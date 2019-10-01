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 Политика Украины
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Все про:лицензия (143) янтарь (516) Верещук (13)

 Сегодня в Украине есть лишь одна компания с лицензией на добычу янтаря, - нардеп от СН Верещук

В Украине легально добывает янтарь всего лишь одна компания.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"За столько лет есть единственная компания, которая получила лицензию (на добычу янтаря. - Ред.). Я не буду ее рекламировать, можете посмотреть в реестрах. Женщина-хозяйка получила лицензию 10 лет назад и постоянно проходит семь кругов ада, отстаивая право на легальный янтарь. Тем брендом пользуются все президенты, когда готовят подарки за границу, этот бренд показывают на всех выставках - единственный, который имеет паспорт и разрешение на экспорт", - рассказала нардеп.

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Верещук также сообщила, что эту компанию сегодня включили в состав экспертов, которые сегодня консультируют правительство и занимаются разработкой законодательства по легализации добычи янтаря.

"Я видела это в Facebook, и мне радостно, потому что они знают, как это делать. Главное теперь - политическая воля. И она у нас есть", - подытожила она.

Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151388
 
 
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а я до этого дочитал... ))))
"Я видела это в Facebook, и мне радостно..."
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и принадлежит она...барабанная дробь...
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Изветсно давно- "нардеп от СН Верещук" там учредительница.
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иногда такое впечатление, что Ирина Верещук слаба на голову.
в чем проблема посмотреть законодательство других стран на эту тему?
на Аляске золото добывают уже хз сколько лет, и лицензии есть и законодательство.
но нам нужен свой тернистый путь по советам компании, которую я вам не назову.
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Если только одна есть, то возникает вопрос, как добывают другие без лицензии, куда смотрит куча правоохранительных органов, живущих на наши налоги?
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смотрят туда же, куда и с игорным бизнесом.
премьер говорит, что игровые салоны крышуют мусора, а аваков не понимает о чём он.
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