 ГБР изъяло секретные документы по инциденту в Керченском проливе, - Труба

Об этом сообщил директор ГБР Роман труба в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы, которые произошли как в пределах нашей страны, так и за пределами. Самое важное в этом производстве, чтобы следователи действовали профессионально. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые составляют государственную тайну. Эти документы изымаются не только в одном органе", - рассказал Труба.
Кроме того директор Бюро сообщил: "У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы".
Также Труба указал на опасность утечки служебной информации, которая могла быть в результате недавней прослушки.
"Это самая большая угроза, которая только может быть по результатам этой "прослушки", которая проводилась. И эта "прослушка" была не один день и не одну неделю", - подчеркнул Труба.
Труба рассказал о проведении расследования уголовного дела по факту выявления "прослушки" в его кабинете.
"Первое, что мы устанавливаем: было ли разрешение и постановление суда на проведение такого прослушивания, и второе, если не было такого разрешения, причастны ли к нему правоохранители. Если не правоохранители, то кто совершил это преступление. Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале был обнаружен микрофон. И цинизм и дерзость этого преступления заключается в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также", - отметил Труба.
Напомним, 21 сентября директор ГБР сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.
22 сентября стало известно, что прослушку в кабинете Трубы могло организовать НАБУ.
гбр это кацапо-ватная портновская помойка.которую закроем после изгнания зеЛи на ростов.дело времени
В дверь стучать - звонок не работает.
От найдёте хозяина прослушки, тогда вас и к другим делам допускать можно.
т.е. чувак прямо говорит, что кабинет директора - это в принципе фигня, а вот - "другой кабинет" - это уже явная дерзость. чей же это такой важный "другой кабинет", гораздо важнее, чем директора? смотрящего от портнова за гбр?
политические процессы за пределами начались намного раньше этих событий...
пора уже безвольное - я хочу, чтобы - расследовать...отсутствие программы на ближайшее время и при этом программу до 2030 года