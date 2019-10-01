 ГБР изъяло секретные документы по инциденту в Керченском проливе, - Труба

Об этом сообщил директор ГБР Роман труба в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы, которые произошли как в пределах нашей страны, так и за пределами. Самое важное в этом производстве, чтобы следователи действовали профессионально. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые составляют государственную тайну. Эти документы изымаются не только в одном органе", - рассказал Труба.

Кроме того директор Бюро сообщил: "У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы".

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Также Труба указал на опасность утечки служебной информации, которая могла быть в результате недавней прослушки.

"Это самая большая угроза, которая только может быть по результатам этой "прослушки", которая проводилась. И эта "прослушка" была не один день и не одну неделю", - подчеркнул Труба.

Труба рассказал о проведении расследования уголовного дела по факту выявления "прослушки" в его кабинете.

"Первое, что мы устанавливаем: было ли разрешение и постановление суда на проведение такого прослушивания, и второе, если не было такого разрешения, причастны ли к нему правоохранители. Если не правоохранители, то кто совершил это преступление. Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале был обнаружен микрофон. И цинизм и дерзость этого преступления заключается в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также", - отметил Труба.

Напомним, 21 сентября директор ГБР сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

22 сентября стало известно, что прослушку в кабинете Трубы могло организовать НАБУ.

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