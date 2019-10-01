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 Политика Украины
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Все про:Совет Европы (552) судебная реформа (1246)

 Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы

По мнению экспертов Совета Европы, Верховный Суд, который заработал в Украине в конце 2017 года в результате судебной реформы, показывает хорошую работу с новым процессуальным законодательством для целей обеспечения единства судебной практики.

Об этом сказано в полном тексте отчета Совета Европы, подготовленного по результатам оценки судебной реформы (2014-2018 гг.) в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судово-юридичну газету".

Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу в декабре 2017 года. Суд работает в составе 192 судей, назначенных по результатам проведения открытого конкурса, который проводился впервые. По мнению Совета Европы, процедура конкурса является очень позитивной для обеспечения объективного отбора кандидатов, она была одобрена внешними наблюдателями за прозрачность и тщательность.

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Эксперты также отмечают, что результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".

Вместе с тем, сейчас на рассмотрении парламента находится инициированный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №1008, которым, среди прочего, предусматривается перезагрузка нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их количества в два раза. В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой "перезагрузки".

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Как сообщалось ранее, представительство ЕС и посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект №1008, отметив беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3151399
 
 
 Топ комментарии
 
шо бы вы жили при этой системе правосудия ......маты....
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Они даты перепутали , сегодня первое октября .а не апреля Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 1319
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Как при изготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб, так и при проведении этой судебной реформы не был осуждён ни один коррупционер. В чём ЖЕ тогда заключается позитивная тенденция в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия? И кто они такие, эти эксперты Совета Европы?
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Так значит Петр Алексеевич все делал правильно и провел успешную судебную реформу?
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Был проведен только первый этап. Второй должен был начаться. как и в медицине с 2020 года. Только не говорите об этом зелебобикам. У них все и сейчас и сразу.
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Порошенко его не реформировал суд, наоборот, сделал его еще более коррупционным и сейчас судьи сидят в своих креслах пожизненно, фиг уберешь. Если посмотреть, то большинство решений судов за последние годы в пользу коррупционеров и сепаров. Но Европу это вполне устраивает, особенно сепаров они любят поддерживать.
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Коли є гарна система лікування, а у лікаря руки з дупи поросли, то хто винен у невдачі?
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Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы


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шо бы вы жили при этой системе правосудия ......маты....
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это могут сказать только те кто не сталкивался с нашей судебной системой(((((((( стало еще хуже ((((((((((
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Это они (Совет Европы) сейчас про какую страну написали? Где и что там улучшилось? Сюр какой-то...
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Они даты перепутали , сегодня первое октября .а не апреля
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ну так в бєні з верховним судом буде важко домовитися, тож вова її срочно міняє.верховний суд це ж одна із реально ефективних реформ баригі, незпалежний, впливовий- а це знаєте непорядок
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Как при изготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб, так и при проведении этой судебной реформы не был осуждён ни один коррупционер. В чём ЖЕ тогда заключается позитивная тенденция в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия? И кто они такие, эти эксперты Совета Европы?
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Це той сами Савєт Івропи, парламентську асамблею якого представники України бойкотують на знак протесту? Ну, тоді ці точно все знають про наші ефективні рехворми. Результати судової реформи демонструють позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, - Рада Європи - Цензор.НЕТ 1547
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шоб вы там, в советах ивроп,жили при таком право-ссудии
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