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 Общество
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Все про:Бахматюк (101) Ukrlandfarming (49) Укрлендфарминг (62)

 Пока мы не изменим качество жизни в Украине, будет отток лучшего персонала за границу, - НR-директор "Укрлендфарминг"

HR-директор одного из крупнейших агрохолдингов страны группы компаний "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) Наталья Романенко рассказала о том, как трансформировался рынок труда за последние годы, почему украинцы едут работать за границу и как сделать эффективной службу занятости в Украине.

Изменения на рынке труда диктуют новые требования к работодателям, рассказала Наталья Романенко в интервью, которое вышло в программе "Эспрессо.Капитал" на телеканале "Эспрессо". Рынок труда очень изменился, считает она. Если посмотреть на статистику, в 2017 году на 10 вакансий приходилось 50 безработных, в 2018 - 4, в этом году 3 работника на каждые 10 вакансий.

"Причин очень много, - говорит НR-директор "Укрлендфарминг" - В первую очередь, это демографический вопрос. Это уменьшение численности населения Украины, в том числе трудоспособного, экономически активного населения. С другой стороны, выезд за границу населения очень сильно сократил численность безработных работников в Украине". Эти изменения повлияли на то, что при поисках работы кандидаты становятся более требовательными к условиям труда, возможности медицинского страхования, льгот и так далее.

Наталья Романенко рассказала, что проводила исследования, опрос среди бывших работников компании, знакомых, уехавших за границу, при каких условиях они бы вернулись. Большинство из опрошенных сказали, что если бы заработная плата в Украине была бы хотя бы на 20% меньше, чем в Европе, они готовы охотно вернуться, потому что оставлять семьи, оставлять друзей, оставлять привычную жизнь и подвергаться таким культурным изменениям новой среде они бы не хотели. Кроме того, трудовую миграцию стимулирует недостаточное качество жизни.

"Если говорить о причинах, люди едут не столько, чтобы получить больший доход, сколько получить качественную жизнь для себя и своих детей. Поэтому если смотреть, например, на сельское население Украины, пока мы не разовьем инфраструктуру села, оттуда будут массово выезжать люди и не столько за границу, но и в город. Пока мы не изменим качество жизни в Украине: качество медицины, образования, досуга, культурного развития, до тех пор у нас будет этот отток лучшего персонала за границу".

Между тем эффективность работы Центров занятости вызывает много вопросов. Случаи успешного сотрудничества с центрами занятости у работодателей есть, но они единичны. "К сожалению, Центр занятости не может нам обеспечить то количество персонала, которое нам необходимо для бизнеса. В любом случае центры занятости нужны, но они должны переформатировать свою работу. Центр занятости, понимая тенденцию, что технологии в Украине живут до 3 лет и очень быстро меняются, могут стать партнерами бизнеса в части переобучения взрослого населения. Когда профессия становится неактуальной, нужно быстро получить новую профессию - здесь Центр занятости может быть надежным и очень хорошим партнером. Но опять же при условии, что для этого будут пересмотрены соответствующие законодательные нормативы и вообще пересмотрена система обучения, образовательные стандарты и профессиональные стандарты, - считает Наталья Романенко. - И если в Украине будет такая возможность очень быстро получить новую квалификацию, через год-два, а не за 5 лет, то соответственно этот человек сможет опять-таки найти себя на рынке труда и успешно реализоваться".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). На предприятиях группы компаний в 22 регионах Украины работает около 20 тыс. человек. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3151374
 
