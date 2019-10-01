 С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из 82-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На Луганском направлении после 1 часа ночи противник со стороны Доломиного выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского. С 6.25 до 7.00 оккупанты применили миномет калибра 82 мм, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Пивденного. Кроме того, после 7 утра враг устроил провокацию из стрелкового оружия неподалеку Золотого. На Донецком направлении около 3 часов ночи противник 10 минут из крупнокалиберного пулемета обстреливал позиции наших войск, оборудованные вблизи Новотроицкого. А около 9 утра со стороны Ужовки из станкового противотанкового гранатомета оккупанты вели огонь по защитникам Водяного", - говорится в сообщении.

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"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь с нашей стороны нет. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавили в министерстве.