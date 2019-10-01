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 Экономика
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Все про:Налоговый кодекс (1280) Южанина (94)

 Спешка при изменении Налогового кодекса негативно отразится на украинской экономике, - Южанина

Принятие законопроекта №1210 в его нынешнем виде принесет резко негативные последствия для украинской экономики.

Такое мнение высказала народный депутат Нина Южанина, выступая на заседании парламентского комитета по налоговой и таможенной политике, передает Минпром.


"В законопроекте №1210 вы на самом деле смешали все вопросы в кучу, не подозревая, что делаете в первую очередь плохую услугу самим себе", – заявила она, обращаясь к главе комитета Данилу Гетманцеву и членам парламентского комитета.

В частности, она рассказала, почему ранне законопроекты относительно имплементации в Украине Плана действий BEPS не регистрировались и не рассматривались в сессионном зале. "Этот законопроект может быть принят исключительно совместно с проведением одноразового декларирования для физических лиц, – подчеркнула нардеп. – И именно поэтому все переговоры с МВФ крутились вокруг того, как провести это декларирование, чтобы имплементировать в украинское законодательство, в том числе и налогообложение контролируемых иностранных компаний".

Н.Южанина отметила, что сегодня законодатели фактически "вырвали" из Плана ту часть, которая ухудшит работу бизнеса, и пытаются принять ее в комплексном законопроекте.

"Если этот законопроект будет вынесен в зал в таком виде, то до декабря произойдет или изменение резидентства, или переструктурирование бизнеса так, что вы в Украине не увидите никакого среднего и большого бизнеса. Поэтому хорошую и такую необходимую идею для Украины не превращайте из-за спешки принятия просто в страшные негативные последствия для украинской экономики", – сказала Н.Южанина.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила о том, что срочное принятие законопроекта 1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, как вредящий развитию бизнеса в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3151414
 
 
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У этих Полезных идиотов спешка везде...Бешенный принтер. Пока не разбежались по хозяевам, пока не перекупили.
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Гарний початок нової економічної політики Зелені --- •Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі - •Галичина будує завод у Польщі •BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики •АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ •Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
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Я конечно за ЗЕбилов не голосовал, но за введение кассовых аппаратов для всех ФОПов согласен, давно уже пора
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У нас в правительстве нет таких реформаторов, который мог бы продумать и ввести налоговый кодекс страны. И главное, взять за это ответственность. Это никак не будет выглядеть одним законом. Это будет несколько законов фундаментально меняющие систему налогообложения. В Украине только 2 экономиста ( того порядка, что был покойный Бандукидзе)- Лановой и Новак. Никто из существующих членов правительства даже не заикается про прогрессивную систему налогообложения, которая существует во Франции, Скандинавии и др.странах.
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Мы до сих пор пользуемся налоговым кодексом имени Азирова, к которому лепят примочки и затычки.
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