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 Политика Украины
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Все про:комитет (427) СБУ (13874) реформы (3404)

 СБУ на комитете ВР представила концепт "самой масштабной реформы ведомства за период независимости"

30 сентября коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила проект новой редакции закона об СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием принятия новой редакции закона, говорят у главы ведомства Ивана Баканова, станет "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости".

Как отметили в ведомстве, Баканов "акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России".

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Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:

- отказ от несвойственных функций и расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;
- внедрение гибкой структуры;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава;
- демилитаризацию;
- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;
- повышение уровня зарплат.

Отмечается, что в ближайшее время проект новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и президенту Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3151395
 
 
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когда работать начнут ?

концерты, концепты, презентации, диджетализации...

почему в бюджете ничего не меняется ?
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У меня знакомый во времена Януковоща был СБУшником, так вот рассказывал, что там охфицеры конфискатом балуюся, я имею ввиду наркотики. Вот мне интересно изменилось что-то с тех времен или нет...
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