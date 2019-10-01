 Принятие законопроекта №1210 приведет к негативным последствиям, - Марунич

Такое мнение высказал эксперт Дмитрий Марунич. Он считает, что нормальный бизнес не сможет работать в таких условиях. Для экономики ничего позитивного такое решение не принесет, передает 24.

Во-первых, целый ряд проектов закроются, станут нерентабельными и невыгодными. Из-за нестабильности налогового законодательства в отношении предприятий, добывающих руду, будут пересмотрены западные инвестиции. Во-вторых, ставится под сомнение нормальное функционирование отрасли вообще,

– пояснил эксперт.

Изменения, заложенные в законопроекте №1210, фактически уничтожат железорудную промышленность Украины. Горно-обогатительным комбинатам придется остановить свою работу, а экономика потеряет миллиарды долларов инвестиций и десятки тысяч рабочих мест.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пообещал, что законопроект №1210 не будет рассматриваться кулуарно, без консультаций с бизнесом и экспертами. "Мы хотим принять качественный закон, – сказал "слуга народа". – Поэтому нам нужен диалог, чтобы услышать друг друга и найти баланс".

Именно с целью этого диалога была создана рабочая группа для наработки изменений в законопроект. В нее вошли представители бизнеса, Госналоговой службы и эксперты. Но совместная работа оказалась неэффективной, отметил один из участников группы – президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. На заседании депутаты выслушали замечания, покивали головами и решили вынести законопроект №1210 на голосование в первом чтении без изменений. Только пообещали, что правки можно будет внести в перерыве между первым и вторым чтением,

Принятие законопроекта №1210 в виде, который есть сейчас, повлечет нарушение Бюджетного и Налогового кодексов. Такие изменения в налогообложение не могут вступать в силу ранее, чем через 6 месяцев, а новый бюджетный период начинается уже 1 января.