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 Политика Украины
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 ГБР изъяло секретные документы по инциденту в Керченском проливе, - Труба

Государственное бюро расследований изъяло документацию и проводит экспертизу в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил директор ГБР Роман труба в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы, которые произошли как в пределах нашей страны, так и за пределами. Самое важное в этом производстве, чтобы следователи действовали профессионально. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые составляют государственную тайну. Эти документы изымаются не только в одном органе", - рассказал Труба.

Кроме того директор Бюро сообщил: "У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы".

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Также Труба указал на опасность утечки служебной информации, которая могла быть в результате недавней прослушки.

"Это самая большая угроза, которая только может быть по результатам этой "прослушки", которая проводилась. И эта "прослушка" была не один день и не одну неделю", - подчеркнул Труба.

Труба рассказал о проведении расследования уголовного дела по факту выявления "прослушки" в его кабинете.

"Первое, что мы устанавливаем: было ли разрешение и постановление суда на проведение такого прослушивания, и второе, если не было такого разрешения, причастны ли к нему правоохранители. Если не правоохранители, то кто совершил это преступление. Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале был обнаружен микрофон. И цинизм и дерзость этого преступления заключается в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также", - отметил Труба.

Напомним, 21 сентября директор ГБР сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

22 сентября стало известно, что прослушку в кабинете Трубы могло организовать НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151436
 
 
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Шо там секретного, у Пэти сахар повысился, его и поперло туди
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Если бы Порошенко не отправил украинских моряков в российский плен, то Владимир Александрович не смог бы их освободить из плена. Так что Зеленский еще должен Петру Алексеевичу поляну поставить, как минимум!!! ГБР изъяло секретные документы по инциденту в Керченском проливе, - Труба - Цензор.НЕТ 2566
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Сейчас ГБР расследует что то была спланированная провокация барыги ни в чем не виновной расеюшки. ГБР изъяло секретные документы по инциденту в Керченском проливе, - Труба - Цензор.НЕТ 6545
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То Петя ще когось продасть Путлеру, щоб йому награбоване дозволили і далі на Мальдіви вивозити?
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Да, да, и все через Роттердам, через Роттердам...
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Пэтя Лондон - Ростов
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За проход кораблей по своим территориальным водам? 😁 Это вам не войска отводить.
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Своих родственников надо было экипажем делать и на "бронекатерах" Ленкузни дырявых как и бронежилеты закупавшиеся МО.
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Зеленский никогда не пошлет украинских солдат на територии, которые росися обьявила своими!
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Опять кремлевская мразь тут рассказывает про жилеты. Уже сколько раз, вам, утыркам, рассказали, что с жилетами было все нормально, а кипишь был поднят специально для дискредитации Пороха,. Но нет, проклятые твари мордорские все время, согласно методичек все воют и воют как плешивые шакалы про жилеты. Пшли на фиг отсюда, говнюки балалайки и зеленоотсосные твари.
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За незаконный приказ запрещающий открывать огонь на поражение по оккупантам в случае нападения, как того требуют законы Украины.
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и слили их кацапии?
гбр это кацапо-ватная портновская помойка.которую закроем после изгнания зеЛи на ростов.дело времени
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ФСБУ - это СБУ при Потрошенко, и пока не очистилось и сейчас. А ГБР никаких общих корней с ФСБ в отличие от СБУ не имеет.
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Ремонтируем всё !!!!
В дверь стучать - звонок не работает.

От найдёте хозяина прослушки, тогда вас и к другим делам допускать можно.
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Чекаємо на кримінальне впровадження що до незаконності проголошення незалежності України у 1991 році. І у 1918-му також.
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Потрошенка Мальдивская в этом направлении и тянет, если бы она пошла на второй срок так бы и было.
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***** да эта ******* труба вообще уже протекла, гандоняра ******!
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"И цинизм и дерзость этого преступления заключается в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также"
т.е. чувак прямо говорит, что кабинет директора - это в принципе фигня, а вот - "другой кабинет" - это уже явная дерзость. чей же это такой важный "другой кабинет", гораздо важнее, чем директора? смотрящего от портнова за гбр?
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"события, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы, которые произошли как в пределах нашей страны, так и за пределами"...
политические процессы за пределами начались намного раньше этих событий...

пора уже безвольное - я хочу, чтобы - расследовать...отсутствие программы на ближайшее время и при этом программу до 2030 года
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Во, куда полезли, а вдруг Путин нападет. Рискованные пацаны. Помню 5 лет назад, так само начиналось. РОБЯТА, до Нового года.
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ГБР(ФСБ) через пару месяцев начнет сажать украинцев за украинский флаг и украинский язык
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гівновідводна труба отримала завдання відмити фашистів за рахунок очернення української сторони
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Наверно более важных дел нет - на Парубия дело состряпать и на "керченский поход". Ничего что трибунал по морскому праву решение вынес уже давно...
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Який "інцидент"? Напад кацапні на українських моряків. То труба не визнає рішення Міжнародного Трибуналу? З цим рішенням не погодились лише мокшани. На кого працює ця труба?
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