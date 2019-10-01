 Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
"Чем больше господин Коломойский демонстрирует через средства массовой информации или пытается продемонстрировать влияние, тем больше я утверджуюсь, что у него его меньше. Если бы он у него был реально, он бы об этом не рассказывал, он бы просто делал свою работу и не ходил бы, и с Шустером не ссорился таким позорным образом, и не рассказывал бы на всех YESах по 4 часа, пытаясь журналистам донести, что и как", - отметила она.
Все это говорит о слабости олигарха, добавляет Верещук.
"Он знает решения судов, он все знает. Это говорит о слабости. Он парень, извиняюсь за такое просторечие, не глупый. Он прекрасно понимает, он уже давно больше, чем просто бизнесмен. Он даже немножко больше, чем то, что мы вкладываем в слово - олигарх. Он уже сросся с системой. Он и есть патология и та система, которая сегодня и является государством. К сожалению", - считает нардеп.
Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.
Слабак!!!
жесткий ответ на санкции
у расиянтов вырабатывают обратный процесс - всасывание дерьма из дерьмохранилищ и переработка по новой.
читайте гуливера и чонкина
Президент Зеленский защищает Украину, а не дядю Беню или тетю Рината. Да, может показаться, что защищая Украину, Президент защищает и интересы Игоря Валерьевича. Но так же получается и с Пинчуком и прочими денежными мешками. Уж очень их интересы и интересы Украины переплетены.
Но я твёрдо уверен, что Владимир Александрович Зеленский не пойдет против своей совести и не продастся. Ни Бене, ни Трампене, ни МВФене.
Только интересы Украины!
зы. Хотя, из всех "мешков" я все-таки симпатизирую Коломойскому
До речі - де штраф Бені за паління в державній установі?
..
Коломойского.
и совесть мучает по ночам. Сколько котлет на второе может съесть олигарх?
Да уж, специалистка по умственным способностям олигархов. Верещук - ставленница московского Суркова