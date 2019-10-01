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 Командование ВС РФ на Донбассе готовит ротацию передовых подразделений, - разведка

Командование российско-оккупационных войск готовит ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В связи с имеющимся некомплектом личного состава начата подготовка призывников из числа населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Призыв предполагается осуществить во время проведения собрания, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будет привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу", - сказано в сообщении.

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В ГУР отметили, что в ходе собрания представителями российско-оккупационных войск будет проводиться агитация, отбор и т.н. "добровольно-принудительная" паспортизация и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации.

Источник: https://censor.net.ua/n3151391
 
 
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Кто-то знает у молодых республик Домбаса есть срочная служба или там сразу на передок отправляют?
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"граждане Украины" служат в дыровских войсках, так как не хотят защищать Украину предатели.
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Это ,как сказал 🤡🤢-просто повстанцы ,бунтари
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до этого так сказал порохло в своей речи,а потом когда прицепились к зеле - то порохло обосрался и изменил текст на сайте,хотя видео его выступления никуда уже не спрячешь))
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Вітаю думбасян з досягненням. Ваш Бамбас став військовим полігоном. Харошего вам настроєнія.

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меняют впопучленцев, а то уже подизнасиловались...
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