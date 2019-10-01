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 Политика Украины
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Все про:таможня (1482) Гончарук_Алексей (133)

 Новая таможня ориентировочно будет запущена 1 ноября, - Гончарук

Новая Государственная таможенная служба Украины (ГТС) ориентировочно будет запущена 1 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов.

"Уже сейчас новая таможня только создается. Нам нужно еще приблизительно пару недель, для того чтобы перезагрузить средний кадровый состав новой таможни, и мы надеемся, что приблизительно 1 ноября мы запустим новую таможню и вы сможете увидеть и ощутить первые существенные изменения на таможне", - сказал Гончарук.

Он признал, что до сих пор на таможнях работают коррупционеры, однако уже до конца года, по его словам, кадровый состав ГТС будет обновлен и очищен от недобросовестных чиновников на местах.

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"Сейчас до сих пор на таможнях, к сожалению, работают коррупционеры. Мы это знаем, и это не только на таможнях - в частности, в Архитектурной инспекции, Гослесагентстве, Госкомземе и многих других органах на местах остались коррупционеры, и это лишь вопрос времени. Если кто-то думает, что добежит до Киева и кому-то что-то занесет и все будет по-старому, то очень ошибается. Нам нужно еще пару месяцев, чтобы сделать перезагрузку власти и таможни в том числе", - заявил глава правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3151376
 
 
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Ещё не плохо бы сделать растаможку 2000 евро и такое гамно как розетка и цитрус закроются.
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Ну если честно и не кривя душой, то ее уже давным давно "запустили" Новая таможня ориентировочно будет запущена 1 ноября, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2219
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23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Так ведь они уже ее запустили. Дважды. Первый раз в начале сентября, а второй - к концу сентября.
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И что, ни один "французский писатель фантаст" из старой таможни в новую не переползет?
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И даже не сомневайтесь, ни-ни
Это ОПЯТЬ будут все новые лица Нову митниця орієнтовно буде запущено 1 листопада, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9144
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Скептично отношусь к таким "стремительным реформам". Патрульных полицейских дольше обучали, чем теперь таможенников. Где они возьмут за пару недель тысячи подготовленных как следует людей?
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Ещё не плохо бы сделать растаможку 2000 евро и такое гамно как розетка и цитрус закроются.
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А, чё, новые- старые рожи брать перестанут? С трудом верится...Всю таможню нужно сдать в концессию фирме из цивилизованной европейской страны. Быдляк всегда будет воровать.
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