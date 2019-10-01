 Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
"Нет пока юридического механизма (привлечения к ответственности за кнопкодавство. - Ред.). Мы внесли законопроект, но депутаты из других фракций нас остро за это критикуют. Поэтому сейчас нет другого механизма кроме морального. Мы сказали: "сложите мандаты". Они ответили: "Не сложим". Ну что, мы будем бить их?" - пояснила она ситуацию с двумя кнопкодавами от СН Еленой Копанчук и Сергеем Литвиненко.
В то же время, Верещук заверила, что во фракции будут бороться с кнопкодавами.
"Мы будем бороться с теми, кто нарушает данные обещания, потому что мы давали коллективные обещания. И люди, которые голосовали за нас, они не разбираются, какая фамилия, они говорят: "вы обещали". И если такие случаи повторятся, то такие, как я, а я надеюсь, что таких будет много, мы будем ставить вопрос ребром - или мы, или они", - сказала нардеп.
Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.
Сидит Ленин и что-то пишет.
Подходит к нему Крупская.
- Что пишешь, Володенька?
- Мандаты, Наденька.
- ******* ты, Володенька...
железный...железобетонный
Хто тєльнік рвав за ЗЕ і за кнопкодавів..де ви, суки !?
наверноеточно не понимаете сути пропорциональной избирательной системы!
Суть в том, что голосуете вы за партию, а кто получит мандат определяет сама партия, т.е. вы не можете отозвать того кого не назначали. Получается что отозвать можно только мажоритарщика - получаем закон который не для всех и правящая партия будет тупо использовать его для давления на независимых от них мажоритарщиков (формровать негативное общественное мнение, затем "отзывать", и посредством перевыборов подсовывать уже своего).
В условиях зеленой диктатуры, я категорически против такого закона!!!
а можете еще теперь и ср*ть за трибуной... (пардон!)
та по их теории чеснейшие слуги народа должны были 1. не кнопкодавить 2. сами сложить полномочмя, но вся сказочка про слуг народа и новые лица оказалась туфтой
Этих начнут бить, если не захотят отказаться от мандата?
"Закон о прослушке нардепов будет принят. Те из "Слуги народа", кто против, могут уже сложить полномочия, - нардеп Верещук."
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg