 Закон о прослушке нардепов будет принят. Те из "Слуги народа", кто против, могут уже сложить полномочия, - нардеп Верещук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя снятие депутатской неприкосновенности, Верещук отметила: "Я это делала сознательно. Мы лишили депутатов неприкосновенности. Политический индемнитет - он остается, но я прекрасно понимаю, чем он отличается от всех видов защищенности. И если кто-то из моих коллег думал, что мы это проголосовали для проформы, то нет - мы идем дальше и делаем то, что хотят люди. И я убеждена, что мы вернемся к этому законопроекту (№ 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам. - Ред.) и проголосуем его".

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Нардеп добавила, что "слуги народа" знали, куда шли и должны помнить о данных обещаниях.

"Такое голосование (за законопроект (№ 1009. - Ред.) будет для них тестом. И это должно иметь объяснение. Нельзя пообещать, а потом делать вид, что мы этого не говорили. В 9-м созыве так не будет, и если кто-то этого не понимает, то лучше сейчас сложить полномочия", - резюмировала Верещук.

Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.