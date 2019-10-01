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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7624) Арахамия (67) ГБР (599)

 ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.

"По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сообщили в пресс-службе.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп просил оставить Луценко на должности генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3151415
 
 
 Топ комментарии
 
А там і барига підтягнеться з основними підбарижниками.
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Поздно, он уже в Лондон удрал... Если честно, попахивает каким-то договорняком. Ну или заранее его кто-то предупредил из старых кадров Пэти в ГБР. Надеюсь, Рябошапка проявит себя в полной мере и добьётся экстрадиции картавого алкаша от бриттов.
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Пора "югикові" повертатись на зону............. ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 7395
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Пора "югикові" повертатись на зону............. ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 7395
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А там і барига підтягнеться з основними підбарижниками.
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давно пора Югке вернутся в родные пенаты.
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походу аваков стал сливать своего партнера по игорному бизнесу, ой простите по эмуляторам компьютерной реальности!
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Если эта ГБР не отработает вала по реальным делам-через год все руководство нах. и набирать других.Войнушки и песочницы за наши бабки кончились
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этот вонючка портнов никак не успокоится? ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 5344 Уже на Луцика наезжает?
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Луценко злоупотреблял не властью а алкоголем
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луценко смог не ввязаться во внутриамериканские разборки, а новая власть со 100% ручным прокурором - увы, не смогла(((...ну, как тут не опуститься к мести ...
а юра 111 дней назад предупреждал - дистанцируйтесь от этого...
но первых 100 дней исландская сборная президента была не у дел...непослушные аматоры)
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твой Юра вчера заявил,что готов выступить в американском суде по поводу сына Байдена,так что насчет ввязываться ты прав-он вляпался
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Поздно, он уже в Лондон удрал... Если честно, попахивает каким-то договорняком. Ну или заранее его кто-то предупредил из старых кадров Пэти в ГБР. Надеюсь, Рябошапка проявит себя в полной мере и добьётся экстрадиции картавого алкаша от бриттов.
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Ти дійсно Мільштейн, чи просто хвора людина? и
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хасан! где не правда в словах Александра!? надо называть вещи своими именами! или вы думаете, что ОНО вернётся!
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"ОНО" - это Ваша грамотность, бабушкО. ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком - Цензор.НЕТ 9242
"Неправда" таки пишется слитно, это помню даже я, а я уехала со своей исторической родины 26 лет назад!
ЗЕбобики - они такие двоечники, такие ЗЕбилы.
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"Надеюсь, Рябошапка проявит себя в полной мере "

Так уже. ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання владою Луценком - Цензор.НЕТ 283
Никто в мире не забудет его досрочный перепост (об освобождении моряков) какой-то "связной с Кремлем" (а по совместительству уборщицы) в Верховной Раде.
Правда, не стоит печалиться. Уверена, что ""Рябошапка проявит себя в полной мере", и мы еще не раз будем хохотать от восторга над его достижениями, повторяя, что раньше мы, порохоботы, считали дебилами россиян, а теперь - смотрите-ка - есть и в Украине "одиннароТ".
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Вот пишут - "Луценко сбежал", как буд-то за ним гнались или в чем-то обвиняли. Да не сбежал, а спокойно поехал жить и тратить наворованное в нормальную страну, где есть закон.
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потусит . погуляет , пропьет месячишку и вернется , никто их не трогает и не будет трогать .
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Це протистояння добром не закінчиться. Чуби у холопів будуть тріщати ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко - Цензор.НЕТ 1544
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У холопов-порохоботов-цэ точно.Грымчак один из них.
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Злодій завжди кричить перший. ЧОМУ ГБР не відкриває справи по перевищенні влади,порушенні КонституціЇ і Законів України новоявлених гопників, клоунів,зрадників. Де обіцяниі заклинання--все по конкурсу, а в дійсності всі призначення по національності. принадлежність до 95 кварталу , дружбі і родству
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Дождались,пока в Лондон свалит.Теперь он там верещать,про преследования будет,как Гонтарева.
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Это правильно, только предатель алкаш комсомолец уже "учит" английский с Гонтаревой. Шарахается от авто в Лондоне. Дом застраховал, или Баба Яга 3-го тысячелетия до Нашей Эры охраняет?!
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Луценко необоснованно возбуждал уголовное дело против Михаила Саакашвили и выкинул его из Украины с применением насилия. И все за то что Саакашвили выступал против коррупции Порошенко. Пора за это ответить.

А также возбуждал дело против еще одного грузина (забыла фамилию), так того даже несколько месяцев держали в СИЗО, потом выпустили.

И сколько лет положено за незаконное уголовное преследование?
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Как только бывший чиновник едет в Лондон-жди открытие на него уголовного дела.Кто его теперь Украине выдаст?Он же теперь инглишь учить будет,как школьник начальных классов.А детей как известно ни кто не выдает.
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Интересно, а как понять заявление? О "возможном злоупотреблении"? Если я приду к ментам с заявлением о "возможной" причастности к совершению преступления какого-то гражданина, меня полицаи просто "пошлют"... Я должен прямо обвинить его в том, что он совершил конкретные действия (либо бездействовал), и указать объективные сведения, почему я так считаю...
Труба опять решил "в политику поиграть"? И с кем в паре? С "блазенятами"? Так "кинут" же, как всегда!...И он "крайним" окажется...
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У них на сайте такая формулировка иногда проскальзывает. Применяется когда против каких-то серъёзных людей підозра. Если опер какой-нибудь деньги вымогал - тогда "за фактом злочину", а если начальник РОВД или не дай бог СБУшник - тогда обязательно добавляется "можливого".
Типа - ну мы ж не обвиняем, предполагаем просто.
Мало ли, какая крыша у людей.
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Ага... А если не получится "прищучить", и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, в суд подаст, о незаконном привлечении у уголовной ответственности, и о защите чести и достоинства, то можно "дурака включить" - "Я же не обвинял, а только подозревал!!!".
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"Интересно, а как понять заявление?"
Может было, а может нет.
Кто его знает.
Сначала обвиняют, а только потом собирают доказательства.
Конституция закон для Квартала "что дышло: куда повернул, туда и вышло".
"Труба опять решил "в политику поиграть" - ПРОПЛАЧЕНО же, все проплачено.
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Пока каждая новая власть будет сажать старую, весь мир будет ржать над Украиной и относиться как африканцам
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проблема в том .что у нас власти не сажают предыдущую власть .а только анонсируют .Вот поэтому и ржут с нас с круговой поруки .
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А давайте замінимо Д на П:
Портновське Бюро Розслідувань
так чесніше буде
ви зробили це разом
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Петя уехал, Югик уехал...Труба, кого еще забыл предупредить?
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Как открыла , так и закрыла . Надоела уже эта американская рыбалка -поймали , отпустили . повышение .
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Всім відомо що ігровий бізнес кришував і кришує Аваков. Навіть якщо Луценко і допомагав Авакову, то чому Давидка подає заяву тільки на Луценка? Авакова Беня чіпати заборонив і тепер йому допомагатимуть Рябошапка з Давидкою?
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а почему эта помойка гбр не открывает дела против кацапской и ватной мразоты?!!!
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