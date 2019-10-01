 Россия должна в полном объеме выполнять свои уставные обязательства в Совете Европы, - МИД Франции

Об этом 30 сентября в ходе выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила государственный секретарь по европейским делам министерства Европы и иностранных дел Франции Амели Моншален, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".



"Я приветствую обмен удерживаемыми лицами, который произошел между Украиной и Россией, в частности, освобождение украинских военных моряков и Олега Сенцова. Это вселяет надежду на установление доверия и будет способствовать существенному диалогу для политического урегулирования конфликта в Украине", – отметила Моншален.

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Она подчеркнула, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах территориально признанных границ.



Россия должна в полном объеме выполнять свои уставные обязательства в Совете Европы, добавила госсекретарь МИД Франции.

Франция сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.