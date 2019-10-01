 Новая таможня ориентировочно будет запущена 1 ноября, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов.
"Уже сейчас новая таможня только создается. Нам нужно еще приблизительно пару недель, для того чтобы перезагрузить средний кадровый состав новой таможни, и мы надеемся, что приблизительно 1 ноября мы запустим новую таможню и вы сможете увидеть и ощутить первые существенные изменения на таможне", - сказал Гончарук.
Он признал, что до сих пор на таможнях работают коррупционеры, однако уже до конца года, по его словам, кадровый состав ГТС будет обновлен и очищен от недобросовестных чиновников на местах.
"Сейчас до сих пор на таможнях, к сожалению, работают коррупционеры. Мы это знаем, и это не только на таможнях - в частности, в Архитектурной инспекции, Гослесагентстве, Госкомземе и многих других органах на местах остались коррупционеры, и это лишь вопрос времени. Если кто-то думает, что добежит до Киева и кому-то что-то занесет и все будет по-старому, то очень ошибается. Нам нужно еще пару месяцев, чтобы сделать перезагрузку власти и таможни в том числе", - заявил глава правительства.
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