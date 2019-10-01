 Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

"Уход с поста секретаря СНБО - моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли", - рассказал Данилюк.

Кроме того, Данилюк не исключает возможности того, что будет помогать президенту и консультировать его.

"Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха. Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше". - отметил Данилюк.

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Экс-глава СНБО подчеркнул, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.

"Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди - есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период – другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", - сказал Данилюк.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

30 сентября президент Украины подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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