 Верховный Суд перенес рассмотрение дела Балабухи

Причиной такого решения стало заявление адвокатов офицера о том, что один из прокуроров, прибывших на заседание, не имеет полномочий принимать участие в процессе, сообщает "Цензор.НЕТ".

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Выслушав аргументы обеих сторон и проведя некоторое время в совещательной комнате, судьи решили частично удовлетворить ходатайство защиты. Рассмотрение кассации перенесли на 22 октября - для того, чтобы военная прокуратура имела время решить вопрос.

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