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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3275) увольнение (1715) Данилюк Александр (410)

 Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи

Александр Данилюк заявил, что уход с поста секретаря СНБО Украины - его личная инициатива.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

"Уход с поста секретаря СНБО - моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли", - рассказал Данилюк.

Кроме того, Данилюк не исключает возможности того, что будет помогать президенту и консультировать его.

"Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха. Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше". - отметил Данилюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн, - НАПК

Экс-глава СНБО подчеркнул, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.

"Власть в Украине сейчас очень разношерстная. В этой команде разные люди - есть те, кого я поддерживаю, а есть такие, кого не поддерживаю. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму. И не только. Время очень ценно. Сейчас важный период – другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", - сказал Данилюк.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

30 сентября президент Украины подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151441
 
 
 Топ комментарии
 
Який парад? Сьогодні перше жовтня вже Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 8691
Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 6785

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маркарова - лакмус...
а данилюка порошенко предупреждал еще на свободе слова айситиви...
но у саши нету чуйки и не было...списываем на берег
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Ну хоть достойно ушел. Данилюк как лакмусовая бумажка новой власти. Нормальные люди там долго не задерживаются
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а чого ви перестали крититкувати Президента, що він не провів парад?
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А у него пластинку заело... Помнишь "Органчика", из "Истории города Глупова"?
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Открыл не ту страницу методички человек...заработался...
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а! парад вам вже неактуально? а так же хотіли, так критикували.
попустило?
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маркарова - лакмус...
а данилюка порошенко предупреждал еще на свободе слова айситиви...
но у саши нету чуйки и не было...списываем на берег
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и Арахамию скоро спишут. Чтоб под ногами не болтался. И Разумкова.


А вот Богдан пойдет на повышение.


Помяните мое слово - Богдана назначат главой СНБО.
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спешат до нового года успеть...и в разговоре об авакове звучало это время и на аэродроме при обмене пленных и скорость принятия законов, уже начинающая давать сбои... и высказывания слуг народа, не желающих носить свои знаки различия вместо депутатских...
и денег нет и транзит газа не продлен и с сша непонятки...
зрада с первыми морозами покрепчает...с новым годом
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- Но ведь это же лавочничество! - закричал Бендер. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
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Нічо! Батько народу Зеленський розбереться.
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Та да *разберется* моника зеленски)))
Бубочка наша)
Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
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може мамка? Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі - Цензор.НЕТ 205 Як же Моніка може бути батьком? Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі - Цензор.НЕТ 5055
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Ставленника Сороса отодвинули от кормущки и решения вопросов.
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Ставленники Бени отодвинули "ставленника Сороса от кормущки и решения вопросов"...правильно?.. Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 7875
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Пусть они все удавят друг дружку в "пламенных" объяти ях.
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Смотреть на это весело, наверное, но крайними опять будут простые люди, а это не радует... Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі - Цензор.НЕТ 6114
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Ставленники Бени не просто всех отодвинули, а нырнули в кормушку с ногами и сладко там хрюкают пока 73% безмозглых зелебобов счастливы
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у слуг урода договорняки, причем с олигархами, бугага...
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"Профессионал" Гнусавый будет заниматься проблемой профессионализма его бригады. Это интересно.
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Наверное Данилюк себя имел ввиду говоря о непрофессионализме. Очень растеряно себя вел на должности секретаря РНБО.
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президент внесет коррективу.. может и внес бы, если бы он не был НЕПРОФЕССИОНАЛОМ, который, соответственно, возглавляет группу непрофессионалов.

Конец немного предсказуем
(С)
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А почему Зеленский не привлекает к работе в своей команде Михаила Саакашвили и Давида Сакварелидзе? Они бы очень помогли в таком непростом деле как борьба с коррупцией, ведь если не сломать хребет коррупции, то никакого нормального развития страны не будет.
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может потому что Зеленскому не нужны профессионалы или он сам не является профессионалом в политике или экономике или борьбе с коррупцией, и попросту неспособен принимать такие решения?
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Некоторые личности, подковёрные игры... Пусть расскажет, какие личности конкретно и что конкретно они сделали, и желательно с доказательствами. А иначе всех обозвал гвардейцами кардинала, а сам - белый и пушистый д'Артаньян. Только пользы от его отставки стране никакой без реальных разоблачений.
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следующими, Богдан изгонит Ленку (жену Зели) и 6летнего сына Зели..
"Нашему счастью никто не сможет помешать", подумал Богдан, рассматривая мелкие волоски на ухе Зеленского..
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подтвердил то, что и так вся страна уже знает....
Моника и ее команда конченные бездари, дыбилы ,проходимцы и интриганы..... Данилюк о своей отставке: Не хочу участвовать в подковерных играх, которыми занимаются некоторые персонажи - Цензор.НЕТ 8137
впрочем Данилюк и сам такой....., только понял, что Зеленские сбегут в конечном итоге в страну, которая не выдает соплеменников, а его бросят...

Экс-глава СНБО подчеркнул, что у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма.Источник: https://censor.net.ua/n3151441

Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли", - рассказал Данилюк.Источник: https://censor.net.ua/n3151441
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Давай персонажи,хватит пукать в тазик
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угадай слово.. начинается на "Богд", а заканчивается на "ан"..
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В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн- это секретарь СНБО. Главнокомандующий четырежды уклонист от армии и неплательщик налогов, голова ВР -барыга. Всем заправляет вор-мародёр Коломойский ./ И радиола не в….Отдайте шляпу. Я уйду .
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Посыпались, родимые...Изначально финал был предсказуем. Для всех этих манкуртов. Никакой он не "единственный порядочный". Просто вообще никакой, слизняк. У них нет цели и идеологии, которые скрепляют коллектив, а так, просто по-приколу, "сделаем их вместе". В отношении всех этих персонажей у меня очень радужные ожидания. Чекаю!
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Данилюк, в Польше работы много. Не пыльная
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гуінплєни чортові. З усіх дірок повиповзали, до корита поспішають...
З якх помийок вас взагалі дістали!! Хай запхають у ті помийки вас усіх знову, усіх "слуг урода", і самого урода також !
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