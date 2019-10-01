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 Происшествия, Общество
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Все про:коррупция (7507) военнослужащие (4312) ГБР (599)

 Заместитель командира воинской части пойдет под суд за незаконную передачу земли в коммунальную собственность

Из-за действий заместителя командира воинской части Министерство обороны Украины потеряло более 3000 квадратных метров земли, ориентировочной стоимостью более миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Обвинительный акт в данном деле направлен в суд.

"Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, выполняя обязанности командира воинской части, подписал документ о переводе 3000 квадратных метров земли Минобороны из государственной в коммунальную собственность", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона.

Санкция статьи в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151424
 
 
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Володь, потому что, там не было к чему придраться:

Заместителя командира воинской части пойдет по суд за незаконную передачу земли в коммунальную собственность - Цензор.НЕТ 7608
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что то я не верю, чтоб какой то полкан, сам до этого не только додумался, а и решил, и второе, он ведь не продал, те личной выгоды не имел. сыровато написано.
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