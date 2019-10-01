 В Днепре убирают маршрутки и запускают автобусы с кондиционерами и Wi-Fi

Цель - убрать малогабаритные маршрутки, чтобы вместо них ездили автобусы большой вместимости с кондиционерами, в которых горожанам будет комфортно и безопасно передвигаться.

"У меня был очень серьезный разговор с директором департамента транспорта, до апреля следующего года нужно полностью навести порядок в транспортной сфере, а именно - с маршрутками. Уже сейчас в город будут заходить перевозчики с большими автобусами. Это принципиальное стратегическое решение ", - отметил мэр Днепра в эфире программы" Грани "на" 34 канале ".

Так, в городе уже появился новый перевозчик с 13 современными автобусами большой вместимости. Он приобрел их за свой счет в Швеции. Стоимость одного автобуса - около 40 тыс. евро. Они имеют Wi-Fi, пандусы, место для колясок, устройства для зарядки гаджетов, а вскоре в автобусах планируют установить терминалы для оплаты проезда. Кроме этого, машины экологичные.

Также, по словам Бориса Филатова, Днепр закупит 33 новых троллейбуса у "Южмаша".

"Предприятие выиграло тендер, я очень горжусь этим сотрудничеством. До конца года "Южмаш" обещает поставить нам 12 новых троллейбусов, все 33 получим до сентября 2020 года. Руководство "Южмаша" тоже благодарно за то, что заказ именно в городе. Я думаю, что наши коллеги справятся, и мы запустим новый троллейбусный маршрут ", - отметил Борис Филатов.



Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке.