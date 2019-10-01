EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  386  7
Материалы по теме:
Все про:ВР (23743) Киев (17960) Кличко (2747) Ткаченко Александр (47)

 Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства группы Ткаченко, а остальные - отклонить

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143-3).

Решение предложить сессионному залу поддержать зарегистрированный группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко законопроект №2143-3 члены комитета приняли на заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом еще три законодательные инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины — городе-герое Киев, - №2143 авторства группы нардепов от "Слуги народа" во главе с Андреем Клочко, №2143-1 авторства группы нардепов из фракции "Евросолидарность" во главе с Сергеем Алексеевым и №2143-2 авторства группы нардепов фракции "Голос" во главе с Андреем Осадчуком, - комитет рекомендовал отклонить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за увольнения

Вместе с тем, присутствующий на заседании комитета мэр Киева Виталий Кличко предложил отправить все четыре законопроекта на экспертизу в Венецианскую комиссию.

"Все четыре законопроекта должны пройти экспертизу Венецианской комиссии", - сказал Кличко, добавив, что необходимо также обсудить законопроекты с экспертами и представителями общественности, а "не принимать законопроект узким кругом".

Он также высказал удивление в связи с тем, что с "такой поспешностью" власти страны стремятся внести изменения в закон о столице.

Источник: https://censor.net.ua/n3151434
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Журналист Ткаченко уже законы пишет? Талантливый, однако...
 показать весь комментарий
 
Тат то "известный правозащитник" Портнов ему на салфетке за утренним кофе набросал Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства группы Ткаченко, а остальные - отклонить - Цензор.НЕТ 3629
 показать весь комментарий
 
 
да перенесите эту столицу, куда-нибудь в обухов, канев или чигирин и дело с концом...
хватит с киевом носиться...история украины намного больше руського периода
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх