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 Общество
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Все про:Киевская область (1761) налоговая милиция (1748) ГФС (3428)

 Налоговая милиция Киевщины обеспечила возвращение законным владельцам акций и имущества завода стоимостью более 120 млн грн, которые были у них отобраны незаконным способом

За указанное правонарушение подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Соответствующий обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, в рамках расследования уголовного производства по ст. 191, ст. 209, ст. 366 и ст. 223-2 УК Украины сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области установлена организованная преступная группа в составе 4-х человек, которые приобрели право собственности на акции и имущество одного из частных заводов путем подделки ряда документов (в т.ч. учредительных). В дальнейшем злоумышленники незаконно реализовали указанное имущество в пользу третьих лиц, после чего незаконно перевели акции общества на счета компаний-нерезидентов, чем совершили легализацию доходов, полученных незаконным путем.

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Благодаря мерам, принятым в ходе расследования, акции и имущество завода, которыми завладели участники этой преступной группы, по решению суда возвращены законным владельцам, то есть пострадавшим возмещен ущерб в сумме более 120 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3151403
 
   
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