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 Экономика
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Все про:законопроект (2169) Белькова (3)

 Ни один нардеп не в состоянии полностью разобраться в законопроекте № 1210, - Белькова

Законопроекты № 1210 и № 1210-1, которыми предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс, столь обширны и затрагивают такой широкий круг вопросов (законодательство антиBEPS, трансфертное ценообразование, обложение налогами продажи вещей, бывших в употреблении, ставки ренты для ЖРС и акцизы на сигареты, табак для нагревания), что практически ни один из парламентариев, даже в профильном комитете, не в состоянии охватить своим вниманием и понять весь законопроект до конца.

 Об этом 112.ua рассказала член налогового комитета Ольга Белькова для статьи "Не быть марионетками Коломойского: Пойдет ли налоговый комитет на уступки бизнесу в законопроекте № 1210?".

"По такому огромному законопроекту нет людей, которые разбираются во всем… Я разбираюсь в какой-то части, мои коллеги еще в одной части", - говорит Ольга Белькова.

Примечательно, что в комитете самый скандальный блок - в отношении налогообложения ЖРС - был поручен заместителю главы налогового комитета Александру Дубинскому, которого в СМИ называют очень близким к Игорю Коломойскому.

Дубинский ранее не был специалистом по налоговому законодательству. Он получил известность в качестве ведущего программ "Гроші" и "Украинские сенсации" на канале Коломойского "1+1". Во время противостояния олигарха с предыдущими властями Украины Дубинский в своих программах активно защищал олигарха и создавал нужную телекартинку, в частности в медиапространстве уничтожал руководство Нацбанка и лично Петра Порошенко.

Как говорится в материале "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха", сейчас Дубинский из очень богатого журналиста моментально превратился в очень влиятельного парламентария: занимает руководящий пост в налоговом комитете, делегирован в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков, среди которых и "ПриватБанк".

Получить комментарий у самого Дубинского 112.ua не удалось, хотя он пообещал это сделать, но затем не отвечал ни на звонки, ни на СМС.

Напомним, проект, возможно, будет внесен на голосование в первом чтении уже на этой неделе. Эксперты уверены, что в таком виде он только навредит украинской экономике, поскольку сделает экспортоориентированные отрасли менее конкурентными на международных рынках.

Источник: https://censor.net.ua/n3151409
 
 
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Ну конечно не могут разобраться, особенно в свете того , что они даже тексті законопроєктов не итают, в лучшем случае заголовки. И то после пяти минут и текстов заголовков не помнят
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Можно подумать основная биомасса "трускавецких" пытается и может в других разобраться, или хотя бы их прочитать старается.
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Или вы думаете налоги не из ваших карманов будут брать? Именно вы будете оплачивать все налоги поставщикам, производителям, продавцам...
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Кстати, когда они проголосовали толпой за состав Кабмина, большинство не смогло ФИО Премьера назвать. От журналистов убегали по кулуарам как черти от ладана. Ни один нардеп не в состоянии полностью разобраться в законопроекте № 1210, - Белькова - Цензор.НЕТ 4134
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"По такому огромному законопроекту нет людей, которые разбираются во всем…Источник: https://censor.net.ua/n3151409 А зебилам не нужно разбираться, их задача на кнопку давить. Жаль чететов унес собой этот опыт... Он бы их научил как правильно гАлАсАвать
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Шо, Белькова, и ускоренные курсы в Трускавце не помогли? Вы бы еще бомжей в свою партию набрали да в Раду депутатами устроили. А то людоедов из племени мумба-юмба, не хуже ваших фотографов, нянь с помощниками бровистками да автомеханниками.
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Товарищ. Белькова - она от Батькивщиньі и довольно конструктивно работает в комитете, вникает в законопроектьі, пробует бороться с плохими предложениями. Вам надо срочно в Трускавец, пить водьі от желчи, слишком много ее вьіделяете.
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