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 Политика Украины
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Все про:ВР (23743) депутат (2738) кнопкодавство (35) Верещук (13)

 Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук

Пока отсутствует юридический механизм привлечения к ответственности за кнопкодавство, остается рассчитывать лишь на моральное наказание.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Нет пока юридического механизма (привлечения к ответственности за кнопкодавство. - Ред.). Мы внесли законопроект, но депутаты из других фракций нас остро за это критикуют. Поэтому сейчас нет другого механизма кроме морального. Мы сказали: "сложите мандаты". Они ответили: "Не сложим". Ну что, мы будем бить их?" - пояснила она ситуацию с двумя кнопкодавами от СН Еленой Копанчук и Сергеем Литвиненко.

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В то же время, Верещук заверила, что во фракции будут бороться с кнопкодавами.

"Мы будем бороться с теми, кто нарушает данные обещания, потому что мы давали коллективные обещания. И люди, которые голосовали за нас, они не разбираются, какая фамилия, они говорят: "вы обещали". И если такие случаи повторятся, то такие, как я, а я надеюсь, что таких будет много, мы будем ставить вопрос ребром - или мы, или они", - сказала нардеп.

Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151380
 
 
 Топ комментарии
 
да вони же в бубочку все играют - вонижедетиеще)))))))))
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А вот и очередная залененька вермишель. )))
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Нужен обещанный закон про отзыв депутата.
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Смольный.
Сидит Ленин и что-то пишет.
Подходит к нему Крупская.
- Что пишешь, Володенька?
- Мандаты, Наденька.
- ******* ты, Володенька...
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да вони же в бубочку все играют - вонижедетиеще)))))))))
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ще трохи в бубочку пограють і не стане ні "ілілі ми, ілі оні"
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А вот и очередная залененька вермишель. )))
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при петі спокійно кнопкодавили і не ходили на роботу без усякої "вермишелі"
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Заметь, при Порохе и не обещали бороться с кнопкодавами, а твои зеленые жабы еще как обещали. Но вам, зеленой плесени, продолжают ссать в очи...
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о, навіть не обіцяли боротися,Карл,порохоботи самі собі наклали у штанці Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 114
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Это вам, зебилам, Порох срет в штаны до сих пор. Хватит уже про Пороха, отвечайте за свои деяния.
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А при ЗЕ, который ругал прежних депутатов за кнопкодавство, теперь кнопкодавят не спокойно и не ходят на работу оглядываясь ?
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Пропонуєте "понять і простіть" ?! Валить ногами мразоту !!!!!!
Хто тєльнік рвав за ЗЕ і за кнопкодавів..де ви, суки !?
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по суті,2 депутати з СН кнопокодавили (1 раз) але роздувати з цього чергову мильну бульбашку зради безглуздо
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Нужен обещанный закон про отзыв депутата.
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ну и что мешает ? Рада почти ЗЕленая . проголосуют за что скажут
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присаживайся поудобнее . ждать придется очень очень долго

Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 8697
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Вы наверное точно не понимаете сути пропорциональной избирательной системы!
Суть в том, что голосуете вы за партию, а кто получит мандат определяет сама партия, т.е. вы не можете отозвать того кого не назначали. Получается что отозвать можно только мажоритарщика - получаем закон который не для всех и правящая партия будет тупо использовать его для давления на независимых от них мажоритарщиков (формровать негативное общественное мнение, затем "отзывать", и посредством перевыборов подсовывать уже своего).
В условиях зеленой диктатуры, я категорически против такого закона!!!
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Что-что не будете складывать мандаты? ну ладно!
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ну ладно...копкодавьте дальше...
а можете еще теперь и ср*ть за трибуной... (пардон!)
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Цирк мля... они не хотят, ну не бить же их. Хотя б в этом месяце молоко им бесплатное не выписывайте.
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Зебилы налетай принимать золотой дождь в глаза Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 9
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гера,завязуй зі своїми підерастіческими шуточками Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 8743
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Не, бить не нужно - не поможет. Рубить руки - средневековье. Почему бы не ввести наказание - все заседания до конца каденции сидеть в наручниках?
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гениальная отмазка и сцанина в глаза. а как звиздели соловьем перед выборами
та по их теории чеснейшие слуги народа должны были 1. не кнопкодавить 2. сами сложить полномочмя, но вся сказочка про слуг народа и новые лица оказалась туфтой
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а еще можно поставить на вид, выразить общественное порицание...
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Т.е те кто не проголосует за закон о прослушке должен сложить мандат, а тут просто не захотели? А там походу захотят 😀
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а самая дичь что эта маша глава комитета по обороне и разведке
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кормушка --штука не хила. в ній совісті не буває. так булоі при останньому баризі--навіть гірше. ну то таке. хочу бачити уже когось торкнутим законом України.
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Кароче, прогнали понти на публіку, а реального механізму позбавлення мандату катма. ЗЕкоМанда тріпачі.
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"тут играем, тут не играем..."
Этих начнут бить, если не захотят отказаться от мандата?

"Закон о прослушке нардепов будет принят. Те из "Слуги народа", кто против, могут уже сложить полномочия, - нардеп Верещук."
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депутатам от слугов нарида сказали "не воруй!!!", а они воруют. ну что теперь сажать их что ли?
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Зачем бить? Просто исключите их из фракции и включите императивный мандат)))
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Ось тепер я твоє запитання переадресую тобі.

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Ответ напоминает анекдот: подсудимый, вы признаете себя виновным? Нет! Ну раз нет, то на нет и суда нет!
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Да эта баба просто невероятно тупая, возможно, даже тупее самого тупого жопоблоковца!
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Логика железная у зебильни. В следующий раз может быть так: "Он растлил малолетнего и украл миллиард из казны,мы ему сказали сложить мандат, но он не захотел. Не бить же его"
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диствитильна...объявить благодарность!
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За остальных ХЗ,а Шуфрича отмудохать давно пора,прогуливает долго. уж.
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