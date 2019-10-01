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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1466) Совет Европы (552) Франция (2129)

 Россия должна в полном объеме выполнять свои уставные обязательства в Совете Европы, - МИД Франции

Франция приветствует освобождение Россией украинских политических заключенных и военнопленных и заявляет о своей поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом 30 сентября в ходе выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила государственный секретарь по европейским делам министерства Европы и иностранных дел Франции Амели Моншален, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я приветствую обмен удерживаемыми лицами, который произошел между Украиной и Россией, в частности, освобождение украинских военных моряков и Олега Сенцова. Это вселяет надежду на установление доверия и будет способствовать существенному диалогу для политического урегулирования конфликта в Украине", – отметила Моншален.

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Она подчеркнула, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах территориально признанных границ.

Россия должна в полном объеме выполнять свои уставные обязательства в Совете Европы, добавила госсекретарь МИД Франции.

Франция сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3151371
 
   
 Топ комментарии
 
Франция, а по-моему Расия плевала на ваши правила
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Більше дупіту Путлєру лижіть і дістанете до його совісті.
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Взносы в уставной капитал ПАСЕ внесли - уставные обязательства выполнили.
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например не нападать на соседние страны и не отжимать аннексировать у них полуострова?
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Нет, платить членские взносы, а то организация загнется
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ааа.. тю, а я думала у них там реально какие-то правила, честь и совесть
а у них "клиент всегда прав" в самом извращённом смысле слова клиент..
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срали кацапи на вас шісток ними проплачених...
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Франция, а по-моему Расия плевала на ваши правила
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А ось і " нашипартньори" своє слово сказали
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Надо было это перед голосованием за возвращение кацапов говорить.
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она и выполняет ложит на всех а вы и рады стараться еврошлюхи
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