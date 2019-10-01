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 Общество
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Все про:суд (22578) Балабуха (6)

 Верховный Суд перенес рассмотрение дела Балабухи

Рассмотрение кассационной жалобы защитников танкиста Дмитрия Балабухи Верховный Суд перенес на 22 октября.

Причиной такого решения стало заявление адвокатов офицера о том, что один из прокуроров, прибывших на заседание, не имеет полномочий принимать участие в процессе, сообщает "Цензор.НЕТ".

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Выслушав аргументы обеих сторон и проведя некоторое время в совещательной комнате, судьи решили частично удовлетворить ходатайство защиты. Рассмотрение кассации перенесли на 22 октября - для того, чтобы военная прокуратура имела время решить вопрос.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151402
 
 
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Этого парня нужно отпустить и наградить!!! Я читал его историю. Завалил быкующую сепаратюгу, которая в тылу позволяла себе лишнего. Свободу герою!!!
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