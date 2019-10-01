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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3633) ПАСЕ (1466) Приднестровье (435) Россия (73973) Макрон (324)

 Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах

Решение о возвращении РФ в ПАСЕ ни в коем случае не означает, что в Европе смирились с тем, что не удастся найти решение так называемых "замороженных" конфликтов на европейском континенте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это решение совершенно не ослабляет нашу европейскую решимость положить конец "замороженным" конфликтам", - заявил он, выступая в ПАСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько

Макрон пояснил, что имеет в виду в данном случае кризисы, связанные "с Украиной, Грузией, Кавказом и Приднестровьем".

Как сообщалось, накануне делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ. Позже в знак солидарности с Украиной к частичному бойкоту сессии ПАСЕ присоединилась и Польша.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151405
 
   
 Топ комментарии
 
Это означает инфантилизм стареющей продажной проститутки Европы.
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Помни Макрон, что закрыть глаза на проблему это не значит ее решить!!!
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Авжеж, Мак(а)рон, не означає.
Це означає лише те, що ПАРЕ відмовилася від принципів на яких була створена і перетворилася на балаган. Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах - Цензор.НЕТ 5515
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Помни Макрон, что закрыть глаза на проблему это не значит ее решить!!!
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Это означает инфантилизм стареющей продажной проститутки Европы.
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Зольдат , тьі повторяешь расейские штампьі...
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Макрон --товариш путіна і надії на нього немає. Як він розхвалював про "правильне рішення" повернення росії в Європу. гидко було слухати. Путінські гроші--мають більшу вагу для нього . чим справедливість.
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Для этого, не могу подобрать ему не матерный эпитет, практически ежедневные потери наших ребят - "замороженный конфликт"? Как давно "Гальский петушок" стал мокрой курицей?
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Петух, он и в Африке петух. Даже если он гальский петух.
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ПУСТЬ СЕБЕ ВОПРОС ЗАДАСТ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО УЖЕ А КОЛ-ВО МЕСТ ГДЕ НАСРАЛА СРАШКА ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
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Ага, испугался Макрон после того как Зеленский с Трампом на него наехали в своем телефонном разговоре Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах - Цензор.НЕТ 2166
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Эх, НЭМА, вернее не слышно, ЕВРО С. Ну, Макрон, держись, ИРКА на подходе.
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Авжеж, Мак(а)рон, не означає.
Це означає лише те, що ПАРЕ відмовилася від принципів на яких була створена і перетворилася на балаган. Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах - Цензор.НЕТ 5515
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У Макрона несколько странное представдение о замороженных конфликтах.
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Это как раз и означает, что старушка Европа в глубоком пардоне, спустивши труселя, застыла в колено-локтевой позе в ожидании новых выходок плещивого Х*йла.
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Заткнулся бы этот жополиз путинский. Давно уже лег по Путлера за скидки на энергоносители, урод. Зато как любят оассуждать о европейских ценностях...
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Та не оправдывайся, жабоед, это ж не твою страну оккупировали. Помню эпизод из 2МВ. Американцы сделали попытку в 1944 (уже после освобождения южной Франции) нанести бомбовый удар по северной Италии, так местные жители ( французы) на аэродром натаскали кучу старой мебели и другого хлама, чтобы не позволить бомберам взлететь. И добились своего. Их лозунг был "Мы устали от войны" и "Хватит воевать". Жабоеды, такие жабоеды.
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Голівудський актор Роберт Де Ніро назвав гангстером президентом США Дональда Трампа.Понеділок, 30 вересня 2019, 18:11Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 8333 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 2823 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 3502 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 1213Про це він повідомив в прямому ефірі на американському телеканалі CNN."Ми зараз в нашому житті, в цій країні, де цей хлопець, схожий на гангстера. Ми повторюємо знову і знову: "Це жахливо, ми знаходимося в жахливій ситуації…", і цей хлопець просто продовжує йти далі без зупинки", - сказав він.Крім того, Де Ніро заявив, що Трамп "не повинен бути президентом".Де Ніро налаяв Трампа в прямому ефірі | #Букви - всі важливі та найсвіжіші новини. Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 7184
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ну а что означает возвращение рф в ПАСЕ, по его мнению?
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Пропоную Макарону з'їздидь в авдіївську промку або в Широкине чи Водяне щоб трохи розморозитись!
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Ага, це означає, " faire bonne mine a mauvais jeu". Хороша міна при поганій грі
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макарон ... готовся до другого візиту "нашого" резидента ...на черзі Лувр
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Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах, а означает желание понять и простить, а заодно и заработать чуть-чуть акций Газпрома для достойной пенсии)
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Тіпа - "Ша селяни! Земля буде ваша"............. Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 5828
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Украинcкая делегация в работе ПАСЕ участия не принимает. В знак протеста они там в Страсбургу только занимают места в шикарных отелях. Заодно активно жруть, п'ють и сруть на бюджетные деньги. Синекура!
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Почитал комментьі , большинство от путинских портянок . Немного меньше от дураков , которьіе вторят первьім...
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Чувак, це не заморожені конфлікти, це анексія території, розумієш різницю?
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