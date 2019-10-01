 Ни один нардеп не в состоянии полностью разобраться в законопроекте № 1210, - Белькова

Об этом 112.ua рассказала член налогового комитета Ольга Белькова для статьи "Не быть марионетками Коломойского: Пойдет ли налоговый комитет на уступки бизнесу в законопроекте № 1210?".

"По такому огромному законопроекту нет людей, которые разбираются во всем… Я разбираюсь в какой-то части, мои коллеги еще в одной части", - говорит Ольга Белькова.

Примечательно, что в комитете самый скандальный блок - в отношении налогообложения ЖРС - был поручен заместителю главы налогового комитета Александру Дубинскому, которого в СМИ называют очень близким к Игорю Коломойскому.

Дубинский ранее не был специалистом по налоговому законодательству. Он получил известность в качестве ведущего программ "Гроші" и "Украинские сенсации" на канале Коломойского "1+1". Во время противостояния олигарха с предыдущими властями Украины Дубинский в своих программах активно защищал олигарха и создавал нужную телекартинку, в частности в медиапространстве уничтожал руководство Нацбанка и лично Петра Порошенко.

Как говорится в материале "Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха", сейчас Дубинский из очень богатого журналиста моментально превратился в очень влиятельного парламентария: занимает руководящий пост в налоговом комитете, делегирован в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков, среди которых и "ПриватБанк".

Получить комментарий у самого Дубинского 112.ua не удалось, хотя он пообещал это сделать, но затем не отвечал ни на звонки, ни на СМС.

Напомним, проект, возможно, будет внесен на голосование в первом чтении уже на этой неделе. Эксперты уверены, что в таком виде он только навредит украинской экономике, поскольку сделает экспортоориентированные отрасли менее конкурентными на международных рынках.