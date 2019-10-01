 Рада на этой неделе включит в повестку дня сессии законопроект о всеукраинском референдуме, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что на этой неделе мы будем включать этот вопрос в повестку дня сессии Верховной Рады Украины", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

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