 "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера"

Об этом во время брифинга сказала сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку", – подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что все предыдущие годы во время переговоров обсуждались "формулы Штайнмайера, планы Мареля, планы Сайдика". "Но украинская сторона и украинская позиция всегда была следующая – мы должны отстаивать интересы Украины. И любая формула, план, директивы не могут обсуждаться, если не решены вопросы безопасности", – подчеркнула сопредседатель фракции.

Она особо подчеркнула важность четкого определения всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов безопасности. По ее словам, без этого другие договоренности ставятся под большое сомнение.

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"Для нас очевидно, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть постоянный режим тишины на Донбассе, а не как сейчас – когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения – это вообще, как мне кажется, большая авантюра", – сказала Ирина Геращенко.

По ее словам, если речь идет о так называемых "формулах Штайнмайер"а, которые сегодня вбрасываются в медиа российской стороной для того, чтобы возмутить общество, то вызывают серьезное беспокойство такие формулировки как "выборы в целом могут быть признаны демократическими".

"Мы знаем, что такое признанные миром выборы демократическими, по стандартам ОБСЕ. И мы знаем, что такое "в целом признаны" Российской Федерацией. Это как говорится-две большие разницы", - отметила парламентарий.

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"Поэтому мы категорически против подобных вещей", – подчеркнула политик.

Ирина Геращенко также добавила: "Мы всегда в Минске очень активно в контексте возможных выборов на оккупированных территориях обсуждали участие в них временно перемещенных лиц. Именно переселенцы должны принимать непосредственное участие в региональных выборах и избирать власть Донбасса, а не завезенные туда "Гиви", "Моторолы", буряты, или кто там еще воюет, как нам говорят, на этих территориях против Украины".

"Сегодня мы видим, что нет ответа на вопрос участия переселенцев, нет ответа на вопрос украинских политических сил партий, участия медиа. Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание каких-либо документов без урегулирования вопросов безопасности – это будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", – отметила Ирина Геращенко.

Напомним, ранее бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера", который готовится от имени ТКГ для глав государств "Нормандского формата".

18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Пресс-сенретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" "новым явлением", которое не соответствует договоренностям