенесли

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что в суд поступило ходатайство о приостановлении рассмотрения дела до решения вопроса о подсудности этого дела именно Хозяйственному суду. Соответствующее решение должен принять Верховный суд.

Предварительные слушания по делу о возвращении акций ПриватБанка Коломойскому состоялись 24 сентября. Тогда слушания также перенесли — на 1 октября.

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Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

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Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

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