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 Общество
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Все про:Днепр_город (2829) транспорт (1300) Филатов (355)

 В Днепре убирают маршрутки и запускают автобусы с кондиционерами и Wi-Fi

В Днепре по поручению городского головы Бориса Филатова начали реорганизацию транспортной сети.

 Цель - убрать малогабаритные маршрутки, чтобы вместо них ездили автобусы большой вместимости с кондиционерами, в которых горожанам будет комфортно и безопасно передвигаться.
"У меня был очень серьезный разговор с директором департамента транспорта, до апреля следующего года нужно полностью навести порядок в транспортной сфере, а именно - с маршрутками. Уже сейчас в город будут заходить перевозчики с большими автобусами. Это принципиальное стратегическое решение ", - отметил мэр Днепра в эфире программы" Грани "на" 34 канале ".

Так, в городе уже появился новый перевозчик с 13 современными автобусами большой вместимости. Он приобрел их за свой счет в Швеции. Стоимость одного автобуса - около 40 тыс. евро. Они имеют Wi-Fi, пандусы, место для колясок, устройства для зарядки гаджетов, а вскоре в автобусах планируют установить терминалы для оплаты проезда. Кроме этого, машины экологичные.

В Днепре убирают маршрутки и запускают автобусы с кондиционерами и Wi-Fi 01

Также, по словам Бориса Филатова, Днепр закупит 33 новых троллейбуса у "Южмаша".
"Предприятие выиграло тендер, я очень горжусь этим сотрудничеством. До конца года "Южмаш" обещает поставить нам 12 новых троллейбусов, все 33 получим до сентября 2020 года. Руководство "Южмаша" тоже благодарно за то, что заказ именно в городе. Я думаю, что наши коллеги справятся, и мы запустим новый троллейбусный маршрут ", - отметил Борис Филатов.

Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3151369
 
   
 Топ комментарии
 
Хороша ідея.
А то вже дістали ці убиті "скотовозки".
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да филе пора уходить - он же много делает для горожан ,как и порох для украинцев - зе режим так хочет
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в чем не прав - поконкретней можно? сейчас моника и к по приказу шефа бени съедает мера Днепра - в чем я не прав? - как вам просто не стыдно такое писать,я очень возмущен
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Хороша ідея.
А то вже дістали ці убиті "скотовозки".
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На некоторых маршрутах они оправданы. Но далеко не на всех.
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Оправданы малогабаритные пассажирские микроавтобусы, а не переделанные, ушатанные грузовые скотовозы. Лютой ненависть. ненавижу маршрутки, их владельцев, их водителей и городских мафиози у этой кормушки. И думаю я не одинок.
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Ещё как не одинок. Я вообще перестал ездить на общественном транспорте с некоторых пор, и почти исключительно на личном передвигаюсь, хотя это дороже и больше вредит экологии - но достали!!!
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по центру эти вай-фаи фиг проедут.....
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в польше это не мешает таким автобусам ездить по узеньким улочкам) да еще и достаточно быстро. к тому же гармошки тоже ездят.
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а в Польше во втором ряду паркуют авто???...то-то!))))
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НАХРЕНА АВТОБУС В ЦЕНТРЕ? там тронвай и троллейбус неплохо справлялся сто лет уже.
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Метра не будет ещё лет 10. Запомните этот твист.В смысле разворовывание денег на метро.
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да филе пора уходить - он же много делает для горожан ,как и порох для украинцев - зе режим так хочет
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Ты уже не знаешь, как поглубже лизнуть порошку задницу. Самому не омерзительно подобным заниматься?
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в чем не прав - поконкретней можно? сейчас моника и к по приказу шефа бени съедает мера Днепра - в чем я не прав? - как вам просто не стыдно такое писать,я очень возмущен
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Зелёные рептилии, типа тебя, до сих пор не врубаются, что они не просто омерзительны, но и зловонны. Он вас несёт гнилым болотом даже с монитора.
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ну, сказал, как в лужу перднул...
Чотаржу.
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Вот что значит спорить Зелей, Филатов сразу засуетился...
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ЮЖМАШ уже троллейбусы вместо ракет выпускает?
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лет 25 уже как
правда по цене они получаются как ракеты
поэтому и приходится в Белоруси покупать
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позитивна новина, маршрутки - то фуфло.
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Не ужели сраные богданы отправятся на свалку?
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Если честно, лучше бы он подумал о электробусах. Во всем мире электробусы вытесняют автобусы, а тем более где с экологией проблемы
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есть пару аккумуляторных троллейбуса в Днепре
пойдет ?
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Ведь производство аккумуляторов и их утилизация так полезны для окружающей среды.
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Удивили...Трактора ЮМЗ тысячами клепали не говоря о ракетах и никто не считал это восьмым чудом света а сегодня на открытие общественного сортира приезжают президенты ленточку перерезать, нашли чем гордиться...
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но на выборах мэра победит "зеленый" фитнесс - тренес или просто кум уборщицы из 95 квартала
Нарiд так проголосует ему нужны новые прикольные мордашки из инстаграмма
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Перечитував "Як ми писали роман" Джерома К. Джерома - знайшов персонажа, який можна визначити як "зебіл 19 ст."

