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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1194) олигарх (520) Верещук (13)

 Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук

Олигарх Игорь Коломойский сегодня уже не настолько влиятелен, как раньше.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Чем больше господин Коломойский демонстрирует через средства массовой информации или пытается продемонстрировать влияние, тем больше я утверджуюсь, что у него его меньше. Если бы он у него был реально, он бы об этом не рассказывал, он бы просто делал свою работу и не ходил бы, и с Шустером не ссорился таким позорным образом, и не рассказывал бы на всех YESах по 4 часа, пытаясь журналистам донести, что и как", - отметила она.

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Все это говорит о слабости олигарха, добавляет Верещук.

"Он знает решения судов, он все знает. Это говорит о слабости. Он парень, извиняюсь за такое ​​просторечие, не глупый. Он прекрасно понимает, он уже давно больше, чем просто бизнесмен. Он даже немножко больше, чем то, что мы вкладываем в слово - олигарх. Он уже сросся с системой. Он и есть патология и та система, которая сегодня и является государством. К сожалению", - считает нардеп.

Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151404
 
   
 Топ комментарии
 
Олигарх Игорь Коломойский сегодня уже не настолько влиятелен, как раньше - нардеп от СН Верещук. Источник: https://censor.net.ua/n3151404
Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4605 .Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 2083.
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Аслунд: Коломойский должен сидеть в тюрьме.Появление Коломойского на Экономическом форуме YES вызвало заявления со стороны зарубежных экспертов. Старший научный сотрудник Atlantic Council Аслунд высказал жесткую позицию в отношении, Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью .в кулуарах Форума YES. Так как в случае возврата "Приватбанка" в собственность Коломойского - Украина не получит больше никаких кредитов.
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Це мокші? Так вони ж всю жисть ходили на дірку в будкє.
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Как это правильно делать , лучше всяких каналов , знают местные зелебобики . Это их способ заработка . Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4888 .
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всё как раз наоборот....
жесткий ответ на санкции

у расиянтов вырабатывают обратный процесс - всасывание дерьма из дерьмохранилищ и переработка по новой.
читайте гуливера и чонкина
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У кацапов то считается - правильно .!!? .Походи Коломойського на ТБ і форуми свідчать про його слабкість, - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 1442 ...И что , брюки снимать не обязательно . ?
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У меня есть подозрение, которое сейчас выскажу прямым текстом: плевать Зеленскому на Коломойского.
Президент Зеленский защищает Украину, а не дядю Беню или тетю Рината. Да, может показаться, что защищая Украину, Президент защищает и интересы Игоря Валерьевича. Но так же получается и с Пинчуком и прочими денежными мешками. Уж очень их интересы и интересы Украины переплетены.
Но я твёрдо уверен, что Владимир Александрович Зеленский не пойдет против своей совести и не продастся. Ни Бене, ни Трампене, ни МВФене.
Только интересы Украины!

зы. Хотя, из всех "мешков" я все-таки симпатизирую Коломойскому
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Попільничку в кабінеті президента поміняй. Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 475
До речі - де штраф Бені за паління в державній установі?
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Уплочено-с. За невозможность МАУ летать над лугандоном.
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правда, что ли? совести...??? о чем вы говорите, откуда у Зени совесть? Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 7746
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Ну осознанно может и не пойдет. А обвести его вокруг пальца єти рексы 90-х могут
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Звідки воно таке "розумне" ? Про все воно знає ,спец на всі боки ...,аж страшно !!! Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 6862
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От кого Коломойский спас Украину в 2014-15 годах, если по его же словах в Украине идёт гражданская война???
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А ваши,мадам, походы по ТВ, в последнее время, говорят о вашей, простите, ту.... неумности!
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Закінчаться вже скоро. Вслід за Данилюком піде.
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А походы Коломойского к преЗеденту в кабинет как квалифицирует слуга Верещук?
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Ну вообще то , Беня приходит в свой кабинет . Вова там лишь моет полы .. Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 3289 .
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Полы он вряд ли моет, слишком балованный, но хозяином на фото из кабинета выглядел именно Беня.


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Олигарх Игорь Коломойский сегодня уже не настолько влиятелен, как раньше - нардеп от СН Верещук. Источник: https://censor.net.ua/n3151404
Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4605 .Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 2083.
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Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости.-Наводит тень на плетень слуга народа
Коломойского.
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Приня́тие жела́емого за действи́тельное - формирование убеждений и принятие решений в соответствии с тем, что является приятным человеку, вместо апелляции к имеющимся доказательствам, рациональности или реальности.
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Аслунд: Коломойский должен сидеть в тюрьме.Появление Коломойского на Экономическом форуме YES вызвало заявления со стороны зарубежных экспертов. Старший научный сотрудник Atlantic Council Аслунд высказал жесткую позицию в отношении, Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью .в кулуарах Форума YES. Так как в случае возврата "Приватбанка" в собственность Коломойского - Украина не получит больше никаких кредитов.
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И эта патологий присунулась сюда. Вместе с еще одной патологией - Портновым. И другими патологиями. Мы ведь не о всех патологиях извещены. Дорогенько Гнусавый обойдется стране.
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С самого начала Слуги народа во главе с преЗедентом экстрагировались от Бени, ничего удивительного, ну не может Коломойский стать президентом, он же не глупый, стала марионетка.
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слаб, слаб человек...
и совесть мучает по ночам. Сколько котлет на второе может съесть олигарх?
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===Он парень, извиняюсь за такое ​​просторечие, не глупый.===

Да уж, специалистка по умственным способностям олигархов. Верещук - ставленница московского Суркова
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