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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (67) Разумков Дмитрий (221) Слуга народа (328)

 На должность главы партии "Слуга народа" выберут другого человека, - Разумков подтвердил, что покидает свой пост

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на его должность председателя партии "Слуга народа" выберут другого человека.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга после заседания согласительного совета.

"Мы об этом говорили ранее, что, пожалуй, не очень корректно, когда председатель парламента сразу является председателем партии. Я думаю, что будут изменения в партии, в руководстве партии - это моя позиция, мной было предложено. Я думаю, что будет меняться и устав партии и, возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре. Но для эффективного развития партийной структуры нужно много времени. К сожалению, у председателя Верховной Рады его недостаточно. Поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов и я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом", - заявил Разумков.

Он отметил, что вопрос, кто будет занимать его место в партии - будет решать съезд, который может состояться в конце этого месяца или в следующем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проведет в конце октября съезд и сменит главу, - Корниенко

На вопрос журналистов о том, будет ли также слагать полномочия Давид Арахамия с должности председателя фракции партии "Слуга народа", Разумков ответил: "У меня нет такой информации. Я думаю, что вам нужно обратиться к фракции "Слуга народа", но я не уверен, что они это подтвердят".

Источник: https://censor.net.ua/n3151379
 
 
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Как это интересно! Игра в бирюльки.
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Розумна истота.Первым понял шо скоро будуть бить и наверно ногами.
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Да ничего он не понял, просто прочитал Конституцию, согласно которой Голова Верховної Ради должен покинуть свою партию. Посмотрим, что будет дальше.
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Наворовался уже? И понимаешь что скоро запахнет жаренным?
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Плохой пример подают члены команды Президента. Не умно. Хотя "брачные союзы", бывает, существуют еще короче. Но они не публичны. В данном случае это не хорошо. Подставляется не только репутация Президента, но и Украина. Выход: не допускать подобные явления в будущем. Это касается и тех,кто хочет уйти, и тех, кто к этому толкает.
Уж коль привел Вас в свою команду Президент, будьте добры, уважайте его, помогайте ему и берегите его здоровье. Ведь он еще совсем молод, чтобы безболезненно держать удары в спину от своих же. Каким хорошим было начало!
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Владимир Зеленский упрекал Петра Порошенко за то, что виновные в расстрелах Майдана не наказаны.

При Зеленском виновные в этом начали возвращаться в Украину...

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Возвращаються ...
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Наверное что бы зенелейсский их посадил ....???.

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а чого ви перестали критикувати Зеленського за те, що він не провів парад?
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а по-моему виновные в расстрелах никуда с Украины не выезжали
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Касапы ...!!!!
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А как счасс ваш Свинарчук..
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Еще Барыга , - или ужэ предприниматель....
..
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А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ?....

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Наперсточники,помню когда перед выборами представили для лохотрата будущих министров в том числе доктор Комаровский,где они? Кто остался из анонсированных?
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пока разбежалось БПП и Народный Фронт,Слуга народа еще на месте
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аха!!попробуй и выгони!!разбегаются кто понял во что вляпался!!а вот зебилы (как пишеш как раз и нет)Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост - Цензор.НЕТ 8658 На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост - Цензор.НЕТ 1650
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чёт не пойму??войну на раз-два закончат а вот партию реформировать оказывается намного сложней!!??(и само собой напрашивается вопрос??что в преоритете??) На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост - Цензор.НЕТ 1531 На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост - Цензор.НЕТ 1060
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