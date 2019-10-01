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 Политика Украины
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 "112.Украина" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Нацсовета по ТРВ об аннулировании лицензии на вещание

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск о признании противоправными и отменить решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором истцы оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, согласно которым им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание", - сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что истцами в административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под эмблемой "112.Украина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишение лицензии телеканала 112.Украина касается только цифрового вещания. Трансляции в интернете и кабельных сетях останутся, - Нацсовет ТРВ

Кроме того, в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, в котором содержится просьба к суду остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без изменений аудио-визуального ряда на канале вещания.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина". Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Источник: https://censor.net.ua/n3151382
 
   
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никогда никому не помогай пролезть во власть, от тебя первым же и избавятся "112.Украина" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Нацсовета по ТРВ об аннулировании лицензии на вещание - Цензор.НЕТ 3341
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ручной портновско-мертвечуковский тоже сойдёт.
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ой-ой, а с какого перепугу им вещание надо вернуть? папка в кремле задницу надерет?
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Хочу продаю лицензию, не хочу - суд заставит, на хрен тогда нужен Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания? Срок лицензии истек, условия договора не нарушены, а в суд все равно подано заявление. Вопрос решается наверно по другому, объявляется конкурс на радиочастоты, к конкурсу допускаются компании прошедшие аудит (не только финансовый но и со стороны СБУ). Кто выиграл тот и вещает.
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Это давление на свободу слова и честную журналистику!!! "112.Украина" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Нацсовета по ТРВ об аннулировании лицензии на вещание - Цензор.НЕТ 7825
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