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 Происшествия
  2028  25
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Все про:драка (1743) Нацполиция (10160) Полтава (489) правоохранительные органы (304)

 Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы

Сержант полиции, участвовавший в драке в Подольском районе Полтавы, вследствие которой несколько граждан получили телесные повреждения, уволен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Никакие заслуги не могут оправдать необоснованное избиение людей. За совершение любого правонарушения каждый должен отвечать по закону", - отметил начальник полиции Полтавщины Андрей Замахина.

По результатам служебного расследования, инициированного руководителем полиции области, согласно приказу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области от 01.10.2019, сержант полиции уволен со службы в полиции.

"Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа! Попутно информирую, что мы всегда открыты к диалогу и призываю граждан немедленно сообщать нам о любых нарушениях со стороны правоохранителей. Реагирование будет мгновенное, объективное и законное", - добавил Замахин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки. ДОКУМЕНТ

Также в полиции отметили, что в связи с тем, что одним из "фигурантов" уголовных производств является сержант полиции, материалы досудебного расследования по подследственности будут направлены в теруправление Государственного бюро расследований для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, инцидент произошел в период с 21 до 22 вечера, возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни, в Подольском районе. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения нескольким гражданам.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что один из участников конфликта - работник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и в основном служил в зоне АТО и ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3151384
 
 
 Топ комментарии
 
Ну хоть не представлен к награде. И за то спасибо Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 4352
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исходя из того что мудило действовало битой видимо перевели в бейсбольную команду Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 6062
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все наказали . считай инциндент исчетан . спасибо за внимание Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 4921
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Ну хоть не представлен к награде. И за то спасибо
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я думаю теперь он только этим заниматься и будет Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 4246
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Куда уволен? Если не в тюрьму - то не в счет.
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исходя из того что мудило действовало битой видимо перевели в бейсбольную команду Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 6062
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Решение об увольнении принимает командование... Решение об осуждении в рамках уголовного производства, принимает суд... Разницу между судебной и исполнительной властью, понимаешь?
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Полицейский - бандит должен наказываться строже и получать сроки больше, чем люди, которые не призваны контролировать порядок и законность. Это логично. То же и с судьями. Это должно быть в законах, но почему - то "слуги" не торопятся менять и исправлять Уголовный Кодекс Украины. У них все что угодно, но не это.
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Вы уголовный кодекс в руках, хоть раз, держали? (я уже не говорю о том, что его понимаете и им пользуетесь..). Почитайте раздел 17, сравните его с аналогичными преступлениями, совершаемыми частными лицами, а потом говорите... Кроме того, где имеется информация, что полицейский совершил преступление в форме, пользуясь служебным положением, при исполнении служебных обязанностей? Уже в который раз убеждаюсь - чем больше человек невежественен, тем более безапелляционен и уверен в своей правоте...
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все наказали . считай инциндент исчетан . спасибо за внимание
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Сабаков відмаже. повернуто через суд, нагородять, не хвилюйтесь.
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А должен быть посажен, хотя бы условно. Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби - Цензор.НЕТ 1474 Как минимум.
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На пять лет. Оно ж уже не изменицца, через год залетит и сядет на всю катуху.
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Лучше бы отправили на покаяние, а потом опять можно служить. Ну выгнали и что? Будет и дальше бухать и бить всех. А вот после покаяния ему бы было уже стыдно такое делать. А если бы и сделал - то попутали бусы и нужно опять на покаяние. Молиться чтобы Яхве облегчил муки покалеченным.
Мрази, беркутню оставили а теперь: Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби - Цензор.НЕТ 1653 , а мы не знали, а мы осуждаем бла-бла-бла. Князева рожа = если не знать шо мент, так скажешь что урка какой-то(сиделый бандос), или бандюк, который еще не сидел(не урка).
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*бЕсы(блин, попутали бесы и я написал - "бусы" Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби - Цензор.НЕТ 2090 )
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"Умер создатель Т9. Земля ему пуховик. Помойся с пивом" (с)
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то по детям стреляют, то нападают на женщин...Что происходит в полиции? Хрень какую-то понабирали!
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Уволен,и за совершенное им преступление будет восстановлен украинским судом на своё прежнее место работы,с денежной выплатой из кармана украинцев за вынужденные прогулы.
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риба гниє з голови.. досить переставляти ліжка в борделі
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