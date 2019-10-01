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 Политика Украины
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Все про:допрос (1221) Приватбанк (526) Маркарова (66) ГБР (599)

 Следователи ГБР допросили министра финансов Маркарову в деле о "Приватбанке"

Следователи Государственного бюро расследований допросили министра финансов Оксану Маркарову в деле о национализации "Приватбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Состоялся допрос Маркаровой в производстве относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного суда города Киева, а именно относительно решения об отмене национализации Приватбанка", - сказала она.

Как сообщалось, "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151428
 
 
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смотрим, если уходит маркарова - дела совсем плохи((...тогда вся надежда на авакова...
в исландской сборной аматоров президента эти двое - профессионалы
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Гнать её надо...это ставленница Внешнего управления...Яресько её вытащила, потом и при Яйценюке, и при Гнойсмане, соросяте Данилюке...и вот тут опять всплылы нетонущее.
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Педро з Гонтарихою віджали а допитують лівих пасажирів )))
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