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 Экономика
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Все про:законопроект (2169) Налоговый кодекс (1280)

 Принятие законопроекта №1210 приведет к негативным последствиям, - Марунич

Верховная Рада рассматривает законопроект №1210, который предусматривает резкое повышение рентных ставок на ряд сырьевых товаров, что приведет к крайне негативным последствиям.

Такое мнение высказал эксперт Дмитрий Марунич. Он считает, что нормальный бизнес не сможет работать в таких условиях. Для экономики ничего позитивного такое решение не принесет, передает 24.

Во-первых, целый ряд проектов закроются, станут нерентабельными и невыгодными. Из-за нестабильности налогового законодательства в отношении предприятий, добывающих руду, будут пересмотрены западные инвестиции. Во-вторых, ставится под сомнение нормальное функционирование отрасли вообще,
– пояснил эксперт.

Изменения, заложенные в законопроекте №1210, фактически уничтожат железорудную промышленность Украины. Горно-обогатительным комбинатам придется остановить свою работу, а экономика потеряет миллиарды долларов инвестиций и десятки тысяч рабочих мест.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пообещал, что законопроект №1210 не будет рассматриваться кулуарно, без консультаций с бизнесом и экспертами. "Мы хотим принять качественный закон, – сказал "слуга народа". – Поэтому нам нужен диалог, чтобы услышать друг друга и найти баланс".

Именно с целью этого диалога была создана рабочая группа для наработки изменений в законопроект. В нее вошли представители бизнеса, Госналоговой службы и эксперты. Но совместная работа оказалась неэффективной, отметил один из участников группы – президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. На заседании депутаты выслушали замечания, покивали головами и решили вынести законопроект №1210 на голосование в первом чтении без изменений. Только пообещали, что правки можно будет внести в перерыве между первым и вторым чтением,

Принятие законопроекта №1210 в виде, который есть сейчас, повлечет нарушение Бюджетного и Налогового кодексов. Такие изменения в налогообложение не могут вступать в силу ранее, чем через 6 месяцев, а новый бюджетный период начинается уже 1 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3151406
 
 
 Топ комментарии
 
Не негативним, а позитивним.
Зебіли мають страждати!
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Я как диванный эксперт скажу, что нефиг иметь сверхприбыли. Во всем мире для бизнеса доход + 20 % в год это хорошо... Не обиднеют. Пусть платят больше.
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Олигархи привыкли не платить налоги и получать сверхприбыли и нахаляву народные недра.
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Что вы говорите - вы что, не слышали что сам Марунич сказал?
Кстати, а кто это?
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понасоздавали кластеры из сотен ФОПов с миллиардными прибылями, и с одним по сути хозяином,платив минимальный единый налог..вот и ноют что лавочку прикрывают
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легче уже зеленійм режим поменять - а то как не закон так и неудача
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свиномордым барыгам абы налоги не платить..
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Дмитрий Марунич, вот жеж порохоботина, критикует молодую новую команду, ишь ты! Дай шанс покерувать хлопцам
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Не негативним, а позитивним.
Зебіли мають страждати!
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Я как диванный эксперт скажу, что нефиг иметь сверхприбыли. Во всем мире для бизнеса доход + 20 % в год это хорошо... Не обиднеют. Пусть платят больше.
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Это даже очень много для бизнеса в год +20%. Тем более если учесть сколько не подконтрольно тащиться с этих заводов заводчанами, то там на все 50-60% в год могло быть.
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а шо? загрібати руду та ше й супсідії з бюджету? А переробляти на місці нє?
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ну куди не глянь--не вигідно. вигідно хіба,що потрошенком працювати.
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Меньше продавайте, а больше используйте руду и все будет в порядке. А то у вас все в убытку, не могу без слез смотреть на Ахметова, Фирташа, Пинчука, Порошенка, того же, Коломойского, да и многих других. Как подумаю, после этого закона, как они будут жить? :ЖУТЬ.
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Еще один вылез иксперд, неило так подзаработает цензор на этих бедстующих Ахметках.
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Золотые времена тут бедствует Ахметов, там розетка бедный магазин...
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Надра принадлежат всем гражданам Украины. Олигорхат не хочет платить - пусть закрываются.
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