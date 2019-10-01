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Все про:Минобороны (5985) наемники РФ (935) операция Объединенных сил (1643)

 С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из 82-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На Луганском направлении после 1 часа ночи противник со стороны Доломиного выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского. С 6.25 до 7.00 оккупанты применили миномет калибра 82 мм, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Пивденного. Кроме того, после 7 утра враг устроил провокацию из стрелкового оружия неподалеку Золотого. На Донецком направлении около 3 часов ночи противник 10 минут из крупнокалиберного пулемета обстреливал позиции наших войск, оборудованные вблизи Новотроицкого. А около 9 утра со стороны Ужовки из станкового противотанкового гранатомета оккупанты вели огонь по защитникам Водяного", - говорится в сообщении.

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"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь с нашей стороны нет. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавили в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3151386
 
 
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Надеюсь была дана адекватная ответка и оккупанты теперь удобряют землю Домбаса!!! С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из 82-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3071
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Когда даже во время переговоров в минске враг не прекращает обстрелы а наоборот их наращивает ето говорит о том что он плевал на вас и не собирается ниочем договариваться. Нормальное руководство страны в таких случаях переговоры прекращают. Наши же проститутки продолжают ползать на коленях
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А почему молчит тот, кто говорил, что "надо просто перестать стрелять". Зеленский, тобі не соромно?
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Команда "Не стрелять" отдана, не стреляют, что еще надо ? О, да, отводят еще войська назад, чтоб физически миньі не могли долетать.
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Удел лохов,не освобождать украинцев и территории Украины,а подглядывать за врагом в дырочку.
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Вам, евреям, виднее. То-то вас уже 3 тыс лет гоняют по всем закоулкам, а вы нигде места себе не найдете. Від початку доби найманці РФ ведуть обстріл з 82-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6826 Наверное, не зря это.
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