   
 Топ комментарии
 
Напевно вона не чула що епоха бідності вже скінчилася.
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"Причин очень много, - говорит НR-директор "Укрлендфарминг" - В первую очередь, это демографический вопрос. Это уменьшение численности населения Украины, в том числе трудоспособного, экономически активного населения. С другой стороны, выезд за границу населения очень сильно сократил численность безработных работников в Украине"
Опять дамочка лукавит. Давайте признаемся себе честно. Причина ОДНА. За последние годы цены на все у нас уже почти сравнялись с соседями из ЕС, на некоторые товары даже больше. Уровень заработной платы остался практически таким же. Максимум на 10% увеличился. То что поднимали минималку это ничего не значит. Просто часть зарплаты работника перекочевала из черной/серой в белую. Вот и все. Покуда у нас минимальная зарплата не вырастет до 800-1000 евро в месяц кадровая ситуация будет только ухудшаться. Остальное все вигня что она говорит.
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63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во втором туре. Сторонники Порошенко зарабатывают в Польше, не платят налоги в бюджет Украины. Им плевать на рост безработицы, падение гривны и падение ВВП в 2 раза.
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Чем больше будет отток, тем меньше денег потратят на перепись населения? А то как-то 5 миллиардов многовато для этой сомнительной процедуры Пока мы не изменим качество жизни в Украине, будет отток лучшего персонала за границу, - НR-директор "Укрлендфарминг" - Цензор.НЕТ 9060
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63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во втором туре. Сторонники Порошенко зарабатывают в Польше, не платят налоги в бюджет Украины. Им плевать на рост безработицы, падение гривны и падение ВВП в 2 раза.
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Ээээ, а как же деньги от заробитчан, которые они переказали в Украину? ТЫЦ ... Я даже ссылку привел на ваш любимый Г+Г, шоб меня не объявили брехуном и перекручивателем фактов
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Заробитчане работают на польскую экономику и ничего не платят в бюджет Украины. Заробитчане живут за счет того, что остальное население Украины платит за них: пенсии, строительство дорог, армию и т. д.
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А сторонники Зе не платят налогов в принципе, их цель - сидеть на ше государства.
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В регионах, где больше стронников Зеленского
- работают на предприятиях и платят налоги.
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Напевно вона не чула що епоха бідності вже скінчилася.
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Когда крупный бизнес начнет платить конкурентные с восточной Европой з/п, отток моментально прекратиться.
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Вы правы. Но! если сейчас в Кременчуге, например, инженер имеет 7 к грн, в польше, в сопоставимом городе, доходит до 25-30 к, зависит от курса. Примечательно, что цены в общем то одинаковы. и получается, что лет, разве что, через 15 будут такие же зп
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может и 10к+, но цены у нас последнее время выросли
как в гривне по факту, так и в долларе по курсу
, а вот в Польше инженер поболе 25/30,
за эти деньги там можно просто работать и не думать,
к слову
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Дико плюсую. Сам из Кремня и подтверждаю что все так и есть. А в Польше мясные продукты и молочка даже дешевле, правда овощи дороже. И еще заметьте, что в Польше он получит 25-30 к далеко не за квалифицированную работу инженера. Там это минимальная зарплата за низкоквалифицированный труд.
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7 к? Да ладно! Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9140 У нас грузчики 11 тыс. имеют! Торговые - от 15, инженеры (по себе сужу) - за 30! Во Львов перебирайтесь
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Ну получается в Киеве жлобы, а не работодатели
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Филатов, теперь вот Бахматюк... Чёта подозрительно часто на Цензоре стала появляться реклама оскандалившихся барыг и народных слуг.
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Гражданин, не мешайте работать. И ваши намёки на заказные материалы беспочвенны. Пока мы не изменим качество жизни в Украине, будет отток лучшего персонала за границу, - НR-директор "Укрлендфарминг" - Цензор.НЕТ 5213
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хороший ЛЕНДфарминг, только ЛЕНД краденый, в так самое ничиво
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Есть такое дело.
А с оттоком кадров вообще просто все. Пока у польского фермера работать выгоднее, чем у Бахматюка, так есть и так будет. Так что не надо петь осто3,14здившие всем песни про качество жизни: платите справедливо, а качество жизни изменится без вас.
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Так заработная плата кстати и есть один из основных показателей КАЧЕСТВА жизни. Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9169 Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9169 Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9169
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очевидное-невероятное.
открытие америки прям сделала
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"Причин очень много, - говорит НR-директор "Укрлендфарминг" - В первую очередь, это демографический вопрос. Это уменьшение численности населения Украины, в том числе трудоспособного, экономически активного населения. С другой стороны, выезд за границу населения очень сильно сократил численность безработных работников в Украине"
Опять дамочка лукавит. Давайте признаемся себе честно. Причина ОДНА. За последние годы цены на все у нас уже почти сравнялись с соседями из ЕС, на некоторые товары даже больше. Уровень заработной платы остался практически таким же. Максимум на 10% увеличился. То что поднимали минималку это ничего не значит. Просто часть зарплаты работника перекочевала из черной/серой в белую. Вот и все. Покуда у нас минимальная зарплата не вырастет до 800-1000 евро в месяц кадровая ситуация будет только ухудшаться. Остальное все вигня что она говорит.
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ок, скажи какая минимальная зарплата в Польше.
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Мне пох минималка в Польше. Мне достаточно знать, что наши заробитчане там имеют от 700 до 1000 баксов в месяц за низкоквалифицированный труд. Остальное мине похер. Вот покуда здесь больше не станет глупо рассчитывать что люди уезжать не будут. Молодежь так и подавно. Их тут ничего не держит.
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Цей процес вже не остановити.Хіба що закрити кордони та получити майдан.Нема довіри до "нашіх" буржуїв.Та гнути спину на це бидло не бажано.
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Что за порохоботство - при Мародере в 2018 наибольший ВВП по ППС на душу населения за всю историю независимости???
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Каждодневное открытие Америки просто поражает..
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Cze tupa *****, nehay spochatku navchitsja lujdsjkomu stavlennju do inshih!
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Вообще удивляюсь фирмам, которые держат в штате подобные подразделения.
Совершенно бесполезные дармоеды.
Какие то прыщавые девочки, задающие вопросы не по существу, ни грамма не понимающие в предметной области.
Кого, вообще, они могут рекомендовать?
Типо, депутатов от слуги урода, которых надо обучать табличке умножения в Трускавце.
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- Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии. Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 244.
Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 2393 ..
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Может пора наступить олигархам на горло. Они то по мировым ценам продукцию продают, а зарплату платят работникам в два раза меньше.
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Поки не почнуть саджати таких негідників як бахматюк, косюк та їм подібних - ладу в Україні не буде.
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пізно кізонька бекнула. Для нас вже все багато чого пізно, - процес розчарування йде лавиноподібно.
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