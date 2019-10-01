 Пока мы не изменим качество жизни в Украине, будет отток лучшего персонала за границу, - НR-директор "Укрлендфарминг"

Изменения на рынке труда диктуют новые требования к работодателям, рассказала Наталья Романенко в интервью, которое вышло в программе "Эспрессо.Капитал" на телеканале "Эспрессо". Рынок труда очень изменился, считает она. Если посмотреть на статистику, в 2017 году на 10 вакансий приходилось 50 безработных, в 2018 - 4, в этом году 3 работника на каждые 10 вакансий.

"Причин очень много, - говорит НR-директор "Укрлендфарминг" - В первую очередь, это демографический вопрос. Это уменьшение численности населения Украины, в том числе трудоспособного, экономически активного населения. С другой стороны, выезд за границу населения очень сильно сократил численность безработных работников в Украине". Эти изменения повлияли на то, что при поисках работы кандидаты становятся более требовательными к условиям труда, возможности медицинского страхования, льгот и так далее.

Наталья Романенко рассказала, что проводила исследования, опрос среди бывших работников компании, знакомых, уехавших за границу, при каких условиях они бы вернулись. Большинство из опрошенных сказали, что если бы заработная плата в Украине была бы хотя бы на 20% меньше, чем в Европе, они готовы охотно вернуться, потому что оставлять семьи, оставлять друзей, оставлять привычную жизнь и подвергаться таким культурным изменениям новой среде они бы не хотели. Кроме того, трудовую миграцию стимулирует недостаточное качество жизни.

"Если говорить о причинах, люди едут не столько, чтобы получить больший доход, сколько получить качественную жизнь для себя и своих детей. Поэтому если смотреть, например, на сельское население Украины, пока мы не разовьем инфраструктуру села, оттуда будут массово выезжать люди и не столько за границу, но и в город. Пока мы не изменим качество жизни в Украине: качество медицины, образования, досуга, культурного развития, до тех пор у нас будет этот отток лучшего персонала за границу".

Между тем эффективность работы Центров занятости вызывает много вопросов. Случаи успешного сотрудничества с центрами занятости у работодателей есть, но они единичны. "К сожалению, Центр занятости не может нам обеспечить то количество персонала, которое нам необходимо для бизнеса. В любом случае центры занятости нужны, но они должны переформатировать свою работу. Центр занятости, понимая тенденцию, что технологии в Украине живут до 3 лет и очень быстро меняются, могут стать партнерами бизнеса в части переобучения взрослого населения. Когда профессия становится неактуальной, нужно быстро получить новую профессию - здесь Центр занятости может быть надежным и очень хорошим партнером. Но опять же при условии, что для этого будут пересмотрены соответствующие законодательные нормативы и вообще пересмотрена система обучения, образовательные стандарты и профессиональные стандарты, - считает Наталья Романенко. - И если в Украине будет такая возможность очень быстро получить новую квалификацию, через год-два, а не за 5 лет, то соответственно этот человек сможет опять-таки найти себя на рынке труда и успешно реализоваться".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). На предприятиях группы компаний в 22 регионах Украины работает около 20 тыс. человек. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.