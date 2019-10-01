 Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным" конфликтам", - заявил он, выступая в ПАСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько

Макрон пояснил, что имеет в виду в данном случае кризисы, связанные "с Украиной, Грузией, Кавказом и Приднестровьем".

Как сообщалось, накануне делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ. Позже в знак солидарности с Украиной к частичному бойкоту сессии ПАСЕ присоединилась и Польша.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.