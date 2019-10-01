 Зеленский еще не передал Раде предложения по составу ЦИК, - Разумков

Об этом заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предложения по составу Центральной избирательной комиссии поступают от президента Украины. Как только они поступят в Верховную Раду Украины, мы обязательно будем их рассматривать. Пока что на данный момент таких предложений ещё нет", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

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