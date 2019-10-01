 Заместитель командира воинской части пойдет под суд за незаконную передачу земли в коммунальную собственность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Обвинительный акт в данном деле направлен в суд.

"Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, выполняя обязанности командира воинской части, подписал документ о переводе 3000 квадратных метров земли Минобороны из государственной в коммунальную собственность", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона.

Санкция статьи в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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