Он был услужливый паренек, но туп до умопомрачения. В тот год на небе появилась комета, и все только и говорили, что о ней. Однажды Джимми сказал мне:
«Говорят, скоро здесь будет комета, сэр?» - Он сказал это так, словно речь шла о цирковом представлении.
«Будет! - ответил я. - Она уже здесь. Разве ты не видел ее?»
«Нет, сэр».
«Тогда посмотри на нее сегодня вечером. Это очень интересно».
«Да, сэр, мне хотелось бы посмотреть. Говорят, она с хвостом, сэр?»
«Да, у нее очень красивый хвост».
«Точно, сэр. Все говорят, что она хвостатая. А куда надо идти, чтобы увидеть ее?»
«Никуда не надо ходить. Ты увидишь ее в собственном саду в десять часов вечера».
Он поблагодарил меня и, споткнувшись о мешок с картофелем, плюхнулся головой вперед в свой паром и отчалил.
На следующее утро я спросил его, видел ли он комету.
«Нет, сэр, я не нашел ее».
«А ты искал?»
«Да, сэр, искал. И очень долго».
«Как же ты не увидел ее? - воскликнул я. - Ночь была достаточно ясной. Где ты ее искал?»
«В нашем саду, сэр. Как вы мне сказали».
«А где именно в саду? - вмешалась Аменда, которая случилась поблизости. - Под кустами крыжовника?»
«Да… повсюду».
Оказалось, что он действительно искал ее: взял в конюшне фонарь и обшарил весь сад в поисках кометы.
Но свой собственный рекорд глупости он побил тремя неделями позже. Мак-Шонесси гостил тогда у нас и в пятницу вечером приготовил салат по рецепту, полученному от своей тетки. Разумеется, в субботу утром все мы были больны. Человек, отведавший блюда, приготовленного Мак-Шонесси, неизменно заболевает. Есть люди, пытающиеся объяснить это глубокомысленными разговорами о «причинах и следствиях». Сам Мак-Шонесси настаивает, что это простое совпадение.
«Откуда вы можете знать, - говорит он, - что не заболели бы, если бы не кушали этого? Выглядите вы сейчас неважно, это очевидно, и мне вас жаль. Но неизвестно, что с вами было бы, если б вы не поели этого блюда: возможно, вы были бы уже покойником. Весьма вероятно, что я спас вам жизнь».
И весь остаток дня он вел себя как человек, который спас вас от могилы.
Едва появился Джимми, я сразу вцепился в него. «Джимми, - сказал я, - немедленно беги в аптеку. Не останавливайся нигде. Попроси дать тебе лекарство от расстройства желудка, вызванного отравлением овощами. Попроси что-нибудь посильнее и столько, чтобы хватило на четверых. Не забудь: средство от отравления овощами. Спеши, а то будет поздно».
Мое волнение передалось парню. Он соскочил обратно на паром и стал отталкиваться изо всех сил. Достигнув берега, он исчез в направлении поселка.
Прошло полчаса, но Джимми не возвращался. Ни у кого не хватало энергии, чтобы отправиться вслед за ним. У нас было ровно столько сил, сколько нужно, чтобы сидеть и вяло ругать его. По истечении часа мы все почувствовали себя много лучше. Когда прошло полтора часа, мы были рады, что он не вернулся вовремя, и только интересовались, что с ним приключилось.
Вечером, проходя по деревне, мы увидели его сидящим у открытой двери родительского домика. Он сидел там, закутанный в шаль, и вид у него был больной, и измученный.
«Что с тобой, Джимми? - спросил я. - В чем дело? Отчего ты не вернулся утром?»
«Я не мог, сэр, - отвечал Джимми, - мне было так плохо. Мать заставила меня лечь в постель».
«Ты выглядел здоровым сегодня утром, - сказал я. - Отчего же тебе вдруг стало плохо?»
«От того лекарства, которое дал мне "мистер Джонс. Оно сразу свалило меня с ног".
Догадка озарила мой мозг.
«А что ты сказал» Джимми, когда пришел к мистеру Джонсу?» - спросил я.
«То, что вы велели, сэр: чтобы он дал мне какое-нибудь лекарство от растительного отравления. И чтобы оно было посильнее и чтобы его хватило на четверых».
«А что он ответил?»
«Он сказал, что это вздор, придуманный вами, сэр, и что для начала мне достаточно порции на одного. Потом он спросил меня, не ел ли я снова зеленые яблоки».
«И ты сказал "да"?»
«Да, сэр, я сказал ему, что съел несколько штук, и он заявил, что лекарство поможет мне и что, по его мнению, это послужит мне хорошим уроком».
«А ты не подумал, Джимми, что речь шла вовсе не о тебе, что ты отлично себя чувствуешь и вовсе не нуждаешься в лекарстве?»
«Нет, сэр».
«И неужели даже в глубине твоего сознания не шевельнулось подозрение, Джимми?»
«Нет, сэр».
Люди, которые не встречали Джимми, не верят в эту историю. Они заявляют, что все ее предпосылки находятся в противоречии с законами, управляющими человеческой природой, что ее детали не соответствуют нормам вероятности. Те же; кто видел Джимми и разговаривал с ним, не сомневаются ни в одном моем слове.
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скажу по примеру Полтавы . да большие автобусы лучше . да ездить в них приятнее . да водилы более адекватны не то что фанаты шансона на Газелях . но все Скании в 19-20 00 едут в парк . а дальше ? есть еще и тролейбусы но их не много и доехать на них можно не в каждый район
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нефиг шляться ночью. С ДЕТЬМИ ПООБЩАЙСЯ ЛУЧШЕ.
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не фиг писать глупости У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi - Цензор.НЕТ 1288 если для тебя 20 00 это уже ночь то я тебе могу только посочувствовать
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Машину купи для ночных гулянок и не ной.Нормальные люди в это время дома с детьми общаются.
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если мне нужен будет совет идиота то обращусь в дурдом . а пока свои рекомендации запиши на бумажку скрути в трубочку и засунь себе в задницу У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi - Цензор.НЕТ 3635
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то обращусь в дурдом

