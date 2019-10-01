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 Политика Украины
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 Зеленский еще не передал Раде предложения по составу ЦИК, - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский ещё не передал парламенту свои предложения по составу Центральной избирательной комиссии.

Об этом заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предложения по составу Центральной избирательной комиссии поступают от президента Украины. Как только они поступят в Верховную Раду Украины, мы обязательно будем их рассматривать. Пока что на данный момент таких предложений ещё нет", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151398
 
 
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ПОЧЕМУ я НЕ КРИТИКУЮ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
Вы когда-нибудь ехали в автобусе по горной дороге? По дороге, на которой пару раз в год автобусы вместе с пассажирами срываются в пропасть? Во время такой поездки вы полезете с замечаниями к водителю? Будете хватать его за руки и подсказывать, как правильно рулить?
Вот поэтому я не критикую Президента.
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когда автобус с другим водителем горел, а по дороге мины прилетали, ты и визжал и руль дергал и за ручник хватался.
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Вибори ж не завтра, куди поспішати? А перед виборами ввімкуть "турборежим" і проголосують без обговорення. Досвід мають.
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