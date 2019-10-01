 "112.Украина" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Нацсовета по ТРВ об аннулировании лицензии на вещание

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором истцы оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, согласно которым им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание", - сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что истцами в административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под эмблемой "112.Украина".

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Кроме того, в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, в котором содержится просьба к суду остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без изменений аудио-визуального ряда на канале вещания.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина". Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.