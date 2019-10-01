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 Политика Украины
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Все про:депутат (2738) Слуга народа (328) Верещук (13)

 Закон о прослушке нардепов будет принят. Те из "Слуги народа", кто против, могут уже сложить полномочия, - нардеп Верещук

Народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук заявила, что изменения в УПК, "Закон о статусе народного депутата", которые дают право на обыск депутата, доступ к его банковским счетам, прослушку для ГБР и НАБУ, будет непременно принят.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя снятие депутатской неприкосновенности, Верещук отметила: "Я это делала сознательно. Мы лишили депутатов неприкосновенности. Политический индемнитет - он остается, но я прекрасно понимаю, чем он отличается от всех видов защищенности. И если кто-то из моих коллег думал, что мы это проголосовали для проформы, то нет - мы идем дальше и делаем то, что хотят люди. И я убеждена, что мы вернемся к этому законопроекту (№ 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам. - Ред.) и проголосуем его".

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Нардеп добавила, что "слуги народа" знали, куда шли и должны помнить о данных обещаниях.

"Такое голосование (за законопроект (№ 1009. - Ред.) будет для них тестом. И это должно иметь объяснение. Нельзя пообещать, а потом делать вид, что мы этого не говорили. В 9-м созыве так не будет, и если кто-то этого не понимает, то лучше сейчас сложить полномочия", - резюмировала Верещук.

Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151373
 
 
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прогуляют всей монобандой.
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ну вот тут возразить не чего - все правильно - поддерживаю
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Ну а если не быть против, а просто воздержаться или прогулять, то норм? Закон о прослушке нардепов будет принят. Те из СН, кто против, могут уже сложить полномочия, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 4611
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прогуляют всей монобандой.
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потом справки принесут от дохтура, который "в ж*пу".
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Зеленский все правильно делает. Поэтому растут рейтинги Украины и его поддерживт все цивилизованные страны. А противники Зеленского тянут Украину по пути КНДР в вышиванках.
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При Зеленском Украина равный партнер США, ЕС. При Порошенко Украина была попрошайкой.
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Рюзьге свинка прибежала за сыром?
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Stop ignoring the question and running away like a rat!))) ruski svinka!)))
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Ruzge piglet pull the finger out your ass and answer the question: do you understand English since you're writing from GW?
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хорошие сны тебе снятся... Но реальность другая, деточка
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вся пресса "равного партнера" пестрит подобными картинками "имиджа" моники шмаркля
Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук - Цензор.НЕТ 5167
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
А я угораю с русских. Представляю с какой завистью они смотрят сейчас на Украину, как завидуют стремительному улучшению жизни простого народа и нашей чесной и патриотической власти во главе с нашим общенациональным Лидером- Владимиром Зеленским!
Вдумайтесь при порохе семьей решали, кушать картошку сегодня или на завтра немного оставить, сегодня большие семьи украинцев с деловым видом выбирают себе вторую-третью машину в семью, вальяжно гуляя по огромным автосалонам.
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сема не делайте мне нервы - вы таки, шо не понимаете, суть момента - моника левински , оцените прозвище и это президент Украины ,да,да действующий президент Украины и даже я не смог бы такое придумать про него - та шо вы в корне не правы
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Бубочка наша)
Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
Вова, хто ти? (С)
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А те из СН кто занимался кнопкодавством уже сложили полномочия?!
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Дмитрий Ч
А те из СН кто занимался кнопкодавством уже сложили полномочия?!
Вони вже передумали за це карати - не такий великий гріх... Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук - Цензор.НЕТ 4470

Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук - Цензор.НЕТ 7552

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Да нет законного механизма ) они ещё не приняли законы
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Как будто раньше не было прослушок и компромата,разница лишь в том,что будет как бы законно,но это в корне противоречит конституции
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Глядя на фото этой неприятной особы пригадалось:


ЗЕбезяны жили на вершинах деревьев, а так как звери редко смотрят вверх, то обезьянам и Народу Джунглей не приходилось встречаться. Они помирились на том, что придумали поговорку: «Все джунгли будут думать завтра так, как обезьяны думают сегодня», и очень этим утешались. Никто из зверей не мог до них добраться, и никто не обращал на них внимания… - Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим - значит, это правда! - кричали ЗЕбезяны