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Зачем? Ты с него и пишешь. Сегодня у вас культмассовые мероприятия, Моргулис вам шнурок от тырнета выдал.
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Опять Филатов... Интересно, к чему такая бурная рекламная кампания? К повышению или (тьфу-тьфу) наоборот?
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Наоборот - проворовался он сильно, прокуратура проверяет, зам. Лысенко в бегах за границей и в ближайшее время наверное не вернется
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лучше бы Филя запретил это богдановские скотовозки, от их поросячего визга тормозов, крышу срывает, особенно если дом под над дорогой...
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Если "новый" перевозчик закупился автобусами по 40 тыс. уро, то Филатов, как истинный патриот, закупится траликами тыщ по 100 уро. А что вы хотели, ведь карман всегда должен быть полным?
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Закупился у госпредприятия которое платит налоги в бюджет Днепра и которое платит зарплату жителям Днепра. Ух какой плохой Филатов! Лучше бы закупился как Виталька в ПОльше.
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Дуже вчасні кондьори на зиму.))) У нас ще влітку були вже автобуси з кондьорами.
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Эх, когда уже в Одессе такое будет... Задрали эти скотовозки, я на них езжу в исключительных случаях.
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сообщением-синагога днепр-могила цадика брахмана.и форшмак в салоне )))
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