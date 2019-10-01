 ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.
"По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сообщили в пресс-службе.
Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.
В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.
а юра 111 дней назад предупреждал - дистанцируйтесь от этого...
но первых 100 дней исландская сборная президента была не у дел...непослушные аматоры)
"Неправда" таки пишется слитно, это помню даже я, а я уехала со своей исторической родины 26 лет назад!
ЗЕбобики - они такие двоечники, такие ЗЕбилы.
Так уже.
Никто в мире не забудет его досрочный перепост (об освобождении моряков) какой-то "связной с Кремлем" (а по совместительству уборщицы) в Верховной Раде.
Правда, не стоит печалиться. Уверена, что ""Рябошапка проявит себя в полной мере", и мы еще не раз будем хохотать от восторга над его достижениями, повторяя, что раньше мы, порохоботы, считали дебилами россиян, а теперь - смотрите-ка - есть и в Украине "одиннароТ".
А также возбуждал дело против еще одного грузина (забыла фамилию), так того даже несколько месяцев держали в СИЗО, потом выпустили.
И сколько лет положено за незаконное уголовное преследование?
Труба опять решил "в политику поиграть"? И с кем в паре? С "блазенятами"? Так "кинут" же, как всегда!...И он "крайним" окажется...
Типа - ну мы ж не обвиняем, предполагаем просто.
Мало ли, какая крыша у людей.
Может было, а может нет.
Кто его знает.
Сначала обвиняют, а только потом собирают доказательства.
Конституциязакон для Квартала "что дышло: куда повернул, туда и вышло".
"Труба опять решил "в политику поиграть" - ПРОПЛАЧЕНО же, все проплачено.
Портновське Бюро Розслідувань
так чесніше буде
ви зробили це разом