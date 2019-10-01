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 Политика Украины
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Все про:война (3616) Геращенко Ирина (1438) Россия (73973) Штайнмайер (408) минские соглашения (2654)

 "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера"

Кремль подготовил ловушку украинской власти, предлагая, через так называемую "формулу Штайнмайера", провести местные выборы на оккупированных территориях без предварительного выполнения всех безопасности условий для таких выборов.

Об этом во время брифинга сказала сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку", – подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что все предыдущие годы во время переговоров обсуждались "формулы Штайнмайера, планы Мареля, планы Сайдика". "Но украинская сторона и украинская позиция всегда была следующая – мы должны отстаивать интересы Украины. И любая формула, план, директивы не могут обсуждаться, если не решены вопросы безопасности", – подчеркнула сопредседатель фракции.

Она особо подчеркнула важность четкого определения всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов безопасности. По ее словам, без этого другие договоренности ставятся под большое сомнение.

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"Для нас очевидно, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть постоянный режим тишины на Донбассе, а не как сейчас – когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения – это вообще, как мне кажется, большая авантюра", – сказала Ирина Геращенко.

По ее словам, если речь идет о так называемых "формулах Штайнмайер"а, которые сегодня вбрасываются в медиа российской стороной для того, чтобы возмутить общество, то вызывают серьезное беспокойство такие формулировки как "выборы в целом могут быть признаны демократическими".

"Мы знаем, что такое признанные миром выборы демократическими, по стандартам ОБСЕ. И мы знаем, что такое "в целом признаны" Российской Федерацией. Это как говорится-две большие разницы", - отметила парламентарий.

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"Поэтому мы категорически против подобных вещей", – подчеркнула политик.

Ирина Геращенко также добавила: "Мы всегда в Минске очень активно в контексте возможных выборов на оккупированных территориях обсуждали участие в них временно перемещенных лиц. Именно переселенцы должны принимать непосредственное участие в региональных выборах и избирать власть Донбасса, а не завезенные туда "Гиви", "Моторолы", буряты, или кто там еще воюет, как нам говорят, на этих территориях против Украины".

"Сегодня мы видим, что нет ответа на вопрос участия переселенцев, нет ответа на вопрос украинских политических сил партий, участия медиа. Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание каких-либо документов без урегулирования вопросов безопасности – это будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", – отметила Ирина Геращенко.

Напомним, ранее бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера", который готовится от имени ТКГ для глав государств "Нормандского формата".

18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Пресс-сенретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" "новым явлением", которое не соответствует договоренностям

Источник: https://censor.net.ua/n3151407
 
   
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Эта великая женщина, которая сравнила слуг нарида с зелеными человечками достойна большого уважения!!!
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Все за ,а баба Яга против
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Оторвали от корыта, никак не успокоится.
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Если на совести Пороха то, что он поверил в путинский "зеленый коридор" под Иловайском,

то на совести ЗЕБЕни будет путинский "зеленый коридор штанмайера".

под Иловайском мы потеряли сотни наших воинов, а сейчас потеряем Украину
Путину верить, себя не уважать
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Кацапам вообще верить нельзя.Кто с ними сталкивался -знает
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великий эксперт блондинка общедоступная "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9065
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Эта великая женщина, которая сравнила слуг нарида с зелеными человечками достойна большого уважения!!!
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она детские страшилки сочиняет? "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7531
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у Вас опечатка - пишется не слуг наріда, а "слуг уРіда"
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Эй, сексист иди свою Мерель критикуй, что ты тут забыл?
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и меркель мое и зе и весь мир баклан "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8213
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Як хочется опять возвратиться в обьятия власти
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Как ты жестоко сейчас раскритиковал Богдана.
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Они из одной породы и для меня нет различия
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шо їх прєдупрєждати? Зє!льона плєсєнь в ту ловушку навіжено рвеця!!!
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Давай ВП, иначе КРЫШКА. Спасай Европу, Макрон продался.
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Немцы давно уже легли под Путлера за скидки на энергоносители, также как и Макрон. Продажная Европа.
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Опоздал: твой педро, по словам Константина Борового и Илларионова, и есть слуга путлера с 2014 года.
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Будет подписан без вариантов и никто этому доверию 73% уже не в силах воспрепятствовать. Будем жить в новых реалиях и забывать про потери боевые.
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знову ющенковська прикроватна підстилка у собаківців за вчителя.
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Почему они никак не поймут что из-за этих бесконечных воплей о Путине и кругом врагах они и пролетели на выборах.
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То, что Путину верить нельзя никогда и ни в чем - это такая очевидность, которую может казаться излишним повторять. Но раз это не до всех доходит, приходится.
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Они просто копия "Единой России". Хорошо хоть в Украине демократия.
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ДРАЗНИЛКА ДЛЯ ГЕРАЩЕНКО
Следующие 4 года 7 месяцев и 19 дней вы, милейшие, будете жить при президенте Зеленском.
За это время у вас вылезут все волосья от злости и порепаются мозги.
За это время ваш Пеця сбежит в Испанию, ваш Луценко и ваш Парубий сядут и будут на зоне шить рукавички.
А через 4 года 7 месяцев и 18 дней мы Зеленского не отпустим и выберем еще на 5 лет. И тут уж вам капец!
Что еще добавить?
Счас порохоботы выползут и щелей и я буду их в спам отправлять.
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Та пішли ви......................ганебні підбарижники!
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И шо ж там такого страшного, в статейке?
Как по мне - только похвала Пороху - заставил таки ********* сесть за стол переговоров - хоть так признать участие вконфликте.
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та це рогатий чи посіпака зебілов, в них скрепа така є, усе лайно на Петра... а самі по вуха в лайні!!
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Приятель Ивана Петровича Сидорова в лесу наблюдал такую картинку. На тропинке лежала неподвижно змея и смотрела на лягушку что в метре от неё.Лягушка квакала, упиралась, но неведомая сила тащила её в пасть змеи.Змея -Путин, лягушка-Зеленский.Сожрёт Путин Зеленского.
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Минск-1, Минск-2 и голосования 31 августа 2015 года за особый статус ОРДЛО, без введения ВП, и есть те ловушки, в которые педро загнал Украину.
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Прочитай еще раз закон. Только до конца. Закон вступает в силутолько после вывода парашинских войск из Украины и полного контроля над границей.
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эта дурочка ещё что то гавкает🤣🤣
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Молодець, Іріна, усе чітко мовила, бо рогатим вірити себе не поважати!!!! З ціми півничними опаришами треба тримати зброю завжди у гарному та справному стані, бо лізуть виродки кляті в Україну!!!!
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Підпишуть.А потім скажуть"Ну ми ж не знали.."
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