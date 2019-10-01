 Сегодня в Украине есть лишь одна компания с лицензией на добычу янтаря, - нардеп от СН Верещук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"За столько лет есть единственная компания, которая получила лицензию (на добычу янтаря. - Ред.). Я не буду ее рекламировать, можете посмотреть в реестрах. Женщина-хозяйка получила лицензию 10 лет назад и постоянно проходит семь кругов ада, отстаивая право на легальный янтарь. Тем брендом пользуются все президенты, когда готовят подарки за границу, этот бренд показывают на всех выставках - единственный, который имеет паспорт и разрешение на экспорт", - рассказала нардеп.

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Верещук также сообщила, что эту компанию сегодня включили в состав экспертов, которые сегодня консультируют правительство и занимаются разработкой законодательства по легализации добычи янтаря.

"Я видела это в Facebook, и мне радостно, потому что они знают, как это делать. Главное теперь - политическая воля. И она у нас есть", - подытожила она.

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