- Хорошо! Начнём же пляску Каа - Пляску Голода. Сидите смирно и смотрите!...
-ЗЕбезяны, - наконец послышался голос Каа, - можете вы шевельнуть рукой или ногой без моего приказа? Говорите.
- Без твоего слова мы не можем шевельнуть ни рукой, ни ногой, о Каа!
- Хорошо! Подойдите на один шаг ближе ко мне!
Ряды ЗЕбезьян беспомощно качнулись вперёд, и Балу с Багирой невольно сделали шаг вперёд вместе с ними.
- Ближе! - прошипел Каа.
И обезьяны шагнули ещё раз.
Маугли положил руки на плечи Багиры и Балу, чтобы увести их прочь......
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Ну на счёт «нельзя пообещать , и не делать» , это слегка не правда .)
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Что значит прослушка? Вообще вся деятельность слуг народа ДОЛЖНА документироваться! Закон о прослушке нардепов будет принят. Те из СН, кто против, могут уже сложить полномочия, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 3665
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ты это - надо быть скромней - история оценить и не чего заранее предрикать та)))
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диктатура у чистому вигляді тепер нардеп простий кнопкодав ви зробили це разом
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Воровать депутатам запрещают - такого при Порошенко не было. При Порошенко нищие депутаты купили киевские квартиры, крутые тачки и отжимали бизнесы.
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скажу вам даже нардеп типо- козак Гаврилюк обзавелся легальной квартирой в Киеве и Василькове и джипом и это то что на виду .Так это тот ,кому помахав 1 долларом он сразу упал -отжался .Хрошая идея быть на прослушке и днем и ночью пока депутаны . думали попадут в малину .
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в их переписках-переговорах ничего кроме "х..р в ж..", "у вас есть потрах..тся" и прочей непотребщины не найдете. Бессмысленный закон бессмысленных людишек для простолюдинов Закон о прослушке нардепов будет принят. Те из СН, кто против, могут уже сложить полномочия, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 8781
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такими вещами по телефону и мессенджеру только самые тупые из них обменивались! Те что поумнее использовали доверенных лиц и защищенные каналы связи.
Ну будут иметь по два телефона: один для всех, а второй только для узкого круга лиц, в который НАБУ не входит
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Ты прав, так можно и из феодализма выйти. Аж страшно. А куда девать 5 процентов?
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Вот любопытно: ты косой потому что дэбил или постоянно бухой?
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Интересное заявление. То есть нардепам СН разрешается быть только "за", а если своё мнение, то сложить полномочия? И эта большевичка, которая, естественно, всегда права, возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки. Интересно, кто ей рассказывает, где правда-матка и кто предатели?
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Она слышала что-нибудь о плюрализме мнений? КоМанда зебилов тянет Украину в тоталитаризм?
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Это очень хороший закон, который позволит не только МВД и СБУ прослушивать, но и НАБУ.

Дубинский (говорящая жопа Коломосйского): "этот закон Шабунина и всяких соросят нельзя принимать. Мы прокатили закон этих дол...ов"

Правда не учел одно, что подавал этот законопроект в парламент - сам Зеленский

Т.е депутат Дубинский от СН назвал Зеленского дол...ом...))
Лишь бы не принимать хороший реформаторский закон.. который помешает творить беспредел Аваковской банде с Бабломойским.
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Та мабуть таки треба. Бо всі попередні намагання, якось вгамувати хуцпУ депутатів, результатів не дали. Так, серед них є десь чверть порядних людей, але ж вирішу є більшість,яка не завжди порядна .
Тому повиннні бути от такі потенціально каральні механізми для очільників країни.
Можуть заперечити, що, наприклад, в Китаї високопосадовців навіть стріляють, але вони продовжують красти. Так.
Але на якому зараз місці в світі Китай?
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З Ради намагаються зробити "Госдуру"- слухняне,контрольоване стадо що реалізує забаганки кількох виродків! А недалеке бидло,зване "народом",буде вищати від захвату й кричати "розіпни"!,не розуміючи,що все це лише спосіб дістати владу й взяти за горло всіх і кожного! Як не раз вже бувало!
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- Подслушивать некрасиво.
- Зато увлекательно и поучительно. Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук - Цензор.НЕТ 7862
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Если бы эта старшая над младшими слуга #рода имела хоть какое-то представление о реальной истории, то знала бы что во все времена наблюдается устойчивая закономерность и как раз самые крикливые инициаторы репрессий в итоге первыми попадают под эти самые репрессии... Давай жги, бестолочь. Будем наблюдать, как вы сами себя пожираете..
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Vadym Tsyrkalyuk
а они не захотят- не бить же их
А чому ні? Було б кумедно... Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук - Цензор.НЕТ 5025

Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук - Цензор.НЕТ 3574

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