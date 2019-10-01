 Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, - Корниенко

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал Корниенко.
"Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", - добавил нардеп.
Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить.
При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.
Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".
По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта №2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.
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