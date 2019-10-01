 Следователи ГБР допросили министра финансов Маркарову в деле о "Приватбанке"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Состоялся допрос Маркаровой в производстве относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного суда города Киева, а именно относительно решения об отмене национализации Приватбанка", - сказала она.

Как сообщалось, "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.

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